Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий и ледовой обстановки, программа экскурсий может меняться.
Проживание. Будем жить в гостинице «Бурятия» в Улан-Удэ, в селе Максимиха размещение возможно на базах «Легенды Байкала», «Байкал Далай» и «Кумуткан» (1 ночь), на Малом Море остановимся на базе «Ветер странствий», «Эльдорадо» или «Эдельвейс» (2 ночи), в Иркутске 1 ночь проведём в отеле «Лазурный берег» или «Яковлев». 2-местное размещение с удобствами.
Питание. В программу включены завтрак и обед в 1 и 5-й дни, трёхразовое питание во 2-4-й дни и завтрак в 6-й день.
Дети. Возможно участие с 7 лет.
Программа тура по дням
Прибытие и посещение Иволгинского дацана
Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ в 08:30-09:00. Позавтракаем, а затем отправимся в Иволгинский дацан — центр буддизма в России. Сюда стекаются паломники со всего мира! Полюбуемся яркой архитектурой, где соседствуют тибетский, китайский и монгольские стили.
А ещё обязательно покрутим молитвенные барабаны — в них заложены мантры, и посетим дворец, где хранится нетленное тело ламы Даши Доржо Итигэлова.
Вернёмся в Улан-Удэ, после чего у вас будет время для самостоятельной прогулки.
Бухта Змеевая, путешествие в Чивыркуйский залив и купание в горячих источниках
Позавтракаем в формате ланч-боксов и поедем к Баргузинскому заливу, крупнейшему на Байкале, в село Максимиха. Разместимся на базе отдыха и отправимся на горячие источники в бухту Змеевая.
Проедем по запорошенной тайге в Чивыркуйский залив. Посетим острова, заглянем в ледяные пещеры и гроты. А затем вас ждёт SPA по-байкальски: будем расслабляться в горячих ванных в окружении снежных сугробов прямо на свежем воздухе.
Вернёмся на базу отдыха и поужинаем.
Красоты Ольхона, мыс Хобой и скала Шаманка
Позавтракаем и начнём путешествие по льду Байкала. Окажемся на острове Ольхон — в самом сердце края. Сегодня увидим полуостров Святой нос и самое глубокое место на озере, посетим мыс Хобой (самую северную точку острова) и полюбуемся скалой Три брата.
Остановимся у мыса Бурхан (скала Шаманка), энергетически мощного места и одной из 9 святынь Азии. В феврале-марте здесь проходит фестиваль ледовой скульптуры и можно увидеть настоящие произведения искусства.
Вернёмся на материк, отдохнём на базе отдыха и поужинаем.
В зависимости от ледовой обстановки маршрут может быть скорректирован.
Катание на хивусе по льду и банька
На хивусе отправимся любоваться торосами — огромными нагромождениями ледяных глыб. С ветерком промчимся по застывшей поверхности Байкала и доберёмся до бухты Змеиная.
Видимость здесь невероятная: сквозь лёд можно рассмотреть даже камешки на дне! Отойдём подальше от берега, пробурим лунку. Желающие смогут попробовать свои силы в этом нелёгком занятии. Затем попробуем студёную воду!
Согреемся травяным чаем местного сбора и продегустируем наш фирменный ледовый коктейль. А затем покатаемся по льду на коньках — везти с собой инвентарь не нужно, мы всё предоставим.
Побываем на смотровой площадке, сделаем эффектные кадры Байкала с высоты и вернёмся на базу и поужинаем. А затем попаримся в баньке.
Экскурсия по Иркутску
После завтрака отправимся в Иркутск. Заедем в Знаменский монастырь и увидим памятник Колчаку, а ещё вспомним историю декабристов и Григория Шелихова.
Побываем на месте, где в 17 веке основали Иркутский острог, и увидим старейшую святыню города — Спасскую церковь. Ещё рассмотрим Богоявленский собор, Польский костёл, Вечный огонь и Московские ворота.
Полюбуемся памятником Первопроходцам, Знаменским монастырём и памятником Колчаку.
По улице Карла Маркса отправимся на бульвар Гагарина, чтобы увидеть памятник Александру 3, «Мавританский замок», где находится иркутский краеведческий музей, а ещё Сибиряковский дворец.
После экскурсии заселимся в гостиницу.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт к вашим рейсам. Если уезжаете рано, завтрак приготовим в формате ланч-бокса.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|84 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание (1 и 5-й дни - завтраки и обеды, 2, 3 и 4-й дни - трёхразовое питание, 6-й день - завтрак)
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Купание в горячих источниках
- Баня
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ и обратно из Иркутска
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- 2 - и 3-местное размещение - 79 900 ₽ с человека
- 1-местное размещение - 96 700 ₽ с человека
- Обычная стоимость
- 2 - и 3-местное размещение - 84 000 ₽ с человека
- 1-местное размещение - 101 700 ₽ с человека