Отправиться к Чивыркуйскому заливу Байкала, посетить местные святилища и целебные горячие источники
Чивыркуйский залив — одно из самых живописных мест Байкала.
Вы зарядитесь энергией великого озера, полюбуетесь окружающими его сказочными лесами, заглянете в пещеры с гротами и отдохнёте на горячих источниках. По пути к заливу мы сделаем остановки на смотровых площадках и у местных святилищ «обо».
Вы зарядитесь энергией великого озера, полюбуетесь окружающими его сказочными лесами, заглянете в пещеры с гротами и отдохнёте на горячих источниках. По пути к заливу мы сделаем остановки на смотровых площадках и у местных святилищ «обо».
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
06:30 — Выезд из Улан-Удэ
08:30 — Завтрак в кафе
09:30 — Святилище «Врата в Баргузинскую долину»
11:15 — Визит-центр
11:40 — Озеро Бормашевое
12:00 — Перешеек «Мягкая карга» с видом на полуостров Святой Нос
12:30 — Святилище на реке Буртуй
13:00 — Бухта Монахово. Прогулка на смотровую площадку.
13:30 — Прогулка по Чивыркуйскому заливу Байкала
15:00 — Термальные источники в бухте Змеевая
16:00 — Обед, выезд в обратном направлении
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость, питание оплачивается дополнительно
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 411 туристов
Я гид, йогиня, буддолог и историк. Хочу предложить вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи с аутентичным гидом. Высокий уровень эрудиции, free english. Путешествие — это открытие. Я была в более чем 20 странах мира, где не просто жила, но и активно обучалась духовным практикам и местным искусствам. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!
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