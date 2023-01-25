Мини-группа
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
Познакомиться с культурным и духовным наследием Бурятии за один день
Начало: По месту вашего проживания
«Экскурсия проходит на Fiat Ducato, Mercedes Benz Sprinter или Honda Stepwgn»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 мая в 09:00
9800 ₽ за человека
Водная прогулка
Семь чудес Чивыркуйского залива
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Чивыркуйскому заливу и насладитесь уникальными пейзажами Байкала, купанием в термах и наблюдением за дикой природой
Начало: По вашему адресу в Улан-Удэ
«Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes Sprinter или Fiat Ducato»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
25 мая в 08:30
26 мая в 08:30
13 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
Путешествие в Улан-Удэ подарит уникальный опыт: от буддийских святынь до шаманских традиций и советских памятников
Начало: Ваш адрес в Улан-Удэ
Завтра в 09:00
16 мая в 09:00
9800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРуфина25 января 2023Байкал БурятияСо стороны организации все на высшем уровне, так в конце тура еще и подарочки подарили!)
- ААлександр25 января 2023Байкал БурятияВсе отлично
- ТТатьяна23 августа 2022Байкал БурятияТур прошёл замечательно. Спасибо вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в мае 2025
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