На этой экскурсии вас радушно примут в доме у старообрядцев, где вас будут ждать фольклорная программа и традиционный старообрядческий обед. Вы сможете поближе познакомиться с бытом и культурой старообрядцев, и все это — в игровой форме. Также мы посетим древлеправославную церковь и музей истории, культуры и быта староверов.

Описание экскурсии

Что вас ждёт Давайте отправимся на экскурсию по старообрядческим деревням Тарбагатай и Новый Куналей, чтобы послушать рассказ об их истории. Многоцветные наличники на резных ставнях, национальные костюмы, многоголосное пение, традиционные блюда и обряды — все это ждет вас в нашем насыщенном туре! Начнется наше путешествие с подъема на гору «Спящий лев» — священный утес, вокруг которого сложилось множество поверий и легенд. У вас также будет возможность прогуляться по долине реки Селенги, самой крупной реки, впадающей в Байкал. После мы отправимся в старообрядческие деревни, где посетим древлеправославную церковь и музей быта староверов. Еще ближе познакомиться с традициями старообрядцев вы сможете во время приготовленной для вас фольклорной программы и аутентичного обеда.