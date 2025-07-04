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Бурятия на вкус: гастрономическая экскурсия в Улан-Удэ

Погрузитесь в атмосферу бурятской кухни! Узнайте секреты приготовления бууз и насладитесь дегустацией на колоритных рынках Улан-Удэ
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с бурятской кухней. Участники посетят колхозный рынок, где узнают, как выбирать качественные продукты и торговаться. Прогулка по старинной базарной площади откроет историю торговых ярмарок. В завершение тура - дегустация традиционных бууз в бурятском кафе. Это путешествие подарит не только вкусовые открытия, но и культурные знания о регионе

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Уникальные вкусы бурятской кухни
  • 📜 История торговых ярмарок
  • 🥟 Дегустация традиционных бууз
  • 📸 Фото с огромной буузой
  • 🛍️ Шопинг на колхозном рынке

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеальны для гастрономических туров, так как свежие продукты на рынках в изобилии. Это время позволяет насладиться всеми аспектами бурятской кухни и культурой.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Бурятия на вкус: гастрономическая экскурсия в Улан-Удэ
Бурятия на вкус: гастрономическая экскурсия в Улан-Удэ
Бурятия на вкус: гастрономическая экскурсия в Улан-Удэ
Ближайшие даты:
4
июл18
июл8
авг15
авг22
авг29
авг5
сен
Время начала: 10:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Колхозный рынок
  • Старинная базарная площадь

Описание экскурсии

Кулинарное путешествие по Бурятии

На этой увлекательной экскурсии мы познакомим вас с богатством и разнообразием бурятской кухни. Уникальный резко-континентальный климат, обилие солнечных дней, песчаные почвы и близость к озеру Байкал создают идеальные условия для формирования неповторимого вкуса и колорита местных блюд.

Изучаем колхозный рынок

Приглашаем вас в путешествие по колхозному рынку, где мы:

  • Ознакомимся с ассортиментом свежих продуктов;
  • Научимся выбирать качественные ингредиенты;
  • Поторгуемся, как это принято на настоящих ярмарках.

Вы услышите увлекательные истории о торговых ярмарках прошлых столетий и посетите старинную базарную площадь, где время словно остановилось.

Бурятские буузы и их история

Мы погрузимся в историю создания идеальных бурятских бууз — традиционных мясных пирожков, которые стали символом местной кухни. Прогуляемся по "буузному кварталу" и отправимся на дегустацию в уютное бурятское кафе. Не упустите возможность сфотографироваться с огромной буузой — это станет отличным воспоминанием о вашем путешествии!

Приглашаем вас попробовать Бурятию на вкус и открыть для себя ее кулинарные тайны!

По пятницам в 10.00, 15.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей Природы Бурятии
  • Центральный рынок
  • Старинная Базарная площадь
  • Буузный квартал
  • Обед в Бурятском кафе
  • Кафе бурятской кухни
  • Панорама Улан-Удэ
  • Буддийский комплекс Ринпоче Багша
Что включено
  • Услуги гида
  • Входные билеты в музей
  • Дегустация на колхозном рынке
  • Обед в бурятском кафе (буузная)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Куйбышева, 29, Музей им. Сампилова. У кассы музея
Завершение: Ул. Ленина, 51 (парковка за фонтаном)
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 10.00, 15.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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