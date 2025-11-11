Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

На экскурсии по Улан-Удэ вы увидите уникальные деревянные наличники и каменные брандмауэры, познакомитесь с историей Свято-Одигитриевского собора и узнаете, как бурятская культура повлияла на убранство русских домов.



Это шанс погрузиться в мир сибирского барокко и понять, как древние традиции сохранились в архитектуре Забайкалья. Программа подходит для взрослых и детей от 8 лет