Два с половиной часа из Улан-Удэ — и мы в селе, входящем в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Здесь вы откроете богатую историю Спасо-Преображенского монастыря и пообедаете в его трапезной. Полюбуетесь нетуристическими панорамами Байкала. Свяжете морской узел и увидите тайменя-гиганта. А рассказы старшеклассников в школьном музее добавят знакомству с Посольским душевности.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Увлекательная дорога из Улан-Удэ

По пути в Посольское мы пересечём живописный перевал Мандрик и сделаем остановку, чтобы совершить традиционный народный обряд подношения. Скучать в дороге не придётся — я расскажу главное об освоении Сибири и Дальнего Востока и буду рад ответить на ваши вопросы о родном крае.

Спасо-Преображенский мужской монастырь

В селе на берегу нашего легендарного озера вы первым делом познакомитесь с его главным украшением — белоснежным монастырём 17 века, одним из старейших архитектурных памятников Забайкалья. Вы погуляете по территории обители, познакомитесь с её богатой историей с момента высадки первых царских послов на берег Байкала до наших дней. Узнаете, какие имена связаны с монастырём, в чем особенность его архитектуры, какие святыни хранятся здесь.

Дом-музей рыбака

Здесь вы услышите, кaк pыбаки c Kacпийcкoгo мopя yчили pыбaкoв Бypятии лoвить cтaвным нeвoдoм. Нayчитесь вязaть мopcкиe yзлы и yвидите yникaльнyю фoтoгpaфию пoймaннoгo нa Бaйкaлe тaймeня длинoй c чeлoвeчecкий pocт.

Обзорная экскурсия по селу

Мы подойдём к памятнику Скорбящей матери. Возле Поклонного креста я расскажу о почитании здесь Святого священномученика и исповедника протопопа Аввакума, ступившего на землю Забайкалья в мае 1657 года. А в завершение заглянем в школьный краеведческий музей, где ребята-старшеклассники познакомят вас с историей Посольского.

Организационные детали