Давайте отправимся в путешествие по республике Бурятия, которое я организую только для вас.
Вы можете собрать маршрут из предложенных локаций, а я с большим удовольствием организую для вас поездку, учитывая ваши пожелания и предпочтения.
Описание экскурсии
Волшебный тур по сказочным ледовым уголкам Байкала и никого постороннего только вы и ваши единомышленники. Да-да! Вы сможете увидеть много чистого льда, волшебные гроты и наплески, баню с прорубью и чаном прямо на льду, а также лечебные и расслабляющие термальные источники среди заснеженных гор. И, конечно же, отведать вкусные бурятские блюда. При заказе индивидуального тура вы можете выбрать:
Где вас встретят • Способ передвижения и класс транспортного средства • Уровень комфорта при размещении в отелях или на базах • Даты и продолжительность тура • Достопримечательности • Всевозможные активности Итоговая стоимость экскурсии формируется, исходя из выбранного маршрута и его наполнения.
Каждый день по договоренности.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- По согласованию:
- Баргузинская долина
- Чивыркуйский залив
- Термальные ванны
- Дворец богини Янжимы
- Выход на лёд для фотосессий и катания на коньках
- Умхей и др
Что включено
- В зависимости от выбранного маршрута оговариваются условия, проживание и другие нюансы
Что не входит в цену
- В зависимости от выбранного маршрута оговариваются условия, проживание и другие нюансы
Место начала и завершения?
Улан-Уде
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день по договоренности.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
