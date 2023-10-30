Посетить популярные и скрытые от любопытных глаз локации на групповой экскурсии
Отличие нашей программы от остальных — в том, что мы показываем не только топовые места, но и те, которые храним с особой любовью, только для избранных. Я и команда моих гидов — настоящие проводники к сердцу Байкала.
Мы проведём вас заповедными тропами, расскажем о нашей культуре, обычаях и подарим вам незабываемые воспоминания!
Мы проведём вас заповедными тропами, расскажем о нашей культуре, обычаях и подарим вам незабываемые воспоминания!
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За один день мы посетим множество мест, которые восхитят вас пейзажами, согреют тело и душу, взбодрят и наполнят сибирской силой священного моря Байкал! Итак, в программе:
- Река Хаим и кафе с беляшами. Эта река — как кинозвезда. Снята во многих фильмах, потому что даже в засушливые годы она полноводная и тёмная от глубины. Полюбуемся ей и перекусим в кафе со знаменитыми беляшами.
- Маяк в Турке. Наша первая остановка на Байкале будет у маяка — единственного на озере. Вид сверху открывается невероятный!
- Природный памятник — Камень-черепаха. Он напоминает черепаху с вытянутой шеей — говорят, в весеннее полнолуние она оживает. Про камень есть древняя бурятская легенда. Её мы обязательно расскажем, как и другие предания нашей земли.
- Горячинск и посещение источника. Он целебный: благотворно влияет на нервную и костно-мышечную систему, лечит болезни кожи, крови, эндокринной системы и органов дыхания. Здесь мы помочим ножки и расслабимся.
- Обед. По пути заедем в кафе, где вы отведаете национальную кухню. Традиционный суп шулуун, бухлер, буузы, монгольский чай, боовы — всё это будет в меню.
- Остановка в живописной бухте Безымянная. Долгое время она считалась местом для избранных. Мы прогуляемся по мягкому белому песку и восхитимся сюрреалистичными байкальскими пейзажами.
По пути мы расскажем вам, откуда произошли названия наших мест посещения, таких как Турка и Кумуткан, благодаря Байкал всегда остается чистым, его мифы и легенды, присказки и вымыслы, истории местных аборигенов.
Организационные детали
- При себе нужно иметь: воду, полотенце, гигиенический набор и резиновые тапочки (для посещения источника), тёплую одежду, удобную, непродуваемую и желательно непромокаемую обувь
- Отдельно оплачивается завтрак и обед, а также процедуры в санатории (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 345 туристов
Я гид, йогиня, буддолог и историк. Хочу предложить вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи с аутентичным гидом. Высокий уровень эрудиции, free english. Путешествие — это открытие. Я была в более чем 20 странах мира, где не просто жила, но и активно обучалась духовным практикам и местным искусствам. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!
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