Однодневная экскурсия из Улан-Удэ на побережье Байкала предлагает уникальную возможность насладиться первозданной природой. Путешественники смогут увидеть скалистые мысы и бухты, а также познакомиться с богатым растительным миром региона. В программу входит посещение маяка в посёлке Турка и прогулка по набережной. На обратном пути можно искупаться в термальных источниках курорта «Горячинск», которые славятся своими целебными свойствами

8:00 — отправление из Улан-Удэ

10:00–10:30 — завтрак в селе Гремячинск

11:00–12:00 — посёлок Турка: рассмотрим маяк и набережную, а также прогуляемся у скалы Черепаха

12:30–15:30 — прибытие на КПП вблизи бухты Безымянной, пешая прогулка по особо охраняемой природной территории «Побережье Байкала» (протяжённость тропы около 4,5 км). По желанию — пикник в одной из обустроенных беседок на берегу озера и, если позволит погода, купание в Байкале

15:40–17:00 — на обратном пути прогулка по курорту «Горячинск». По желанию — купание в термальном горячем бассейне

17:00 — обратный путь в Улан-Удэ, по пути остановка на ужин

20:00 — прибытие в город

Расскажем вам:

о Бурятии, святых местах и сёлах, мимо которых будем проезжать

озере Байкал, его обитателях и эндемиках

местной растительности: научим вас различать кедр, лиственницу и сосну

горячих термальных источниках и курорте «Горячинск»

Организационные детали

Едем на автомобиле Honda Insight. В салоне предусмотрено детское кресло

Ваш возраст — от 6 до 70 лет

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

