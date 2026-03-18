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Посольское - самое красивое село на берегу Байкала

Древняя православная святыня, дом-музей рыбака, прогулка по старинному селу и прекрасные виды
Два с половиной часа из Улан-Удэ — и мы в селе, входящем в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Здесь вы откроете богатую историю Спасо-Преображенского монастыря и пообедаете в его трапезной. Полюбуетесь нетуристическими панорамами Байкала. Свяжете морской узел и увидите тайменя-гиганта. А рассказы старшеклассников в школьном музее добавят знакомству с Посольским душевности.
5
2 отзыва
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала

Описание экскурсии

Увлекательная дорога из Улан-Удэ

По пути в Посольское мы пересечём живописный перевал Мандрик и сделаем остановку, чтобы совершить традиционный народный обряд подношения. Скучать в дороге не придётся — я расскажу главное об освоении Сибири и Дальнего Востока и буду рад ответить на ваши вопросы о родном крае.

Спасо-Преображенский мужской монастырь

В селе на берегу нашего легендарного озера вы первым делом познакомитесь с его главным украшением — белоснежным монастырём 17 века, одним из старейших архитектурных памятников Забайкалья. Вы погуляете по территории обители, познакомитесь с её богатой историей с момента высадки первых царских послов на берег Байкала до наших дней. Узнаете, какие имена связаны с монастырём, в чем особенность его архитектуры, какие святыни хранятся здесь.

Дом-музей рыбака

Здесь вы услышите, кaк pыбаки c Kacпийcкoгo мopя yчили pыбaкoв Бypятии лoвить cтaвным нeвoдoм. Нayчитесь вязaть мopcкиe yзлы и yвидите yникaльнyю фoтoгpaфию пoймaннoгo нa Бaйкaлe тaймeня длинoй c чeлoвeчecкий pocт.

Обзорная экскурсия по селу

Мы подойдём к памятнику Скорбящей матери. Возле Поклонного креста я расскажу о почитании здесь Святого священномученика и исповедника протопопа Аввакума, ступившего на землю Забайкалья в мае 1657 года. А в завершение заглянем в школьный краеведческий музей, где ребята-старшеклассники познакомят вас с историей Посольского.

Организационные детали

  • В стоимость поездки включено: трансфер на 6-местном автомобиле Nissan Serena, полное сопровождение гида на маршруте, посещение музея
  • Дополнительные расходы: питание в дороге (кофе, перекус), а также несколько опций по предварительному согласованию — рыбный пирог 300 руб. /500 гр., катание на коньках по заливу (зависит от погодных условий, зимняя рыбалка (окунь, плотва)
  • Монастырь, который мы посетим, действующий — позаботьтесь о соответствующей одежде

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алдар
Алдар — ваш гид в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 211 туристов
Здравствуйте, меня зовут Алдар. Я по образованию биолог (орнитолог). Аккредитованный гид по Иволгинскому дацану. Увлекаюсь рыбалкой, неоднократный победитель республиканских соревнований по зимней рыбалке. Буду рад стать проводником в вашем путешествии!
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Влюблён в свой город и республику, смогу вдохновить и вас, доступно подав самую интересную информацию о крае. Моя цель — сделать путешествие максимально комфортным для вас и подарить яркие впечатления. Для этого при составлении маршрута учитываю ваши пожелания. Провожу экскурсии на личном 6-местном автомобиле Nissan Serena. Жду вас на своих маршрутах!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елена
Спасибо большое за экскурсию!
Ощущение, что съездили к близким друзьям, настолько тепло и душевно нас приняли в монастыре и в музее рыболовства.
Спасибо большое за экскурсию!
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Вадим
Поездка в Посольское, конечно, всем понравится. Чудесный монастырь с красивейшим кирпичным, но в то же время кружевным храмом. Прекрасный берег Байкала. И отличный внимательный гид Алдар, который сделает вашу поездку комфортной. Да, ещё музей рыбалки. Несколько наивный, но необыкновенно интересный. Отдельное спасибо и успехов хранительнице и вдохновителю музея Татьяне (прочтите, не помню отчества).
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