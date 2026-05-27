Если у вас мало времени, а на Байкал хочется посмотреть с разных сторон, эта поездка — для вас.
За один день вы посетите несколько локаций, узнаете интересные факты о великом озере и окружающей его природе, о местных жителях, их быте и традициях. Посмотрите на Байкал с маяка, отдохнёте на пляже и в термальных бассейнах курорта «Горячинск».
За один день вы посетите несколько локаций, узнаете интересные факты о великом озере и окружающей его природе, о местных жителях, их быте и традициях. Посмотрите на Байкал с маяка, отдохнёте на пляже и в термальных бассейнах курорта «Горячинск».
Описание экскурсии
В посёлке Гремячинск вы подниметесь к смотровой площадке, откуда увидите Байкал с высоты птичьего полёта.
В селе Турка прогуляетесь по набережной и полюбуетесь Байкалом с маяка. Здесь же можно прокатиться по Байкалу на катере.
После сытного обеда отдохнёте на песчаном или каменистом пляже
В Горячинске окунётесь в расслабляющий бассейн с термальными водами, выпьете кофе — и мы отправимся в Улан-Удэ.
Во время поездки я расскажу о Бурятии — природных особенностях республики, традициях и обычаях местного населения, заселении территорий Бурятии русским людьми, их быте и ведении хозяйства. На побережье Байкала поделюсь интересной информацией о нём.
Примерный тайминг
- Улан-Удэ — пос. Гремячинск (1 ч 20 мин)
- Подъём и спуск в гору: пешком — 2 ч, на автомобиле — 40 мин
- Гремячинск — с. Турка (40 мин)
- Прогулка на катере — от 15 мин до 1 ч
- Прогулка по набережной, подъём на маяк — 30 мин
- Дорога на пляж в одной из бухт восточного побережья — 40 мин
- Отдых на пляже — до 1 ч
- Дорога в Горячинск — 40 мин
- Отдых в термальном бассейне — 1 ч
- Горячинск — Улан-Удэ (2 ч 30 мин)
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail. Детское кресло — по запросу
- Предупредите меня заранее о вашей физической возможности подняться на смотровую площадку пешком
Дополнительные расходы
- Аренда авто для подъёма на смотровую площадку — от 2000 ₽ за группу
- Прогулка на катере — от 1500 ₽ за чел.
- Подъём на маяк — 300 ₽ за чел.
- Термальный бассейн — 400 ₽ за чел. (есть льготы)
- Питание
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От удобного вам места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 49 туристов
Я опытный гид с подтверждённой аттестацией в Республике Бурятия, а также аккредитацией в Улан-Удэнской и Бурятской епархии, Иволгинском дацане, в дацане Ринпоче Багша. Я коренной житель уютного города Улан-Удэ. С
Входит в следующие категории Улан-Удэ
Похожие экскурсии на «На Байкал одним днëм: бархатный сезон»
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборСакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме
Отправьтесь в уникальное путешествие по священным местам Бурятии. Узнайте о буддизме и шаманизме, полюбуйтесь Байкалом и посетите Баргузинский дацан
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:30
29 мая в 06:30
29 500 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
35 910 ₽
39 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу Сибири на двухдневной водной прогулке по Байкалу из Улан-Удэ. Уникальные пейзажи и бурятские легенды ждут вас
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
105 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
Отправиться к Чивыркуйскому заливу Байкала, посетить местные святилища и целебные горячие источники
Начало: На площади Советов
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
9200 ₽ за человека
от 29 000 ₽ за экскурсию