Найдено 3 экскурсии в категории « На микроавтобусе » в Улан-Удэ, цены от 9800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 5 часов Мини-группа до 6 чел. Обзорная экскурсия по Улан-Удэ Познакомиться с культурным и духовным наследием Бурятии за один день Начало: По месту вашего проживания «Экскурсия проходит на Fiat Ducato, Mercedes Benz Sprinter или Honda Stepwgn» Расписание: ежедневно в 09:00 9800 ₽ за человека На автобусе На микроавтобусе 12 часов Водная прогулка Семь чудес Чивыркуйского залива Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Чивыркуйскому заливу и насладитесь уникальными пейзажами Байкала, купанием в термах и наблюдением за дикой природой Начало: По вашему адресу в Улан-Удэ «Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes Sprinter или Fiat Ducato» Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00 13 500 ₽ за человека На микроавтобусе 5 часов Мини-группа до 1 чел. Обзорная экскурсия по Улан-Удэ Путешествие в Улан-Удэ подарит уникальный опыт: от буддийских святынь до шаманских традиций и советских памятников Начало: Ваш адрес в Улан-Удэ 9800 ₽ за человека Другие экскурсии Улан-Удэ Последние отзывы на экскурсии Р Руфина Байкал Бурятия Со стороны организации все на высшем уровне, так в конце тура еще и подарочки подарили!)

А Александр Байкал Бурятия Все отлично

Т Татьяна Байкал Бурятия Тур прошёл замечательно. Спасибо вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На микроавтобусе»

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