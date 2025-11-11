Мои заказы

Командный квест «Чайные гонки в старом городе»

Письмо от купца Евсея Лукича зовёт на приключение! Делитесь на команды, выполняйте задания и открывайте тайны старого города
Письмо от купца Евсея Лукича ведёт в мир купеческих тайн. Заберите товар из тайника, изучая секретный язык и историю торговли.

Участники делятся на команды и проходят путь от улицы Кирова до
Соборной, открывая для себя Гостиные ряды, кружевной дом и кафедральный собор. Все доходят до финала и получают призы, а победители - особенный подарок. Насладитесь чаем с бурятскими сладостями в конце приключения

5 причин купить этот квест

  • 📜 Узнать историю купечества
  • 🗺️ Исследовать старый город
  • 🏆 Получить призы и подарки
  • 🗣️ Изучить секретный язык
  • 🍵 Насладиться бурятскими сладостями
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя17
ноя18
ноя24
ноя25
ноя1
дек
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Гостиные ряды
  • Павильон общественного колодца
  • Кружевной дом
  • Здание присутственных мест
  • Свято-Одигитриевский кафедральный собор
  • Памятник борцам за коммунизм

Описание квеста

Вы будете выполнять увлекательные задания, чтобы найти тайник с диковинным товаром, и узнаете много интересного из истории купеческих времён:

  • Как устраивались торговые лавки
  • На каком секретном языке разговаривали купцы (заодно изучите несколько фраз, которые рискуют войти в вашу жизнь навсегда!)
  • Как звучали ярмарки
  • Из чего строили купеческие дома
  • В честь кого назван кафедральный собор
  • Сколько воды качал насос общественного колодца

И многое другое!

Пройдёте от улицы Кирова до улицы Соборной и увидите:

  • Гостиные ряды исторической Базарной площади
  • Павильон общественного колодца
  • Кружевной дом на улице Банзарова
  • Здание присутственных мест
  • Свято-Одигитриевский кафедральный собор
  • Памятник борцам за коммунизм

В квесте нет проигравших: все участники путём решения задачек добираются до финала и получают приз. А самая быстрая команда награждается особенным подарком.

Организационные детали

  • Возрастное ограничение: 12+
  • Квест надо проходить, поделившись на команды — оптимально по 3–6 человек в каждой

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 372 туристов
Меня зовут Наталья, я работаю гидом на русском, французском и английском языках с 2001 года. Обладатель звания «Лучший гид Бурятии-2021». Моя слабость и любовь — красивая архитектура и деревянное зодчество,
живопись и активные прогулки, этнография и традиции, культура и прикладное искусство. Наш город во многом уникальный. Я нашла почти все его изюминки, о которых расскажу на нашей прогулке. Надеюсь на скорую встречу с вами!

