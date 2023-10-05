Когда: С 1 мая по 30 октября. Возможно отправление с г. Улан-Удэ, с. Горячинск, с. Гремячинск, с. Максимиха, с. Турка

Экскурсия длится около 11 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала