Экскурсии на микроавтобусе в Улан-Удэ с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Улан-Удэ, цены от 9800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
На машине
На микроавтобусе
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
Познакомиться с культурным и духовным наследием Бурятии за один день
Начало: По месту вашего проживания
«Экскурсия проходит на Fiat Ducato, Mercedes Benz Sprinter или Honda Stepwgn»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 мая в 09:00
9800 ₽ за человека
Семь чудес Чивыркуйского залива: поездка из Улан-Удэ
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
Водная прогулка
Семь чудес Чивыркуйского залива
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Чивыркуйскому заливу и насладитесь уникальными пейзажами Байкала, купанием в термах и наблюдением за дикой природой
Начало: По вашему адресу в Улан-Удэ
«Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes Sprinter или Fiat Ducato»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
25 мая в 08:30
26 мая в 08:30
13 500 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
На микроавтобусе
5 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
Путешествие в Улан-Удэ подарит уникальный опыт: от буддийских святынь до шаманских традиций и советских памятников
Начало: Ваш адрес в Улан-Удэ
Завтра в 09:00
16 мая в 09:00
9800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руфина
    25 января 2023
    Байкал Бурятия
    Со стороны организации все на высшем уровне, так в конце тура еще и подарочки подарили!)
  • А
    Александр
    25 января 2023
    Байкал Бурятия
    Все отлично
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2022
    Байкал Бурятия
    Тур прошёл замечательно. Спасибо вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
  2. Семь чудес Чивыркуйского залива: поездка из Улан-Удэ
  3. Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Старый город
  4. Иволгинский дацан Хамбын Хурээ
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в мае 2025
Сейчас в Улан-Удэ в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 9800 до 13 500.
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Улан-Удэ с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Улан-Удэ и помогут вам в полноценном путешествии в 2025 году!