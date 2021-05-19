Полезная информация об Улан-Удэ
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Улан-Удэ
Популярные экскурсии в Улан-Удэ
900
₽
за чел.
Мне, как аутентичному экскурсоводу и историку по образованию, особенно приятно показать духовную буддийскую Мекку Сибири, где здравствует нетленное те...
5
1 отзыв
5800
₽
за чел.
4.9
54 отзыва
5800
₽
за чел.
Познакомиться с сакральной стороной жизни бурят в главном центре буддизма в России
4.9
12 отзывов
3250
₽
за чел.
Знаковые места и тайные уголки колоритной столицы Бурятии на дружеской прогулке
4.7
14 отзывов
11800
₽
за чел.
Погрузиться в атмосферу «места силы», познакомиться с верованиями бурят и посетить горячие источники