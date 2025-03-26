Экскурсия на Ольхон - это уникальная возможность увидеть зимний Байкал во всей красе. Туристы отправляются из Улан-Удэ и по пути посещают самые живописные места озера. На мысе Хобой можно насладиться

тишиной и величием природы, а скала Три брата удивит своими формами. Включён обед с байкальскими деликатесами, а переезд по льду Байкала на хивусе добавит адреналина. Отличный выбор для любителей зимних приключений

Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Примерный тайминг маршрута:

07:00 — выезд на микроавтобусе из Улан-Удэ

10:00 — прибытие на местность Каменная черепаха, подготовка к выезду на лёд

10:30 — переезд на хивусе или УАЗе по льду Байкала в сторону острова Ольхон. Мы остановимся на половине пути над самым глубоким местом озера. Ледобуром вырежем прорубь, попробуем чистую воду Байкала и сфотографируемся в торосах

13:00 — прибытие на мыс Хобой на Ольхоне. Здесь вы послушаете тишину и растворитесь в природе. Полюбуетесь отвесными скалами, причудливыми сосульками и ледяными пещерами

15:00 — байкальский обед, выезд к скале Три Брата, посещение гротов

16:00 — обратный путь и зимний закат Байкала по дороге

18:00 — прибытие в с. Турка

18:30 — отправление на микроавтобусе в Улан-Удэ

20:00 — приезд в Улан-Удэ

Время ориентировочное, возможны изменения.

Организационные детали