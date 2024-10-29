Удивительные семейские

Познакомьтесь с уникальной культурой старообрядцев в Улан-Удэ. Посетите храм, Лев-гору и семейскую усадьбу, где вас угостят традиционными блюдами
В 18 веке старообрядцы переселились из Речи Посполитой в Забайкалье и основали деревни, где до сих пор хранят верность традициям.

На экскурсии в Улан-Удэ вы посетите кафедральный храм Русской Древлеправославной Церкви,
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музей при храме, Лев-гору с панорамным видом на долину реки Селенги и старинное село Нижний Жирим. В семейской усадьбе вас ждёт обед с традиционными блюдами: шти, пирогами и жидкой халвой. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Cube, предусмотрен детский бустер. Обязательно возьмите скромную одежду и головные уборы для посещения храма

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🏛 Посещение храма и музея
  • 🌄 Виды с Лев-горы
  • 🏡 Экскурсия по семейской усадьбе
  • 🍲 Традиционные блюда старообрядцев
    • Удивительные семейские
    Удивительные семейские
    Удивительные семейские
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

    Что можно увидеть

  • Кафедральный храм Русской Древлеправославной Церкви
  • Лев-гора
  • Село Нижний Жирим

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    Мы посетим кафедральный храм Русской Древлеправославной Церкви в Улан-Удэ. Познакомимся с основами старой веры и посетим небольшой музей при храме, в котором собраны предметы старины и церковные реликвии.
    Заедем на Лев-гору, откуда открывается великолепная панорама долины реки Селенги.
    Отправимся в старинное село Нижний Жирим, где расположена настоящая семейская усадьба. Вы рассмотрите дом староверов во всех подробностях и пообедаете вкуснейшими блюдами, среди которых наверняка будут соленья, шти (семейские щи), семейские пироги (тарки, с черёмухой и пр.), жидкая халва и местные напитки.

    Организационные детали

    • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Nissan Cube. Есть один детский бустер.
    • Во время экскурсии мы посетим действующий храм, поэтому ваша одежда должна быть скромной. Также обязательно захватите головные уборы и солнечные очки.
    • Дополнительно оплачивается: посещение семейской усадьбы с обедом и дегустацией напитков — 2500 ₽ за чел.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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