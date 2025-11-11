Письмо от купца Евсея Лукича ведёт в мир купеческих тайн. Заберите товар из тайника, изучая секретный язык и историю торговли.Участники делятся на команды и проходят путь от улицы Кирова до

Соборной, открывая для себя Гостиные ряды, кружевной дом и кафедральный собор. Все доходят до финала и получают призы, а победители - особенный подарок. Насладитесь чаем с бурятскими сладостями в конце приключения

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Улан-Удэ

Наталия Ваш гид в Улан-Удэ

Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание квеста

Вы будете выполнять увлекательные задания, чтобы найти тайник с диковинным товаром, и узнаете много интересного из истории купеческих времён:

Как устраивались торговые лавки

На каком секретном языке разговаривали купцы (заодно изучите несколько фраз, которые рискуют войти в вашу жизнь навсегда!)

Как звучали ярмарки

Из чего строили купеческие дома

В честь кого назван кафедральный собор

Сколько воды качал насос общественного колодца

И многое другое!

Пройдёте от улицы Кирова до улицы Соборной и увидите:

Гостиные ряды исторической Базарной площади

Павильон общественного колодца

Кружевной дом на улице Банзарова

Здание присутственных мест

Свято-Одигитриевский кафедральный собор

Памятник борцам за коммунизм

В квесте нет проигравших: все участники путём решения задачек добираются до финала и получают приз. А самая быстрая команда награждается особенным подарком.

Организационные детали