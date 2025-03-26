Мои заказы

Из Улан-Удэ - в снежное царство острова Ольхон

Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала: ледяные пещеры, голубые торосы и легендарный пузырьковый лёд ждут вас на Ольхоне. Уникальные впечатления гарантированы
Экскурсия на Ольхон - это уникальная возможность увидеть зимний Байкал во всей красе. Туристы отправляются из Улан-Удэ и по пути посещают самые живописные места озера. На мысе Хобой можно насладиться
тишиной и величием природы, а скала Три брата удивит своими формами. Включён обед с байкальскими деликатесами, а переезд по льду Байкала на хивусе добавит адреналина. Отличный выбор для любителей зимних приключений

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Уникальный пузырьковый лёд Байкала
  • 🏔️ Величественные виды с мыса Хобой
  • 🍽️ Вкусный байкальский обед
  • 🧊 Посещение ледяных пещер
  • 📸 Возможность сделать впечатляющие фото
Ближайшие даты:
1
фев2
фев3
фев4
фев5
фев6
фев7
фев
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Мыс Хобой
  • Скала Три брата
  • Ледяные пещеры

Описание экскурсии

Примерный тайминг маршрута:

07:00 — выезд на микроавтобусе из Улан-Удэ

10:00 — прибытие на местность Каменная черепаха, подготовка к выезду на лёд

10:30 — переезд на хивусе или УАЗе по льду Байкала в сторону острова Ольхон. Мы остановимся на половине пути над самым глубоким местом озера. Ледобуром вырежем прорубь, попробуем чистую воду Байкала и сфотографируемся в торосах

13:00 — прибытие на мыс Хобой на Ольхоне. Здесь вы послушаете тишину и растворитесь в природе. Полюбуетесь отвесными скалами, причудливыми сосульками и ледяными пещерами

15:00 — байкальский обед, выезд к скале Три Брата, посещение гротов

16:00 — обратный путь и зимний закат Байкала по дороге

18:00 — прибытие в с. Турка

18:30 — отправление на микроавтобусе в Улан-Удэ

20:00 — приезд в Улан-Удэ

Время ориентировочное, возможны изменения.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, переезд по Байкалу на хивусе или УАЗе до острова Ольхон из села Турка, обед, экосбор в нацпарке
  • Дополнительно по желанию оплачиваются прокат коньков — 1000 ₽ за чел.
  • Можем забрать вас бесплатно из Горячинска, Гремячинска, Турки, Усть-Баргузина, Максимихи
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ербанова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 280 туристов
Показываем настоящий Байкал — таким, каким его знают только местные. Мы родились и живём здесь, поэтому знаем каждую тропинку, каждую легенду и каждый тайный уголок этого удивительного края. Покажем вам
Байкал, о котором не пишут в путеводителях — с его древними преданиями, святыми местами и неповторимой сибирской душой. Ваше путешествие будет полностью организовано: от встречи из аэропорта или ж/д вокзала и комфортного проживания до насыщенной экскурсионной программы и вкусного питания. Мы продумали всё до мельчайших деталей, чтобы вы могли просто наслаждаться отдыхом и мощной энергетикой озера. Байкал — наш дом, и мы с радостью откроем его для вас во всей красе: загадочного и бесконечно прекрасного. Приезжайте увидеть живой Байкал глазами тех, кто знает и любит его всей душой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Светлана
Светлана
26 мар 2025
Замечательная экскурсия, увидете и прочувствуете мощь Байкала в самой глубокой точке озера, проникнитесь яркими красками мысов Хобой и Три брата, и, конечно же, вас не оставит равнодушным посещение скалы Шаманка и одноименного поселка.
К слову, был чудесный обед.
Благодарю за впечатления!

Входит в следующие категории Улан-Удэ

