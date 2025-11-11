На экскурсии по Улан-Удэ вы увидите уникальные деревянные наличники и каменные брандмауэры, познакомитесь с историей Свято-Одигитриевского собора и узнаете, как бурятская культура повлияла на убранство русских домов.
Это шанс погрузиться в мир сибирского барокко и понять, как древние традиции сохранились в архитектуре Забайкалья. Программа подходит для взрослых и детей от 8 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🔍 Исторические символы
- 🕍 Сибирское барокко
- 📸 Фото на память
- 👨👩👧👦 Для всей семьи
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Улица Коммунистическая
- Купеческие и мещанские дома
- Свято-Одигитриевский кафедральный собор
Описание экскурсии
- Коммунистическая улица. Вы увидите каменные брандмауэры и амбары, рассмотрите полностью сохранившиеся древнеславянские символы на наличниках
- Купеческие и мещанские дома — изящные образцы забайкальской городской архитектуры. Домовая резьба на наличниках здесь глухая и пропильная — изучим её подробнее
- Сибирское барокко: кружево в камне. Окунёмся в историю Свято-Одигитриевского кафедрального собора — первого каменного храма в городе. Поговорим о деревянной резьбе в архитектуре церквей
- Узоры забайкальской домовой резьбы. Посмотрим на уникальные наличники и отреставрированные здания
Украшение дома — это целый мир и философия древних людей. Удивительно, что всё это сохранилось сквозь века и бессознательно повторялось зодчими. На экскурсии мы расшифруем каждый ромбик и завитушку, поговорим о силе сибирских традиций. И развлечёмся на итоговой викторине по расшифровке символов домовой резьбы.
Также вы узнаете:
- Как деревянное зодчество отразилось в каменном строительстве
- Когда и как нужно строить дом в Забайкалье
- Как бурятская культура повлияла на убранство наличников русских домов
- Где можно увидеть бурятские шапочки
- Как деревянные постройки адаптируют к сложным природным условиям региона
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 8 лет
- Достопримечательности осматриваем снаружи
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Коммунистической улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 372 туристов
Меня зовут Наталья, я работаю гидом на русском, французском и английском языках с 2001 года. Обладатель звания «Лучший гид Бурятии-2021». Моя слабость и любовь — красивая архитектура и деревянное зодчество,Задать вопрос
