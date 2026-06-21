Отличие нашей программы от остальных — в том, что мы показываем не только топовые места, но и те, которые храним с особой любовью, только для избранных. Я и команда моих гидов — настоящие проводники к сердцу Байкала.
Мы проведём вас заповедными тропами, расскажем о нашей культуре, обычаях и подарим вам незабываемые воспоминания!
Мы проведём вас заповедными тропами, расскажем о нашей культуре, обычаях и подарим вам незабываемые воспоминания!
Описание экскурсии
За один день мы посетим множество мест, которые восхитят вас пейзажами, согреют тело и душу, взбодрят и наполнят сибирской силой священного моря Байкал! Итак, в программе:
- Река Хаим и кафе с беляшами. Эта река — как кинозвезда. Снята во многих фильмах, потому что даже в засушливые годы она полноводная и тёмная от глубины. Полюбуемся ей и перекусим в кафе со знаменитыми беляшами.
- Маяк в Турке. Наша первая остановка на Байкале будет у маяка — единственного на озере. Вид сверху открывается невероятный!
- Природный памятник — Камень-черепаха. Он напоминает черепаху с вытянутой шеей — говорят, в весеннее полнолуние она оживает. Про камень есть древняя бурятская легенда. Её мы обязательно расскажем, как и другие предания нашей земли.
- Горячинск и посещение источника. Он целебный: благотворно влияет на нервную и костно-мышечную систему, лечит болезни кожи, крови, эндокринной системы и органов дыхания. Здесь мы помочим ножки и расслабимся.
- Обед. По пути заедем в кафе, где вы отведаете национальную кухню. Традиционный суп шулуун, бухлер, буузы, монгольский чай, боовы — всё это будет в меню.
- Остановка в живописной бухте Безымянная. Долгое время она считалась местом для избранных. Мы прогуляемся по мягкому белому песку и восхитимся сюрреалистичными байкальскими пейзажами.
По пути мы расскажем вам, откуда произошли названия наших мест посещения, таких как Турка и Кумуткан, благодаря Байкал всегда остается чистым, его мифы и легенды, присказки и вымыслы, истории местных аборигенов.
Организационные детали
- При себе нужно иметь: воду, полотенце, гигиенический набор и резиновые тапочки (для посещения источника), тёплую одежду, удобную, непродуваемую и желательно непромокаемую обувь
- Отдельно оплачивается завтрак и обед, а также процедуры в санатории (по желанию)
- Если не планируете купаться — у вас будет свободное время на прогулку по парку в Горячинске, посещение мини-рынка со свежим омулем или отдых в местном кафе
- В зимний период маршрут может быть скорректирован: поездка в бухту Безымянную заменяется на другие локации по согласованию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 08:00 и 09:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|8400 ₽
|Пенсионеры
|8400 ₽
|Стандартный
|8800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гостиница Байкал Плаза
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00 и 09:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2478 туристов
Предлагаю вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за прекрасное времяпровождение. Получилось очень камерно.
Понятный маршрут, потрясающие виды. На Байкале были не в первый раз, любим его, но в компании получилось еще интереснее.
Спасибо
Понятный маршрут, потрясающие виды. На Байкале были не в первый раз, любим его, но в компании получилось еще интереснее.
Спасибо
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С
Дорога от Улан-Удэ до Турки пролетела незаметно благодаря рассказам нашего гида Ирины. Ирина- прекрасный собеседник, интересно рассказывает о своем крае. Посмотрели стильный маяк в Турке, загадали желание у камня «Черепаха» и полюбовались на источник в Горячинске,искупаться не удалось,так как не взяли купальники)) Организация на высоте: комфортный транспорт, продуманные остановки и очень внимательное отношение к гостям.
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Отличный организатор экскурсий по Байкалу! На маяк ездили с гидом Павлом. Уже второй раз. Такой позитив! Очень интересный человек! С любовью рассказывает о Бурятии, о ее истории. Знает столько интересных историй, фактов, легенд. Сам исколесил Ольхон, Баргузинскую долину, все Прибайкалье, Монголию. Мы просто в восторге!
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С
Сегодня я была в поездке "Необычный Байкал". Мне всё понравилось. Хотя в начале были сомнения относительно оплаты, когда попросили оплатить накануне всю сумму. Но всё в порядке, очень душевно! Побывали везде где было запланировано, успели насладиться и Байкалом и источниками и прекрасной песчаной бухтой! Интересно и безопасно, больше спасибо за хорошо организованный тур!
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В
Прекрасная поездка: возможность посмотреть на Байкал со стороны Бурятии. Увидела много новых мест, куда хочу потом вернуться. Хорошо бы побольше остановок вдоль озера, но с той погодой, что была 3 ноября это сложно: очень ветрено. Летом можно было бы подольше погулять по берегу.
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Все прошло великолепно. Гид Павел очень интересно рассказывал про Байкал и про свою жизнь и своих предков. Заезжали попить кофе, потом на обед, поэтому с питанием все хорошо (недорогая и вкусная столовая в Турке. Двигались по маршруту, останавливались по желанию
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