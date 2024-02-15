Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
Групповая экскурсия в Улан-Удэ

Отправиться к Чивыркуйскому заливу Байкала, посетить местные святилища и целебные горячие источники

Чивыркуйский залив — одно из самых живописных мест Байкала.

Вы зарядитесь энергией великого озера, полюбуетесь окружающими его сказочными лесами, заглянете в пещеры с гротами и отдохнёте на горячих источниках. По пути к заливу мы сделаем остановки на смотровых площадках и у местных святилищ «обо».
Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
Ближайшие даты:
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

06:30 — Выезд из Улан-Удэ
08:30 — Завтрак в кафе
09:30 — Святилище «Врата в Баргузинскую долину»
11:15 — Визит-центр
11:40 — Озеро Бормашевое
12:00 — Перешеек «Мягкая карга» с видом на полуостров Святой Нос
12:30 — Святилище на реке Буртуй
13:00 — Бухта Монахово. Прогулка на смотровую площадку.
13:30 — Прогулка по Чивыркуйскому заливу Байкала
15:00 — Термальные источники в бухте Змеевая
16:00 — Обед, выезд в обратном направлении

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость, питание оплачивается дополнительно

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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