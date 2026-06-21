Отличие нашей программы от остальных — в том, что мы показываем не только топовые места, но и те, которые храним с особой любовью, только для избранных. Я и команда моих гидов — настоящие проводники к сердцу Байкала. Мы проведём вас заповедными тропами, расскажем о нашей культуре, обычаях и подарим вам незабываемые воспоминания!

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Описание экскурсии

За один день мы посетим множество мест, которые восхитят вас пейзажами, согреют тело и душу, взбодрят и наполнят сибирской силой священного моря Байкал! Итак, в программе:

Река Хаим и кафе с беляшами . Эта река — как кинозвезда. Снята во многих фильмах, потому что даже в засушливые годы она полноводная и тёмная от глубины. Полюбуемся ей и перекусим в кафе со знаменитыми беляшами.

. Эта река — как кинозвезда. Снята во многих фильмах, потому что даже в засушливые годы она полноводная и тёмная от глубины. Полюбуемся ей и перекусим в кафе со знаменитыми беляшами. Маяк в Турке . Наша первая остановка на Байкале будет у маяка — единственного на озере. Вид сверху открывается невероятный!

. Наша первая остановка на Байкале будет у маяка — единственного на озере. Вид сверху открывается невероятный! Природный памятник — Камень-черепаха . Он напоминает черепаху с вытянутой шеей — говорят, в весеннее полнолуние она оживает. Про камень есть древняя бурятская легенда. Её мы обязательно расскажем, как и другие предания нашей земли.

. Он напоминает черепаху с вытянутой шеей — говорят, в весеннее полнолуние она оживает. Про камень есть древняя бурятская легенда. Её мы обязательно расскажем, как и другие предания нашей земли. Горячинск и посещение источника . Он целебный: благотворно влияет на нервную и костно-мышечную систему, лечит болезни кожи, крови, эндокринной системы и органов дыхания. Здесь мы помочим ножки и расслабимся.

. Он целебный: благотворно влияет на нервную и костно-мышечную систему, лечит болезни кожи, крови, эндокринной системы и органов дыхания. Здесь мы помочим ножки и расслабимся. Обед . По пути заедем в кафе, где вы отведаете национальную кухню. Традиционный суп шулуун, бухлер, буузы, монгольский чай, боовы — всё это будет в меню.

. По пути заедем в кафе, где вы отведаете национальную кухню. Традиционный суп шулуун, бухлер, буузы, монгольский чай, боовы — всё это будет в меню. Остановка в живописной бухте Безымянная. Долгое время она считалась местом для избранных. Мы прогуляемся по мягкому белому песку и восхитимся сюрреалистичными байкальскими пейзажами.

По пути мы расскажем вам, откуда произошли названия наших мест посещения, таких как Турка и Кумуткан, благодаря Байкал всегда остается чистым, его мифы и легенды, присказки и вымыслы, истории местных аборигенов.

Организационные детали