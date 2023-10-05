Ушканьи острова - настоящие алмазы Байкала, которые включают в себя четыре уникальных острова. Каждый из них отличается своей природной красотой и уникальностью. На Большом Ушканьем острове расположены егерский кордон и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные природные ландшафты
- 🐻 Наблюдение за Байкальскими нерпами
- 🌲 Нетронутый лес из сосен и лиственниц
- 🏝 Мраморные пляжи с разноцветной галькой
- 🦅 Места гнездования Байкальских чаек
- 🐜 Огромное количество муравейников
Что можно увидеть
- Байкальская метеостанция
- Егерский кордон
- Мраморные пляжи
- Места гнездования чаек
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 09:00
Что вас ожидает:
- Кордон Забайкальского национального парка
- Озера Бормашовые
- Баргузинский залив
- Арангатуйский перешеек со своим уникальным растительным миром
- Полуостров Святой нос
- Чивыркуйский залив
- Ушканьи острова
- Бухта Змеиная
Описание экскурсии
Что вас ждетАрхипелаг расположился на территории Забайкальского национального парка. На Большом Ушканьем острове находится егерский кордон и действующая Байкальская метеостанция. На трёх соседних – Малом, Долгом и Круглом – восседает на камнях сама царица нерпа. Аборигены издавна называли нерпу «ушканами», то есть – зайцами, за их необычайную сноровку и шустрость. Здесь у нас есть возможность наблюдать за водоплавающими обитателями на расстоянии вытянутой руки. Ещё одна особенность Ушканьих островов – муравейники. Их число не имеет себе равных в России: на один гектар приходится 18-20 муравейников. Нетронутый лес из высоких сосен и лиственниц стал домом для этих маленьких созданий. Невозможно остаться равнодушным рассматривая мраморные пляжи островов с разноцветной окатанной галькой. Байкальские чайки предпочитают гнездиться именно здесь. Если повезёт, то Вы сможете заметить разноцветные яйца чаек. Но лучше не приближаться – беспокойные родители не теряют бдительность ни на минутку!
С 1 мая по 30 октября. Возможно отправление с г. Улан-Удэ, с. Горячинск, с. Гремячинск, с. Максимиха, с. Турка
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|15 600 ₽
|Дети от 3х до 10 лет
|12 480 ₽
|Дети до 3х лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кордон Забайкальского национального парка
- Озера Бормашовые
- Баргузинский залив
- Арангатуйский перешеек со своим уникальным растительным миром
- Полуостров Святой нос
- Чивыркуйский залив
- Ушканьи острова
- Бухта Змеиная
Что включено
- Трансфер из Улан-Удэ, с. Турка, с. Гремячинска, с. Горячинска, с. Максимихи
- Питание: обед, ужин
- Услуги гида
- Рекреационные сборы национального парка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: С 1 мая по 30 октября. Возможно отправление с г. Улан-Удэ, с. Горячинск, с. Гремячинск, с. Максимиха, с. Турка
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что нужно взять с собой: теплые вещи, удобную обувь, головные уборы, купальники, полотенца, тапочки, купальные принадлежности, крем от загара, солнечные очки, питьевую воду, денежные средства, перекус
- Если Вам понадобиться, то у нас на корабле есть пледы и таблетки от укачивания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
5 окт 2023
Добрый день! Спасибо за интересную экскурсию! гид Саша все очень интересно рассказывает. Я даже умудрилась заснять как нерпы дерутся за место под солнцем. Такие милые создания. Мои ребятишки тоже в полном восторге!
Ю
Юлия
5 окт 2023
Спасибо за тур! Все отлично! Капитану, гиду Ольге, и вам Мария за организацию нашего путешествия. В этом году выбрали Ушканьи острова, на следующий год поедем на Ольхон!
У
Ульяна
5 окт 2023
Просто замечательный тур! У нас с мужем это первое путешествие на Байкал, романтика, красота, мы оба по уши довольные!
Н
Никита
2 окт 2023
У нас столько классных фото получилось, такая красивая нетронутая природа, нам ооочень понравилась экскурсия
Я
Ян
2 окт 2023
Здравствуйте! Я с вами уже давно и на экскурсии и туры по Байкалу я езжу только с вами. Всё всегда организовано хорошо, гидам Эльвире, Жене и Оле отдельный респект
К
Катерина
2 окт 2023
Здравствуйте! Да, спасибо, нам все очень понравилось, дети под впечатлениями, да и мы) нерпы это чудо, такие смешные) природа на островах очень красивая
и
игнат
2 окт 2023
Здравствуйте! От экскурсии остались классные эмоции, непередаваемые впечатления точно останутся на всю жизнь! Ушканьи острова это моя новая любовь, приеду в следующем году еще раз
Т
Татьяна
30 сен 2023
Ушканьи острова точно в моем сердце навсегда! Не успела добраться до дома, а уже хочется вернуться
Л
Лариса
30 сен 2023
Здравствуйте! Решила написать отзыв про экскурсию на Ушканьи острова. Хочу отметить что с вашим капитаном чувствуешь себя уверенно, не смотря на туман, мы по маршруту двигались по графику. Впечатления от экскурсии только хорошие, питание вкусное, гиды рассказывают все очень интересно. Спасибо! Приеду точно еще
В
Валерия
30 сен 2023
Почему я раньше не съездила на эту экскурсию, такая красота! Это просто не описать словами!