В 18 веке старообрядцы переселились из Речи Посполитой в Забайкалье и основали деревни, где до сих пор хранят верность традициям.
На экскурсии в Улан-Удэ вы посетите кафедральный храм Русской Древлеправославной Церкви,
На экскурсии в Улан-Удэ вы посетите кафедральный храм Русской Древлеправославной Церкви,
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы посетим кафедральный храм Русской Древлеправославной Церкви в Улан-Удэ. Познакомимся с основами старой веры и посетим небольшой музей при храме, в котором собраны предметы старины и церковные реликвии.
Заедем на Лев-гору, откуда открывается великолепная панорама долины реки Селенги.
Отправимся в старинное село Нижний Жирим, где расположена настоящая семейская усадьба. Вы рассмотрите дом староверов во всех подробностях и пообедаете вкуснейшими блюдами, среди которых наверняка будут соленья, шти (семейские щи), семейские пироги (тарки, с черёмухой и пр.), жидкая халва и местные напитки.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Nissan Cube. Есть один детский бустер.
- Во время экскурсии мы посетим действующий храм, поэтому ваша одежда должна быть скромной. Также обязательно захватите головные уборы и солнечные очки.
- Дополнительно оплачивается: посещение семейской усадьбы с обедом и дегустацией напитков — 2500 ₽ за чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Улан-Удэ
Провёл экскурсии для 513 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий. Хоть я не историк и не профессиональный гид, это не помешало мне получить аккредитацию гида-экскурсовода. Более того, я вообще не местный, но полюбилЗадать вопрос
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