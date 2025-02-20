В зависимости от погодных условий и ледовой обстановки, программа экскурсий может меняться.

Проживание. Будем жить в гостинице «Бурятия» в Улан-Удэ, в селе Максимиха размещение возможно на базах «Легенды Байкала», «Байкал Далай» и «Кумуткан» (1 ночь), на Малом Море остановимся на базе «Ветер странствий», «Эльдорадо» или «Эдельвейс» (2 ночи), в Иркутске 1 ночь проведём в отеле «Лазурный берег» или «Яковлев». 2-местное размещение с удобствами.

Питание. В программу включены завтрак и обед в 1 и 5-й дни, трёхразовое питание во 2-4-й дни и завтрак в 6-й день.

Дети. Возможно участие с 7 лет.