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Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта

Посетить популярные и скрытые от любопытных глаз локации на групповой экскурсии
Отличие нашей программы от остальных — в том, что мы показываем не только топовые места, но и те, которые храним с особой любовью, только для избранных. Я и команда моих гидов — настоящие проводники к сердцу Байкала.

Мы проведём вас заповедными тропами, расскажем о нашей культуре, обычаях и подарим вам незабываемые воспоминания!
4.9
48 отзывов
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта

Описание экскурсии

За один день мы посетим множество мест, которые восхитят вас пейзажами, согреют тело и душу, взбодрят и наполнят сибирской силой священного моря Байкал! Итак, в программе:

  • Река Хаим и кафе с беляшами. Эта река — как кинозвезда. Снята во многих фильмах, потому что даже в засушливые годы она полноводная и тёмная от глубины. Полюбуемся ей и перекусим в кафе со знаменитыми беляшами.
  • Маяк в Турке. Наша первая остановка на Байкале будет у маяка — единственного на озере. Вид сверху открывается невероятный!
  • Природный памятник — Камень-черепаха. Он напоминает черепаху с вытянутой шеей — говорят, в весеннее полнолуние она оживает. Про камень есть древняя бурятская легенда. Её мы обязательно расскажем, как и другие предания нашей земли.
  • Горячинск и посещение источника. Он целебный: благотворно влияет на нервную и костно-мышечную систему, лечит болезни кожи, крови, эндокринной системы и органов дыхания. Здесь мы помочим ножки и расслабимся.
  • Обед. По пути заедем в кафе, где вы отведаете национальную кухню. Традиционный суп шулуун, бухлер, буузы, монгольский чай, боовы — всё это будет в меню.
  • Остановка в живописной бухте Безымянная. Долгое время она считалась местом для избранных. Мы прогуляемся по мягкому белому песку и восхитимся сюрреалистичными байкальскими пейзажами.

По пути мы расскажем вам, откуда произошли названия наших мест посещения, таких как Турка и Кумуткан, благодаря Байкал всегда остается чистым, его мифы и легенды, присказки и вымыслы, истории местных аборигенов.

Организационные детали

  • При себе нужно иметь: воду, полотенце, гигиенический набор и резиновые тапочки (для посещения источника), тёплую одежду, удобную, непродуваемую и желательно непромокаемую обувь
  • Отдельно оплачивается завтрак и обед, а также процедуры в санатории (по желанию)
  • Если не планируете купаться — у вас будет свободное время на прогулку по парку в Горячинске, посещение мини-рынка со свежим омулем или отдых в местном кафе
  • В зимний период маршрут может быть скорректирован: поездка в бухту Безымянную заменяется на другие локации по согласованию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник в 08:00 и 09:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 лет8400 ₽
Пенсионеры8400 ₽
Стандартный8800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гостиница Байкал Плаза
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00 и 09:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна
Марианна — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2478 туристов
Предлагаю вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
1
3
2
1
1
1
.
Спасибо за прекрасное времяпровождение. Получилось очень камерно.
Понятный маршрут, потрясающие виды. На Байкале были не в первый раз, любим его, но в компании получилось еще интереснее.
Спасибо
Спасибо за прекрасное времяпровождение. Получилось очень камерно.
Спасибо за прекрасное времяпровождение. Получилось очень камерно.
Спасибо за прекрасное времяпровождение. Получилось очень камерно.
Спасибо за прекрасное времяпровождение. Получилось очень камерно.
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С
Дорога от Улан-Удэ до Турки пролетела незаметно благодаря рассказам нашего гида Ирины. Ирина- прекрасный собеседник, интересно рассказывает о своем крае. Посмотрели стильный маяк в Турке, загадали желание у камня «Черепаха» и полюбовались на источник в Горячинске,искупаться не удалось,так как не взяли купальники)) Организация на высоте: комфортный транспорт, продуманные остановки и очень внимательное отношение к гостям.
Дорога от Улан-Удэ до Турки пролетела незаметно благодаря рассказам нашего гида Ирины. Ирина- прекрасный собеседник, интересно
Дорога от Улан-Удэ до Турки пролетела незаметно благодаря рассказам нашего гида Ирины. Ирина- прекрасный собеседник, интересно
Дорога от Улан-Удэ до Турки пролетела незаметно благодаря рассказам нашего гида Ирины. Ирина- прекрасный собеседник, интересно
Дорога от Улан-Удэ до Турки пролетела незаметно благодаря рассказам нашего гида Ирины. Ирина- прекрасный собеседник, интересно
Дорога от Улан-Удэ до Турки пролетела незаметно благодаря рассказам нашего гида Ирины. Ирина- прекрасный собеседник, интересно
Дорога от Улан-Удэ до Турки пролетела незаметно благодаря рассказам нашего гида Ирины. Ирина- прекрасный собеседник, интересно
Дорога от Улан-Удэ до Турки пролетела незаметно благодаря рассказам нашего гида Ирины. Ирина- прекрасный собеседник, интересно
Дорога от Улан-Удэ до Турки пролетела незаметно благодаря рассказам нашего гида Ирины. Ирина- прекрасный собеседник, интересно
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Ольга
Отличный организатор экскурсий по Байкалу! На маяк ездили с гидом Павлом. Уже второй раз. Такой позитив! Очень интересный человек! С любовью рассказывает о Бурятии, о ее истории. Знает столько интересных историй, фактов, легенд. Сам исколесил Ольхон, Баргузинскую долину, все Прибайкалье, Монголию. Мы просто в восторге!
Отличный организатор экскурсий по Байкалу! На маяк ездили с гидом Павлом. Уже второй раз. Такой позитив!
Отличный организатор экскурсий по Байкалу! На маяк ездили с гидом Павлом. Уже второй раз. Такой позитив!
Отличный организатор экскурсий по Байкалу! На маяк ездили с гидом Павлом. Уже второй раз. Такой позитив!
Отличный организатор экскурсий по Байкалу! На маяк ездили с гидом Павлом. Уже второй раз. Такой позитив!
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С
Сегодня я была в поездке "Необычный Байкал". Мне всё понравилось. Хотя в начале были сомнения относительно оплаты, когда попросили оплатить накануне всю сумму. Но всё в порядке, очень душевно! Побывали везде где было запланировано, успели насладиться и Байкалом и источниками и прекрасной песчаной бухтой! Интересно и безопасно, больше спасибо за хорошо организованный тур!
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В
Прекрасная поездка: возможность посмотреть на Байкал со стороны Бурятии. Увидела много новых мест, куда хочу потом вернуться. Хорошо бы побольше остановок вдоль озера, но с той погодой, что была 3 ноября это сложно: очень ветрено. Летом можно было бы подольше погулять по берегу.
Прекрасная поездка: возможность посмотреть на Байкал со стороны Бурятии. Увидела много новых мест, куда хочу потом
Прекрасная поездка: возможность посмотреть на Байкал со стороны Бурятии. Увидела много новых мест, куда хочу потом
Прекрасная поездка: возможность посмотреть на Байкал со стороны Бурятии. Увидела много новых мест, куда хочу потом
Прекрасная поездка: возможность посмотреть на Байкал со стороны Бурятии. Увидела много новых мест, куда хочу потом
Прекрасная поездка: возможность посмотреть на Байкал со стороны Бурятии. Увидела много новых мест, куда хочу потом
Прекрасная поездка: возможность посмотреть на Байкал со стороны Бурятии. Увидела много новых мест, куда хочу потом
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Екатерина
Все прошло великолепно. Гид Павел очень интересно рассказывал про Байкал и про свою жизнь и своих предков. Заезжали попить кофе, потом на обед, поэтому с питанием все хорошо (недорогая и вкусная столовая в Турке. Двигались по маршруту, останавливались по желанию
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