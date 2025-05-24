Путешествие по байкальским местам силы: от Улан-Удэ до Ольхона
Пройти шаманский обряд, посетить Иволгинский дацан и увидеть знаковые мысы
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Удэ, до 16:00
24 мая в 10:00
25 мая в 10:00
67 300 ₽ за человека
Знакомство с Байкалом
Увидеть знаковые места и проплыть через всё озеро на корабле
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
18 июл в 08:00
21 июл в 08:00
123 200 ₽ за человека
От бурятских святынь до сибирского Парижа: путешествие в мини-группе к Байкалу
Осмотреть Иволгинский дацан, прогуляться на катере до Листвянки и увидеть священные места Байкала
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 8:30-9:00
30 июл в 08:30
128 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Мыс Хобой»
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