Кяхта, некогда ключевой пункт Великого чайного пути, приглашает в увлекательное путешествие. Этот старинный город на границе с Монголией хранит множество тайн и историй. В рамках экскурсии вы посетите Воскресенскую и Успенскую церкви, а также Кяхтинский краеведческий музей с его уникальными коллекциями. Памятник «Тарухай Табунанг» и легенды о великих путешественниках дополнят картину. Путешествие обещает быть познавательным и захватывающим

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Кяхта — чайная столица России и ворота в Азию

Старинный приграничный город Кяхта — уникальное место с трёхвековой историей. Когда-то здесь был ключевой пункт на Великом чайном пути между Российской империей и Китаем. Здесь смешались культуры, религии и торговые традиции.

Путевая экскурсия . Вы узнаете о народах, которые населяли эти края

. Вы узнаете о народах, которые населяли эти края Центральная площадь Кяхты . Вы составите себе представление о том, что представлял собой город в прошлом и почувствуете его необычную атмосферу сегодня

. Вы составите себе представление о том, что представлял собой город в прошлом и почувствуете его необычную атмосферу сегодня Воскресенская церковь

Успенская церковь

Кяхтинский краеведческий музей . Мы побываем в одном из старейших музеев Забайкалья. Увидим археологические коллекции и предметы российско-китайской торговли

. Мы побываем в одном из старейших музеев Забайкалья. Увидим археологические коллекции и предметы российско-китайской торговли Памятник «Тарухай Табунанг». На обратном пути остановимся, чтобы ближе рассмотреть знаковую достопримечательность Кяхтинского района

Вы узнаете:

Как Кяхта стала связующим звеном между Россией и Китаем

О её торговом прошлом

Как городу удалось стать чайным монополистом

Как Кяхта была «воротами» в Центральную Азию, форпостом на пути к Великим географическим открытиям

Кто из великих путешественников и исследователей Монголии и Китая бывал в Кяхте

Чем уникальны экспонаты Кяхтинского музея и какие сокровища хранятся в его коллекции

В чём особенность архитектуры старинных храмов Кяхты

Ориентировочный тайминг экскурсии:

08:00 — выезд из Улан-Удэ

10:00 — остановка на перевале на «Стоянке Гэсэра»

12:00 — обед в городе Кяхта в кафе «Орда» (возможны варианты)

13:00–15:30 — посещение музея

15:30–17:00 — экскурсия по городу

20:00 — возвращение в Улан-Удэ

Организационные детали