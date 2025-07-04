Сейчас июнь — это идеальное время.

Летние месяцы идеальны для гастрономических туров, так как свежие продукты на рынках в изобилии. Это время позволяет насладиться всеми аспектами бурятской кухни и культурой.

Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с бурятской кухней. Участники посетят колхозный рынок, где узнают, как выбирать качественные продукты и торговаться. Прогулка по старинной базарной площади откроет историю торговых ярмарок. В завершение тура - дегустация традиционных бууз в бурятском кафе. Это путешествие подарит не только вкусовые открытия, но и культурные знания о регионе

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Описание экскурсии

Кулинарное путешествие по Бурятии

На этой увлекательной экскурсии мы познакомим вас с богатством и разнообразием бурятской кухни. Уникальный резко-континентальный климат, обилие солнечных дней, песчаные почвы и близость к озеру Байкал создают идеальные условия для формирования неповторимого вкуса и колорита местных блюд.

Изучаем колхозный рынок

Приглашаем вас в путешествие по колхозному рынку, где мы:

Ознакомимся с ассортиментом свежих продуктов;

Научимся выбирать качественные ингредиенты;

Поторгуемся, как это принято на настоящих ярмарках.

Вы услышите увлекательные истории о торговых ярмарках прошлых столетий и посетите старинную базарную площадь, где время словно остановилось.

Бурятские буузы и их история

Мы погрузимся в историю создания идеальных бурятских бууз — традиционных мясных пирожков, которые стали символом местной кухни. Прогуляемся по "буузному кварталу" и отправимся на дегустацию в уютное бурятское кафе. Не упустите возможность сфотографироваться с огромной буузой — это станет отличным воспоминанием о вашем путешествии!

Приглашаем вас попробовать Бурятию на вкус и открыть для себя ее кулинарные тайны!