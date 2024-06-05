Иволгинский дацан – экскурсии в Улан-Удэ

Найдено 7 экскурсий в категории «Иволгинский дацан» в Улан-Удэ, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
170 отзывов
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
В 35 км от Улан-Удэ находится Иволгинский дацан, известный нетленными мощами Хамбо-ламы Итигэлова и уникальной атмосферой
Начало: Площадь Советов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
35 отзывов
Путешествие в сердце буддизма: Иволгинский дацан в Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посетив священный Иволгинский дацан в компании опытного гида
Начало: Гостиница Бурятия
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 800 за человека
Иволгинский дацан и священные места древней долины
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
58 отзывов
Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие
Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
55 отзывов
Буддизм в Бурятии: История и дацаны в экскурсии из Улан-Удэ
Познайте глубину буддийской мудрости, посещая священные дацаны Бурятии в уникальной экскурсии
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 09:00
30 июня в 09:00
8 670 за всё до 2 чел.
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Духовная Мекка Сибири: путешествие в Иволгинский дацан
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце буддийской культуры Бурятии с посещением святыни Итигэлова
Начало: На площади Советов
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
5 900 за человека
Иволгинский дацан: кусочек Тибета в России
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Иволгинский дацан: уникальная экскурсия в буддийский мир
Погрузитесь в атмосферу священного Иволгинского дацана, где буддизм оживает в каждом камне
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 580 за всё до 5 чел.
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Душа Бурятии: уникальная экскурсия в Иволгинский дацан
Встреча с вековыми традициями буддизма и бурятской культурой в уникальном Иволгинском дацане
Начало: У гостиницы Бурятия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру. Настя, наш замечательный экскурсовод,
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    проявила высокий уровень знаний о буддизме, что сделало наше путешествие еще более увлекательным. Она делилась глубокими знаниями о буддийской философии, истории буддизма в России, обрядах и традициях буддийской культуры. Ее страсть к изучению и пониманию буддизма была заразительной, и ее объяснения были ясными и увлекательными. Благодаря Насте мы смогли глубже погрузиться в мир буддийской религии и культуры, и это сделало наше путешествие особенно запоминающимся.

    Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуруЭкскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуруЭкскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Классная и познавательная поездка! всем рекомендую! Анастасия и Георгий- супер, экскурсия- огонь!
  • Б
    Бехтерева
    26 мая 2024
    Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
    Спасибо экскурсоводу Анастасии! Поездка очень понравилась. Подача информации, речь организация все превосходно!
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
    Были в Улан-Удэ проездом на 1 день, очень хотелось посмотреть основные достопримечательности Выбрали экскурсию с 2 дацанами. Нам очень понравилось) экскурсия
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    интересная и необычная Для нас была удобна именно эта, так как с дороги большую экскурсию мы бы не потянули, но при этом все основное мы посмотрели) Анастасия весёлый и интересный гид Рекомендуем!

  • Я
    Яна
    18 мая 2024
    Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
    Экскурсия Анастасией проведена на отлично! Легко, динамично, отличное знание и подача материала. При том, что экскурсия позиционируется как "экспресс", информация
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    о дацане была выдана полная, доступная для восприятия и легко усваемая. Анастасия прекрасный экскурсовод, может создать атмосферу и настроение, подскажет необходимые важные и мелкие детали, после экскурсии остаешься с массой впечатлений, информации и прекрасным настроением. Однозначно, рекомендую!

    Экскурсия Анастасией проведена на отлично! Легко, динамично, отличное знание и подача материала. При том, что экскурсия
  • А
    Ангелина
    17 мая 2024
    Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
    Чудесная экскурсия с замечательным гидом Анастасией. Было очень интересно и познавательно. Спасибо,Анастасия!
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
    Очень понравилась экскурсия! Валерий интересный и позитивный человек, выехали вовремя, информацию преподносил легко и доступно. С нами был ребёнок 12
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    лет, который кое-что запомнил, поучаствовал во всех ритуалах. Нам удалось переговорить с ламой! Огромная благодарность организаторам, за подаренные знания, эмоции и ощущения от пребывания в этом замечательном месте!

    Очень понравилась экскурсия! Валерий интересный и позитивный человек, выехали вовремя, информацию преподносил легко и доступно. С
  • Н
    Надежда
    11 мая 2024
    Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
    Экскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывала про историю города Улан-удэ, историю бурятского буддизма, много информации в целом. И действительно просто о сложном. Еще долго нужно осваивать полученную информацию. Благодарю!
    Экскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывалаЭкскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывалаЭкскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывала
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
    Экскурсия интересная, особенно тем, кто, как и мы с буддизмом до этого не соприкасались или имеют только общие знания о
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    нем. Гид Валерий рассказал довольно много о самой философии и её основных аспектах, показал основные храмы и познакомил с ритуалами. Видно, что человек сам имеет непосредственное отношение к буддизму и знает все "изнутри". Из минусов - в программе заявлена возможность общения с ламой, но на практике оказалось, что это занимает довольно много времени, что не предусмотрено форматом экскурсии на 4 часа, поэтому нашей группе пришлось отказаться от этой части.

  • М
    Михаил
    5 мая 2024
    Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
    Огромное спасибо Анастасии за прекрасную организацию! Заказывали очень задолго, и всё прошло отлично, без срывов и проблем. Сама экскурсия очень рекомендуется для знакомства с Буддизмом, прекрасное понятное изложение, глубокий, интересный рассказ. Море впечатлений, большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Иволгинский дацан»

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  1. Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
  2. Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
  3. Иволгинский дацан и священные места древней долины
  4. Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
  5. Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
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