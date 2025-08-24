Однодневная экскурсия из Улан-Удэ на побережье Байкала предлагает уникальную возможность насладиться первозданной природой.
Путешественники смогут увидеть скалистые мысы и бухты, а также познакомиться с богатым растительным миром региона. В программу входит посещение маяка в посёлке Турка и прогулка по набережной.
На обратном пути можно искупаться в термальных источниках курорта «Горячинск», которые славятся своими целебными свойствами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Потрясающие виды Байкала
- 🏞️ Прогулка по заповедным местам
- 🗺️ Интересные рассказы о Бурятии
- 🧖♂️ Купание в термальных источниках
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Маяк в посёлке Турка
- Набережная в Турке
- Скала Черепаха
Описание экскурсии
8:00 — отправление из Улан-Удэ
10:00–10:30 — завтрак в селе Гремячинск
11:00–12:00 — посёлок Турка: рассмотрим маяк и набережную, а также прогуляемся у скалы Черепаха
12:30–15:30 — прибытие на КПП вблизи бухты Безымянной, пешая прогулка по особо охраняемой природной территории «Побережье Байкала» (протяжённость тропы около 4,5 км). По желанию — пикник в одной из обустроенных беседок на берегу озера и, если позволит погода, купание в Байкале
15:40–17:00 — на обратном пути прогулка по курорту «Горячинск». По желанию — купание в термальном горячем бассейне
17:00 — обратный путь в Улан-Удэ, по пути остановка на ужин
20:00 — прибытие в город
Расскажем вам:
- о Бурятии, святых местах и сёлах, мимо которых будем проезжать
- озере Байкал, его обитателях и эндемиках
- местной растительности: научим вас различать кедр, лиственницу и сосну
- горячих термальных источниках и курорте «Горячинск»
Организационные детали
- Едем на автомобиле Honda Insight. В салоне предусмотрено детское кресло
- Ваш возраст — от 6 до 70 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Питание в кафе
- Подъём на маяк — 300 ₽ за чел.
- Термальный бассейн в Горячинске: взрослые — 460 ₽, дети от 5 до 14 лет — 350 ₽, пенсионеры — 350 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 24 туристов
Я — гид по Бурятии, Байкалу и Улан-Удэ. Имею аттестат экскурсовода при Министерстве туризма Республики Бурятия, а с 2024 года — аккредитации по православию и при Иволгинском дацане. В 2014 году
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Svetlana
24 авг 2025
Экскурсия была для меня и моего сына-подростка. Мы оба остались очень довольны! Анастасия - высоко квалифицированный, эрудированный гид, обаятельная девушка и очень заботливый человек по отношению к своим гостям.
Входит в следующие категории Улан-Удэ
