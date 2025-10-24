Мои заказы

НеобыЧайная Кяхта - из Улан-Удэ на авто

Путешествие в Кяхту из Улан-Удэ подарит уникальный опыт: старинные храмы, музеи и легенды Великого чайного пути ждут вас
Кяхта, некогда ключевой пункт Великого чайного пути, приглашает в увлекательное путешествие. Этот старинный город на границе с Монголией хранит множество тайн и историй.

В рамках экскурсии вы посетите Воскресенскую и Успенскую церкви, а также Кяхтинский краеведческий музей с его уникальными коллекциями. Памятник «Тарухай Табунанг» и легенды о великих путешественниках дополнят картину. Путешествие обещает быть познавательным и захватывающим
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺 Уникальный исторический маршрут
  • 🏛 Посещение старейшего музея Забайкалья
  • ⛪ Старинные храмы и их архитектура
  • 📜 Легенды и истории о путешественниках
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя19
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Центральная площадь Кяхты
  • Воскресенская церковь
  • Успенская церковь
  • Кяхтинский краеведческий музей
  • Памятник «Тарухай Табунанг»

Описание экскурсии

Кяхта — чайная столица России и ворота в Азию

Старинный приграничный город Кяхта — уникальное место с трёхвековой историей. Когда-то здесь был ключевой пункт на Великом чайном пути между Российской империей и Китаем. Здесь смешались культуры, религии и торговые традиции.

  • Путевая экскурсия. Вы узнаете о народах, которые населяли эти края
  • Центральная площадь Кяхты. Вы составите себе представление о том, что представлял собой город в прошлом и почувствуете его необычную атмосферу сегодня
  • Кяхтинский краеведческий музей. Мы побываем в одном из старейших музеев Забайкалья. Увидим археологические коллекции и предметы российско-китайской торговли
  • Памятник «Тарухай Табунанг». На обратном пути остановимся, чтобы ближе рассмотреть знаковую достопримечательность Кяхтинского района

Вы узнаете:

  • Как Кяхта стала связующим звеном между Россией и Китаем
  • О её торговом прошлом
  • Как городу удалось стать чайным монополистом
  • Как Кяхта была «воротами» в Центральную Азию, форпостом на пути к Великим географическим открытиям
  • Кто из великих путешественников и исследователей Монголии и Китая бывал в Кяхте
  • Чем уникальны экспонаты Кяхтинского музея и какие сокровища хранятся в его коллекции
  • В чём особенность архитектуры старинных храмов Кяхты

Ориентировочный тайминг экскурсии:
08:00 — выезд из Улан-Удэ
10:00 — остановка на перевале на «Стоянке Гэсэра»
12:00 — обед в городе Кяхта в кафе «Орда» (возможны варианты)
13:00–15:30 — посещение музея
15:30–17:00 — экскурсия по городу
20:00 — возвращение в Улан-Удэ

Организационные детали

  • Кяхта — закрытый город, для въезда в него я заранее оформлю для вас пропуск. Поэтому после бронирования экскурсии я попрошу вас прислать мне свои паспортные данные. Обязательно возьмите паспорт на экскурсию. Для иностранных граждан пропуск необходимо заказывать за месяц
  • В связи с необходимостью заблаговременно получить разрешение на посещение Кяхты экскурсию важно бронировать за 1,5 месяца
  • Поездка из Улан-Удэ и обратно проходит на Toyota Alphard или Honda Freed. Дорога в одну в одну сторону занимает около 3–3,5 часов
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе (около 500 ₽ с чел.)
  • Билеты в музей включены в стоимость
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Улан-Удэ
Я аттестованный гид Республики Бурятия. Провожу индивидуальные экскурсии на своём автомобиле, делюсь историями о нашей культуре, природе и несравненной любви к родному краю. У меня есть хобби: сочинять стихи о
читать дальше

Бурятии. Некоторые из них, возможно, окажутся хорошими, но время покажет! Бурятия — это мой дом, и я горжусь тем, что могу делиться с вами её уникальными традициями, природными чудесами и рассказывать о моих талантливых земляках. Также я провожу экскурсии для сборных групп и школьников.

Отзывы и рейтинг

Y
Yoko
25 окт 2025
Спасибо огромное!
Прекрасно организованная экскурсия - причем речь идет не только о маршруте, достопримечательностях, трассовой части, но и оформлении пропуска в Кяхту (это погранзона!).
Этот старинный город на чайном пути будет вам
читать дальше

показан со всех сторон - и уютные улочки с деревянными домами, изумительный музей с коллекцией гуннских древностей (сорри, древностей хунну, если быть точным), вкусным кафе. Так же по дороге можно не только увидеть, но и узнать о Бурятии, о жизни Даши-Доржо Итигэлова, о шаманских представлениях. По сути, это 2 экскурсии в одной - не только Кяхта, но и краткий обзор важных и интересных дацанов по пути. Жаль, что у Ларисы пока нет возможности выставить на Трипстере отдельную экскурсию по дацанам вокруг Гусиного озера - я бы с удовольствием съездила на нее в следующий раз.
А одна из первых и важных остановок - там, где Гэсер своих небесных коней привязывал. Сразу чувствуешь, что приехал в совсем другой мир.

Дарья
Дарья
8 окт 2025
Благодарю Вас за экскурсию! Было все отлично, незабываемо и запоминающе!
Буду рекомендовать Вас.
С
Светлана
7 сен 2025
Замечательная экскурсия. Интересно всё: само путешествие до г. Кяхты и обратно, музей в городе, сам городок, попутно рассказы от экскурсовода) Лариса замечательный гид и собеседник. Большое спасибо за увлекательное путешествие) Однозначно рекомендую.
Михаил
Михаил
16 авг 2025
Лариса - один из самых лучших гидов, с которыми мы путешествовали! Получили заряд позитива, интересных знаний и просто приятных бесед! Особенно довольны тем, что Лариса учла все наши достаточно экзотические пожелания по маршруту и формату экскурсии, что на самом деле редкость. 10/10, искренне всем рекомендую!

