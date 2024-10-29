Что вас ожидает

Мы посетим кафедральный храм Русской Древлеправославной Церкви в Улан-Удэ. Познакомимся с основами старой веры и посетим небольшой музей при храме, в котором собраны предметы старины и церковные реликвии.

Заедем на Лев-гору, откуда открывается великолепная панорама долины реки Селенги.

Отправимся в старинное село Нижний Жирим, где расположена настоящая семейская усадьба. Вы рассмотрите дом староверов во всех подробностях и пообедаете вкуснейшими блюдами, среди которых наверняка будут соленья, шти (семейские щи), семейские пироги (тарки, с черёмухой и пр.), жидкая халва и местные напитки.

Организационные детали