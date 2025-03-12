Бурятский Байкал: треккинги, священные места и термальные источники
Отправиться к Святому Носу, посетить Баргузинскую долину и Иволгинский дацан и погулять по льду
Соединим путешествие на Байкал с погружением в бурятскую культуру — будут не только ледовые просторы, но и дацаны и места силы.
Со стороны Бурятии меньше путешественников и больше аутентичности, чем на читать дальшеуменьшить
популярном Ольхоне или в Листвянке.
При этом тут тоже есть торосы, гроты, пузырьки в толще льда — и это всё мы обязательно увидим! Будем много гулять по лесу и по Байкалу, кататься на «буханках» и лыжах, обновляться в термальных источниках и огромной чане с горячей водой. Посетим энергетически сильные места, крупнейший полуостров озера, Баргузинскую долину и Улан-Удэ.
Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура может быть изменён.
Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви, так как погода на Байкале переменчива.
Рекомендуем взять с собой: • термобельё — футболка с длинным рукавом и кальсоны • кофта и штаны из флиса • ветрозащитные утеплённые куртка (с капюшоном) и штаны • тёплая непромокаемая обувь для ходьбы • шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски • ледоступы, кошки для гололёда или айсеры • фонарики (гамаши, гетры, бахилы) • шапка, балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица • перчатки — 2 пары • варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем • очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО • солнцезащитный крем, гигиеническая помада • рюкзак для прогулок (объём 20–25 литров); в рюкзаке находятся личные вещи туриста, а также общественные продукты на обед, которые выдаёт инструктор (вес продуктов 400–600 грамм) • подпопник • термос (объём не менее 1 л на человека) • кружка, ложка • фонарик • туалетная бумага, зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва, расчёска и тд • спортивные брюки, футболка, шлёпки (для гостиницы) • нижнее бельё и купальник (для посещения термальных источников) • паспорт / свидетельство о рождении ребёнка • сушилки для обуви (поскольку практически весь день мы проводим на улице, к вечеру обувь становится влажной, её необходимо просушивать) • индивидуальная аптечка
Программа тура по дням
1 день
Погружение в бурятскую культуру и священные места
Встречаемся в аэропорту Улан-Удэ и переезжаем в село Усть-Баргузин.
По пути посетим огромный парковый комплекс с экспозицией под открытым небом — этнографический музей. Рассмотрим традиционные бурятские строения и каменные столбы с таинственными письменами. Затем полюбуемся видами с перевала Пыхта, особенного места в Бурятии. Также заедем в небольшое поселение Турка, чтобы увидеть маяк и камень, напоминающий своей формой черепаху.
К вечеру доедем до Усть-Баргузина, где остановимся в гостинице недалеко от побережья Баргузинского залива.
За день пройдём пешком 5,8 км.
2 день
На лыжах по лесу и отдых в термальных источниках
Сегодня не будем никуда спешить, дадим себе время отдохнуть и насладиться природой Бурятии. После завтрака отправимся кататься по лесу на лыжах, а затем доедем до селения Гусиха, чтобы расслабиться в термальных источниках.
За день пройдём пешком 3 км.
3 день
Святой Нос, Байкал и термальные источники
Сегодня нас ждёт живописная поездка к Святому Носу — крупнейшему полуострову на Байкале. Прямо по льду на УАЗах обогнём Святой нос и окажемся в Змеиной бухте. Здесь обновимся в термальных источниках, в которых вода достигает 45℃. Также будет много панорамных видов льда Байкала и интересных локаций по пути, где остановимся для фото и прогулки.
За день пройдём пешком 6,7 км.
4 день
Баргузинская долина, дацан и лик богини Янжимы
На сегодня у нас насыщенная программа, поэтому выезжаем пораньше. Отправимся в Баргузинскую долину к группе скал, где, по поверьям, живут местные духи. Также увидим священный Бык-камень.
Затем посетим дацан богини Янжимы. Сюда приезжают просить о детях, поэтому возле храма увидим множество игрушек. Недалеко находится скала с ликом богини, куда мы дойдём по обустроенной экотропе. Также совершим ритуал и загадаем желание.
За день пройдём пешком 5,5 км.
5 день
Мыс Холодянка, отдых в горячем чане у Байкала и возвращение в Улан-Удэ
После завтрака прогуляемся по хвойному лесу до мыса Холодянка. Дорога выведет нас ко льду Байкала, в толще которого мы поищем застывшие пузырики. Насладимся видами и отправимся отдыхать в огромный чан с горячей водой.
Во второй половине дня нас ждёт переезд в Улан-Удэ и заселение в гостиницу.
За день пройдём пешком 4,2 км.
6 день
Иволгинский дацан, Бадма-Сэсэг и прогулка по Улан-Удэ
Обязательным к посещению местом в Бурятии является Иволгинский дацан. Увидим буддийский монастырь с зелёной крышей в окружении белоснежных ступ — будто мы в Тибете! Рассмотрим детали и погрузимся в культуру.
Следующая локация на сегодня — ступа Бадма-Сэсэг. Считается, что здесь сконцентрирована божественная энергия, поэтому сюда часто приезжают попросить о самом важном.
Ближе к вечеру прогуляемся по старинной части Улан-Удэ. Рассмотрим здания, Триумфальную арку и самый большой в мире памятник Ленину в виде огромной головы.
За день пройдём пешком 9,8 км.
7 день
До новых встреч
До 11:00 необходимо выехать из гостиницы. Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал — самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, 4 обеда и 4 ужина
Все переезды по программе, включая встречу в аэропорту Улан-Удэ
Входные билеты на объекты по программе
Термальные источники и купание в чанах
Экосбор в Забайкальском национальном парке
Аренда лыж
Услуги инструктора-проводника
Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
Билеты до Улан-Удэ и обратно в ваш город
3 обеда и 2 ужина
Такси до аэропорта из гостиницы
1-местное размещение - доплата около 17 000 ₽ за весь период
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, аэропорт «Байкал», 10:00
Завершение: Улан-Удэ, 9:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 483 туристов
Занимаемся организацией активных туров по России! Мы создаём душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надёжно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
–
4
–
3
–
2
–
1
–
П
Полина
Спасибо всей команде за отличный тур! Несмотря на то что формат был новый для меня, чувствовала заботу и грамотный подход во всем. Очень понравилось знакомство с атмосферой Забайкалья — природа читать дальшеуменьшить
там удивительная, а общение с местными добавляло особый колорит.
Еда была не просто вкусной, а прям с душой приготовлена! Перекусы в пути тоже оказались полезными и аппетитными — спасибо, Ляля! Отдельно отмечу обед в деревне и гостиницу с очень гостеприимными хозяевами — это здорово дополнило впечатления.
Инструктор справилась на все 100, снова огромное спасибо Ляле! Было ощущение, что в надежных руках: комфорт, внимание ко всем и отличная организация — это редкость. Каждый новый объект рассказывали интересно и познавательно, невероятно приятно, когда инструкторы так вкладываются. Программа совпала с тем, что обещали на сайте, но лично хотелось бы побольше льда и дикой природы, чтобы сильнее отключиться от городской суеты и поактивнее провести время.
В целом поездка получилась просто отличной! Даже с экспериментальным форматом — сплошной позитив.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
Огромное спасибо за потрясающее путешествие по Бурятии! Программа была очень насыщенная и разносторонняя, благодаря чему удалось глубоко познакомиться с местными традициями – через историю, блюда, духовные практики и живое общение читать дальшеуменьшить
с коренными людьми. Байкал конечно впечатлил – оказались прямо в сердце этого чуда природы, а ещё невероятный Забайкальский национальный парк с его бескрайними просторами, морозными узорами на стеклах и неземным льдом. Гостиница в Усть-Баргузине приятно удивила своим комфортом и теплотой приема, а завтраки и ужины были настолько вкусными и разнообразными, что запомню их надолго. Особая благодарность инструктору, который вел тур спокойно, интересно и с юмором, создавая ощущение надежности. И, конечно, наша группа стала почти семьёй:) Водителю спасибо за удобство в дороге и подаренные моменты отдыха на горячих источниках Горячинска, Дмитрию – за увлекательные рассказы. В такое сложное время эта поездка помогла полностью отвлечься и снова удивиться красоте нашей страны. Такое бывает редко, когда всё выходит лучше, чем ожидал:)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Хочу сказать большое спасибо тем, кто устроил этот тур и особенно нашему замечательному гиду Ляле за классное путешествие на Байкал и возможность познакомиться с удивительной Бурятией. Маршрут был очень разнообразным: читать дальшеуменьшить
дважды мы побывали у буддийских дацанов, почти каждый день открывали для себя новые целебные источники, да еще и неожиданно для себя почувствовали себя настоящими лыжниками, вся группа без исключения — как будто олимпийский резерв) Вместе исследовали лед и невероятные пещеры Байкала - это было просто волшебно:)
Отдельно хочу отметить насколько всё было организовано — по пути у нас были отличные водители, которые порой рассказывали больше интересностей, чем экскурсоводы. Подкупило и питание, и где мы жили, и все экскурсии и активности — все на уровне. Спасибо Ляле за её заботу, внимание и уверенность в каждом из нас. Очень рада, что оказалась частью этой замечательной истории и уже думаю вернуться в майские праздники, потому что полностью доверяю профессионализму всей команды. Еще раз спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
Хочу сказать большое спасибо всем, кто подготовил этот тур. Поездка была отлично спланирована, экскурсии были последовательными и очень насыщенными по содержанию, узнали много нового! Особенно хотелось отметить нашего инструктора — читать дальшеуменьшить
настоящего профессионала. Очень внимательный знающий человек, который интересно рассказывал и действительно заботился о каждом из нас. С таким гидом сразу ощущаешь себя особенным гостем. Вся неделя пролетела буквально мгновенно. Теперь уже мечтаю вернуться и посмотреть Байкал летом, конечно же с той же командой.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Михаил
Тур получился действительно насыщенным и познавательным! Очень порадовало, что маршруты были разные и интересные. Особая благодарность инструктору — сопровождение было просто на отлично, без него было бы намного сложнее!
Вам был полезен этот отзыв?
Тур входит в следующие категории Улан-Удэ
Похожие туры на «Бурятский Байкал: треккинги, священные места и термальные источники»