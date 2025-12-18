Встречаемся и едем в город на завтрак. Затем отправимся на обзорную экскурсию по столице Бурятии. Мы прогуляемся по Площади Советов, увидим самый крупный в мире бюст В. И. Ленина, поднимемся на смотровую площадку Лысой горы и посетим дацан Ринпоче Багша — буддийский храм, с которого открывается впечатляющая панорама всего Улан-Удэ.

После переедем в посёлок Гремячинск и разместимся в отеле, где нас поприветствуют вкусным коктейлем.

После обеда в ресторане начнётся семинар по управлению стрессом, который проведёт кандидат медицинских наук, невролог и психотерапевт Ольга Владимировна Юрлова. Вечером — ужин и отдых в отеле.