Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Увлекательная дорога из Улан-Удэ
По пути в Посольское мы пересечём живописный перевал Мандрик и сделаем остановку, чтобы совершить традиционный народный обряд подношения. Скучать в дороге не придётся — я расскажу главное об освоении Сибири и Дальнего Востока и буду рад ответить на ваши вопросы о родном крае.
Спасо-Преображенский мужской монастырь
В селе на берегу нашего легендарного озера вы первым делом познакомитесь с его главным украшением — белоснежным монастырём 17 века, одним из старейших архитектурных памятников Забайкалья. Вы погуляете по территории обители, познакомитесь с её богатой историей с момента высадки первых царских послов на берег Байкала до наших дней. Узнаете, какие имена связаны с монастырём, в чем особенность его архитектуры, какие святыни хранятся здесь. А в трапезной вас будет ждать монастырский обед.
Дом-музей рыбака
Здесь вы услышите, кaк pыбаки c Kacпийcкoгo мopя yчили pыбaкoв Бypятии лoвить cтaвным нeвoдoм. Нayчитесь вязaть мopcкиe yзлы и yвидите yникaльнyю фoтoгpaфию пoймaннoгo нa Бaйкaлe тaймeня длинoй c чeлoвeчecкий pocт.
Обзорная экскурсия по селу
Мы подойдём к памятнику Скорбящей матери. Возле Поклонного креста я расскажу о почитании здесь Святого священномученика и исповедника протопопа Аввакума, ступившего на землю Забайкалья в мае 1657 года. А в завершение заглянем в школьный краеведческий музей, где ребята-старшеклассники познакомят вас с историей Посольского.
Организационные детали
В стоимость поездки включено: трансфер на 6-местном автомобиле Nissan Serena, полное сопровождение гида на маршруте, посещение музея и обед в трапезной монастыря
Дополнительные расходы: питание в дороге (кофе, перекус), а также несколько опций по предварительному согласованию — рыбный пирог 300 руб. /500 гр., катание на коньках по заливу (зависит от погодных условий, зимняя рыбалка (окунь, плотва)
Монастырь, который мы посетим, действующий — позаботьтесь о соответствующей одежде
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алдар — ваш гид в Улан-Удэ
Здравствуйте, меня зовут Алдар. Я гид-экскурсовод. По образованию биолог (орнитолог). Увлекаюсь рыбалкой, неоднократный победитель республиканских соревнований по зимней рыбалке. Буду рад стать проводником в вашем путешествии! Влюблён в свой город и республику, смогу вдохновить и вас, доступно подав самую интересную информацию о крае. Моя цель — сделать путешествие максимально комфортным для вас и подарить яркие впечатления. Для этого при составлении маршрута учитываю ваши пожелания. Провожу экскурсии на личном 6-местном автомобиле Nissan Serena. Жду вас на своих маршрутах!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Улан-Удэ