Всё об Улан-Удэ

Полезная информация об Улан-Удэ

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Местное время в Улан-Удэ
03:5304
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаУлан-Удэ
По-английскиUlan-Ude
Столица регионаУлан-Удэ является столицей региона
Население города360 278 чел.
АэропортБайкал UUD
Часовой поясAsia/Irkutsk
Средняя высота528 м. от уровня моря

Где находится Улан-Удэ на карте

Улан-Удэ фото города
Улан-Удэ

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