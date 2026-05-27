Если у вас мало времени, а на Байкал хочется посмотреть с разных сторон, эта поездка — для вас. За один день вы посетите несколько локаций, узнаете интересные факты о великом озере и окружающей его природе, о местных жителях, их быте и традициях. Посмотрите на Байкал с маяка, отдохнёте на пляже и в термальных бассейнах курорта «Горячинск».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В посёлке Гремячинск вы подниметесь к смотровой площадке, откуда увидите Байкал с высоты птичьего полёта.

В селе Турка прогуляетесь по набережной и полюбуетесь Байкалом с маяка. Здесь же можно прокатиться по Байкалу на катере.

После сытного обеда отдохнёте на песчаном или каменистом пляже

В Горячинске окунётесь в расслабляющий бассейн с термальными водами, выпьете кофе — и мы отправимся в Улан-Удэ.

Во время поездки я расскажу о Бурятии — природных особенностях республики, традициях и обычаях местного населения, заселении территорий Бурятии русским людьми, их быте и ведении хозяйства. На побережье Байкала поделюсь интересной информацией о нём.

Примерный тайминг

Улан-Удэ — пос. Гремячинск (1 ч 20 мин)

Подъём и спуск в гору: пешком — 2 ч, на автомобиле — 40 мин

Гремячинск — с. Турка (40 мин)

Прогулка на катере — от 15 мин до 1 ч

Прогулка по набережной, подъём на маяк — 30 мин

Дорога на пляж в одной из бухт восточного побережья — 40 мин

Отдых на пляже — до 1 ч

Дорога в Горячинск — 40 мин

Отдых в термальном бассейне — 1 ч

Горячинск — Улан-Удэ (2 ч 30 мин)

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail. Детское кресло — по запросу

Предупредите меня заранее о вашей физической возможности подняться на смотровую площадку пешком

Дополнительные расходы