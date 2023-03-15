Посольское - самое красивое село на берегу Байкала

Древняя православная святыня, дом-музей рыбака, прогулка по старинному селу и прекрасные виды

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Два с половиной часа из Улан-Удэ — и мы в селе, входящем в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Здесь вы откроете богатую историю Спасо-Преображенского монастыря и пообедаете в его трапезной. Полюбуетесь нетуристическими панорамами Байкала. Свяжете морской узел и увидите тайменя-гиганта. А рассказы старшеклассников в школьном музее добавят знакомству с Посольским душевности.
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
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Описание

Что вас ожидает

Увлекательная дорога из Улан-Удэ

По пути в Посольское мы пересечём живописный перевал Мандрик и сделаем остановку, чтобы совершить традиционный народный обряд подношения. Скучать в дороге не придётся — я расскажу главное об освоении Сибири и Дальнего Востока и буду рад ответить на ваши вопросы о родном крае.

Спасо-Преображенский мужской монастырь

В селе на берегу нашего легендарного озера вы первым делом познакомитесь с его главным украшением — белоснежным монастырём 17 века, одним из старейших архитектурных памятников Забайкалья. Вы погуляете по территории обители, познакомитесь с её богатой историей с момента высадки первых царских послов на берег Байкала до наших дней. Узнаете, какие имена связаны с монастырём, в чем особенность его архитектуры, какие святыни хранятся здесь. А в трапезной вас будет ждать монастырский обед.

Дом-музей рыбака

Здесь вы услышите, кaк pыбаки c Kacпийcкoгo мopя yчили pыбaкoв Бypятии лoвить cтaвным нeвoдoм. Нayчитесь вязaть мopcкиe yзлы и yвидите yникaльнyю фoтoгpaфию пoймaннoгo нa Бaйкaлe тaймeня длинoй c чeлoвeчecкий pocт.

Обзорная экскурсия по селу

Мы подойдём к памятнику Скорбящей матери. Возле Поклонного креста я расскажу о почитании здесь Святого священномученика и исповедника протопопа Аввакума, ступившего на землю Забайкалья в мае 1657 года. А в завершение заглянем в школьный краеведческий музей, где ребята-старшеклассники познакомят вас с историей Посольского.

Организационные детали

  • В стоимость поездки включено: трансфер на 6-местном автомобиле Nissan Serena, полное сопровождение гида на маршруте, посещение музея и обед в трапезной монастыря
  • Дополнительные расходы: питание в дороге (кофе, перекус), а также несколько опций по предварительному согласованию — рыбный пирог 300 руб. /500 гр., катание на коньках по заливу (зависит от погодных условий, зимняя рыбалка (окунь, плотва)
  • Монастырь, который мы посетим, действующий — позаботьтесь о соответствующей одежде

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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