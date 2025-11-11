Письмо от купца Евсея Лукича ведёт в мир купеческих тайн. Заберите товар из тайника, изучая секретный язык и историю торговли.
Участники делятся на команды и проходят путь от улицы Кирова до
5 причин купить этот квест
- 📜 Узнать историю купечества
- 🗺️ Исследовать старый город
- 🏆 Получить призы и подарки
- 🗣️ Изучить секретный язык
- 🍵 Насладиться бурятскими сладостями
Что можно увидеть
Описание квеста
Вы будете выполнять увлекательные задания, чтобы найти тайник с диковинным товаром, и узнаете много интересного из истории купеческих времён:
- Как устраивались торговые лавки
- На каком секретном языке разговаривали купцы (заодно изучите несколько фраз, которые рискуют войти в вашу жизнь навсегда!)
- Как звучали ярмарки
- Из чего строили купеческие дома
- В честь кого назван кафедральный собор
- Сколько воды качал насос общественного колодца
И многое другое!
Пройдёте от улицы Кирова до улицы Соборной и увидите:
- Гостиные ряды исторической Базарной площади
- Павильон общественного колодца
- Кружевной дом на улице Банзарова
- Здание присутственных мест
- Свято-Одигитриевский кафедральный собор
- Памятник борцам за коммунизм
В квесте нет проигравших: все участники путём решения задачек добираются до финала и получают приз. А самая быстрая команда награждается особенным подарком.
Организационные детали
- Возрастное ограничение: 12+
- Квест надо проходить, поделившись на команды — оптимально по 3–6 человек в каждой
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 372 туристов
Меня зовут Наталья, я работаю гидом на русском, французском и английском языках с 2001 года. Обладатель звания «Лучший гид Бурятии-2021». Моя слабость и любовь — красивая архитектура и деревянное зодчество,
Входит в следующие категории Улан-Удэ
