Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Расслабиться в природных ваннах, попробовать ледовый коктейль и побывать в буддийском дацане
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 8:30-9:00
28 фев в 08:30
3 мар в 08:30
100 600 ₽ за человека
В ледяные объятия Байкала: места силы, источники, кухня, бурятская культура (всё включено)
Посетить Ольхон и этношоу, согреться в термах на морозном воздухе, попробовать буузы, уху, сугудай
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Удэ, 7:00
1 фев в 07:00
2 фев в 07:00
81 500 ₽ за человека
Кристальный Байкал: Ольхон и Чивыркуйский залив, Улан-Удэ и сакральные места
Полюбоваться всеми видами льда, «побурханить», покататься на хивусе, искупаться в горячих источниках
Начало: Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, 8:00 (возможна встреча в...
19 фев в 08:00
22 фев в 08:00
63 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Скала Шаманка»
Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Удэ
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в декабре 2025
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Скала Шаманка" можно забронировать 3 тура от 63 000 до 100 600. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Улан-Удэ на 2025 год по теме «Скала Шаманка», 1 ⭐ отзыв, цены от 63000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль