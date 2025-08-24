Мои заказы

Из Улан-Удэ - на байкальские просторы

Однодневное путешествие к Байкалу подарит вам уникальные впечатления. Прогулка по заповедным местам и купание в термальных источниках зарядят энергией
Однодневная экскурсия из Улан-Удэ на побережье Байкала предлагает уникальную возможность насладиться первозданной природой.

Путешественники смогут увидеть скалистые мысы и бухты, а также познакомиться с богатым растительным миром региона. В программу входит посещение маяка в посёлке Турка и прогулка по набережной.

На обратном пути можно искупаться в термальных источниках курорта «Горячинск», которые славятся своими целебными свойствами
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Потрясающие виды Байкала
  • 🏞️ Прогулка по заповедным местам
  • 🗺️ Интересные рассказы о Бурятии
  • 🧖‍♂️ Купание в термальных источниках
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Из Улан-Удэ - на байкальские просторы© Анастасия

Что можно увидеть

  • Маяк в посёлке Турка
  • Набережная в Турке
  • Скала Черепаха

Описание экскурсии

8:00 — отправление из Улан-Удэ

10:00–10:30 — завтрак в селе Гремячинск

11:00–12:00 — посёлок Турка: рассмотрим маяк и набережную, а также прогуляемся у скалы Черепаха

12:30–15:30 — прибытие на КПП вблизи бухты Безымянной, пешая прогулка по особо охраняемой природной территории «Побережье Байкала» (протяжённость тропы около 4,5 км). По желанию — пикник в одной из обустроенных беседок на берегу озера и, если позволит погода, купание в Байкале

15:40–17:00 — на обратном пути прогулка по курорту «Горячинск». По желанию — купание в термальном горячем бассейне

17:00 — обратный путь в Улан-Удэ, по пути остановка на ужин

20:00 — прибытие в город

Расскажем вам:

  • о Бурятии, святых местах и сёлах, мимо которых будем проезжать
  • озере Байкал, его обитателях и эндемиках
  • местной растительности: научим вас различать кедр, лиственницу и сосну
  • горячих термальных источниках и курорте «Горячинск»

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Honda Insight. В салоне предусмотрено детское кресло
  • Ваш возраст — от 6 до 70 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Питание в кафе
  • Подъём на маяк — 300 ₽ за чел.
  • Термальный бассейн в Горячинске: взрослые — 460 ₽, дети от 5 до 14 лет — 350 ₽, пенсионеры — 350 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 24 туристов
Я — гид по Бурятии, Байкалу и Улан-Удэ. Имею аттестат экскурсовода при Министерстве туризма Республики Бурятия, а с 2024 года — аккредитации по православию и при Иволгинском дацане. В 2014 году
читать дальше

получила диплом о высшем образовании в ВСГАКиИ по специальности «экскурсоведение». После окончания вуза ушла в торговлю, но в 2023 году приняла решение сменить профессию и нашла для себя новое дело — туризм. Прошла курсы гидов и профессиональную переподготовку во ВСГИК, получив диплом экскурсовода. Сейчас езжу по Бурятии, изучаю её историю, культуру, быт и религии народов, проживающих здесь. Помогаю путешественникам открыть для себя удивительный мир байкальского региона, провожу экскурсии по самым живописным и интересным местам, рассказываю о культуре, традициях и обычаях бурятского народа. Со мной можно побывать в буддийских монастырях и познакомиться с духовной историей региона.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Svetlana
Svetlana
24 авг 2025
Экскурсия была для меня и моего сына-подростка. Мы оба остались очень довольны! Анастасия - высоко квалифицированный, эрудированный гид, обаятельная девушка и очень заботливый человек по отношению к своим гостям.
Замечательно составленный
читать дальше

маршрут! Мы многое успели посмотреть. Несколько Байкала перед глазами - о чем еще можно мечтать! Искупались и в Байкале, и в горячих источниках. Купили копченую рыбу в Горячинске и полакомились ею на пикнике. Поднимались на маяк. Были в религиозных местах. Видели камень Черепаху. Почти совсем не устали.
Анастасия очень интересно рассказывала про все вокруг, мы чувствовали себя максимально комфортно. Я однозначно рекомендую Анастасию, и еще раз от всей души благодарю ее за этот день!

Входит в следующие категории Улан-Удэ

