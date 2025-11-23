Полный релакс на Байкале для всей семьи: персональное путешествие «всё включено» (из Улан-Удэ)
Попариться в баньке, прогуляться по экотропе к реке Кика и посетить мастер-классы
Начало: Улан-Удэ, ТЦ «Гринвич», 12:00
23 ноя в 12:00
24 ноя в 12:00
10 000 ₽ за человека
Мощь льда и сила духа: экскурсии, погружение в культуру и семинар по управлению стрессом
Освоить техники стресс-менеджмента, станцевать национальный танец и прокатиться до Ольхона на хивусе
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 9:00
6 фев в 09:00
110 824 ₽ за человека
Мир прозрачных сосулек и огромных торосов: Байкал с катанием на снегоходах и Улан-Удэ (всё включено)
Полюбоваться разными видами льда, познакомиться с бурятской культурой, принять ванну прямо на берегу
Начало: Аэропорт Байкал, 9:00
10 фев в 09:00
12 фев в 09:00
90 000 ₽ за человека
