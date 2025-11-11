Волшебный тур по сказочным ледовым уголкам Байкала и никого постороннего только вы и ваши единомышленники. Да-да! Вы сможете увидеть много чистого льда, волшебные гроты и наплески, баню с прорубью и чаном прямо на льду, а также лечебные и расслабляющие термальные источники среди заснеженных гор. И, конечно же, отведать вкусные бурятские блюда. При заказе индивидуального тура вы можете выбрать:

Где вас встретят • Способ передвижения и класс транспортного средства • Уровень комфорта при размещении в отелях или на базах • Даты и продолжительность тура • Достопримечательности • Всевозможные активности Итоговая стоимость экскурсии формируется, исходя из выбранного маршрута и его наполнения.