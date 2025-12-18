Под руководством
Описание тура
Организационные детали
Необходима тёплая одежда и солнцезащитные очки — солнечные блики от льда Байкала очень интенсивные.
Программа тура по дням
Знакомство с Улан-Удэ, переезд в Гремячинск и начало программы
Встречаемся и едем в город на завтрак. Затем отправимся на обзорную экскурсию по столице Бурятии. Мы прогуляемся по Площади Советов, увидим самый крупный в мире бюст В. И. Ленина, поднимемся на смотровую площадку Лысой горы и посетим дацан Ринпоче Багша — буддийский храм, с которого открывается впечатляющая панорама всего Улан-Удэ.
После переедем в посёлок Гремячинск и разместимся в отеле, где нас поприветствуют вкусным коктейлем.
После обеда в ресторане начнётся семинар по управлению стрессом, который проведёт кандидат медицинских наук, невролог и психотерапевт Ольга Владимировна Юрлова. Вечером — ужин и отдых в отеле.
Погружение в бурятскую культуру и работа с внутренним балансом
После завтрака пройдёт обучающий блок программы: вы продолжите осваивать эффективные техники стресс-менеджмента.
Затем мы отправимся в посёлок Турка, где вас ждёт участие в этнопрограмме «Мэндэ Байкал». Нас примут в традиционной бурятской юрте у берега Байкала, познакомят с местными обычаями и культурой. Вы попробуете себя в национальных танцах, в частности станцуете древний танец Ёхор, а также отведаете блюда кочевой кухни.
Затем — возвращение и ужин в отеле.
Путешествие на хивусе по льду Байкала - остров Ольхон
Сегодня вас ждёт одно из самых ярких приключений тура — экскурсия на остров Ольхон на судне на воздушной подушке — хивусе. Мы проедем по кристальному льду Байкала вдоль берегов с ледяными наплесками и гигантскими сосульками, пройдём по живописным гротам и скалам до метеостанции в Узурах — единственного населённого пункта на восточной стороне острова.
Увидим священный мыс Хобой — северную оконечность Ольхона, окружённую бескрайними ледяными просторами. Подкрепимся горячим обедом в самом сердце озера. К вечеру вернёмся в парк-отель, поужинаем и отдохнём.
Семинар и восстановление
В первой половине дня продолжим семинар по управлению стрессом. Занятия будут посвящены укреплению эмоционального ресурса и методам восстановления после нагрузки.
После обеда можно будет расслабиться в банном комплексе, воспользоваться услугами массажа, кедровой бочки или покататься на коньках (по желанию, за дополнительную плату). Вечером — ужин и свободное время.
Чивыркуйский залив и термальные источники
В этот день поедем по замёрзшему озеру на автомобиле в Чивыркуйский залив. Мы побываем в живописных гротах и на островах, где прозрачный лёд создаёт невероятные узоры. Особая часть экскурсии — посещение термальных источников в бухте Змеевая, чьи воды с древности известны своими целебными свойствами и особенно полезны для суставов и кожи.
Обед будет организован в рыбацкой семье, в меню — традиционные блюда байкальской кухни. К вечеру — возвращение в отель, ужин и отдых.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Улан-Удэ.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|110 824 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 6 завтраков, 5 обедов, 5 ужинов
- Трансферы по программе
- Все экскурсии по программе
- Участие в авторском курсе по управлению стрессом под руководством кандидата медицинских наук, невролога и психотерапевта Ольги Юрловой
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Улан-Удэ и обратно
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт
- Доплата за 1-местное размещение