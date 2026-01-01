Нескучный Байкал в мини-группе: культура, катание на снегоходах, баня и термы (всё включено)
Пострелять из лука, отведать буузы и шулэн, увидеть ледяные гроты и проехать по озеру на велосипеде
Начало: Улан-Удэ, аэропорт Байкал или ваш отель, 9:00
«Сначала мы прокатимся на снегоходах по лесу и полюбуемся деревьями, укутанными плотным снежным покровом, а затем выйдем на прозрачный лёд Байкала»
21 фев в 09:00
7 мар в 09:00
87 000 ₽ за человека
Экспедиция по льду Байкала
Начало: Г. Улан-Удэ
«Дни на Байкале должны пройти незабываемо: сегодня с раннего утра исследуем побережье на снегоходах»
10 фев в 10:00
12 фев в 10:00
90 000 ₽ за человека
Мир прозрачных сосулек и огромных торосов: Байкал с катанием на снегоходах и Улан-Удэ (всё включено)
Полюбоваться разными видами льда, познакомиться с бурятской культурой, принять ванну прямо на берегу
Начало: Аэропорт Байкал, 9:00
«Вас ждут драйвовые покатушки на снегоходах, заповедные тропы, обеды прямо на льду»
10 фев в 09:00
12 фев в 09:00
90 000 ₽ за человека
