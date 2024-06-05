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нем. Гид Валерий рассказал довольно много о самой философии и её основных аспектах, показал основные храмы и познакомил с ритуалами. Видно, что человек сам имеет непосредственное отношение к буддизму и знает все "изнутри". Из минусов - в программе заявлена возможность общения с ламой, но на практике оказалось, что это занимает довольно много времени, что не предусмотрено форматом экскурсии на 4 часа, поэтому нашей группе пришлось отказаться от этой части.