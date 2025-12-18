Мои заказы

Мощь льда и сила духа: экскурсии, погружение в культуру и семинар по управлению стрессом

Освоить техники стресс-менеджмента, станцевать национальный танец и прокатиться до Ольхона на хивусе
Там, где природа словно дышит спокойствием и гармонией, а ледяное зеркало озера отражает небо, в селе Гремячинск на восточном берегу Байкала мы проведём для вас тренинг по управлению стрессом.

Под руководством
кандидата медицинских наук, невролога и психотерапевта вы освоите авторские техники, научитесь восстанавливать энергию и сохранять внутреннее равновесие. Занятия будем чередовать с поездками по живописным местам.

Отправимся к священному острову Ольхон на судне на воздушной подушке, окунёмся в бурятские традиции в посёлке Турка и исследуем Чивыркуйский залив.

Вы сможете расслабиться в целебных термальных источниках, полюбуетесь гротами, наплесками и невероятными узорами на поверхности льда и отведаете блюда байкальской кухни. А домой вернётесь обновлёнными, полными вдохновения и лёгкости.

Описание тура

Организационные детали

Необходима тёплая одежда и солнцезащитные очки — солнечные блики от льда Байкала очень интенсивные.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Улан-Удэ, переезд в Гремячинск и начало программы

Встречаемся и едем в город на завтрак. Затем отправимся на обзорную экскурсию по столице Бурятии. Мы прогуляемся по Площади Советов, увидим самый крупный в мире бюст В. И. Ленина, поднимемся на смотровую площадку Лысой горы и посетим дацан Ринпоче Багша — буддийский храм, с которого открывается впечатляющая панорама всего Улан-Удэ.

После переедем в посёлок Гремячинск и разместимся в отеле, где нас поприветствуют вкусным коктейлем.

После обеда в ресторане начнётся семинар по управлению стрессом, который проведёт кандидат медицинских наук, невролог и психотерапевт Ольга Владимировна Юрлова. Вечером — ужин и отдых в отеле.

2 день

Погружение в бурятскую культуру и работа с внутренним балансом

После завтрака пройдёт обучающий блок программы: вы продолжите осваивать эффективные техники стресс-менеджмента.

Затем мы отправимся в посёлок Турка, где вас ждёт участие в этнопрограмме «Мэндэ Байкал». Нас примут в традиционной бурятской юрте у берега Байкала, познакомят с местными обычаями и культурой. Вы попробуете себя в национальных танцах, в частности станцуете древний танец Ёхор, а также отведаете блюда кочевой кухни.

Затем — возвращение и ужин в отеле.

3 день

Путешествие на хивусе по льду Байкала - остров Ольхон

Сегодня вас ждёт одно из самых ярких приключений тура — экскурсия на остров Ольхон на судне на воздушной подушке — хивусе. Мы проедем по кристальному льду Байкала вдоль берегов с ледяными наплесками и гигантскими сосульками, пройдём по живописным гротам и скалам до метеостанции в Узурах — единственного населённого пункта на восточной стороне острова.

Увидим священный мыс Хобой — северную оконечность Ольхона, окружённую бескрайними ледяными просторами. Подкрепимся горячим обедом в самом сердце озера. К вечеру вернёмся в парк-отель, поужинаем и отдохнём.

4 день

Семинар и восстановление

В первой половине дня продолжим семинар по управлению стрессом. Занятия будут посвящены укреплению эмоционального ресурса и методам восстановления после нагрузки.

После обеда можно будет расслабиться в банном комплексе, воспользоваться услугами массажа, кедровой бочки или покататься на коньках (по желанию, за дополнительную плату). Вечером — ужин и свободное время.

5 день

Чивыркуйский залив и термальные источники

В этот день поедем по замёрзшему озеру на автомобиле в Чивыркуйский залив. Мы побываем в живописных гротах и на островах, где прозрачный лёд создаёт невероятные узоры. Особая часть экскурсии — посещение термальных источников в бухте Змеевая, чьи воды с древности известны своими целебными свойствами и особенно полезны для суставов и кожи.

Обед будет организован в рыбацкой семье, в меню — традиционные блюда байкальской кухни. К вечеру — возвращение в отель, ужин и отдых.

6 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт Улан-Удэ.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет110 824 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 6 завтраков, 5 обедов, 5 ужинов
  • Трансферы по программе
  • Все экскурсии по программе
  • Участие в авторском курсе по управлению стрессом под руководством кандидата медицинских наук, невролога и психотерапевта Ольги Юрловой
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Улан-Удэ и обратно
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 9:00
Завершение: Улан-Удэ, аэропорт, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Мы предлагаем нашим гостям комфортное проживание, питание в ресторане сибирской купеческой кухни, дополнительные услуги (банный комплекс, массажи, анимационная программа), экскурсии и туры по достопримечательностям солнечной Бурятии.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

