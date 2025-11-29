Мои заказы

Кристальный Байкал: Ольхон и Чивыркуйский залив, Улан-Удэ и сакральные места

Полюбоваться всеми видами льда, «побурханить», покататься на хивусе, искупаться в горячих источниках
Это путешествие станет настоящим погружением в магию зимнего Байкала. Вы пройдёте по гладкому льду озера среди прозрачных торосов и заглянете в ледяные гроты. Мы поднимемся на смотровые площадки с невероятными
читать дальше

панорамами Чивыркуйского залива.

Искупаемся в горячих источниках среди зимних пейзажей, пересечём озеро до Ольхона и у священной скалы Шаманки загадаем желания.

Вас ждут ледяные скульптуры, созданные к фестивалю, катание на хивусе, знакомство с культурой Бурятии. Вы побывает в Иволгинском дацане и других священных местах. Посетите музеей самоцветов, совершите обряды, чтобы задобрить духов-хозяев и погуляете по Улан-Удэ.

Каждый день будет наполнен открытиями, силой природы, восторгом и настоящим вдохновением — теми самыми чувствами, ради которых хочется приехать сюда снова.

Кристальный Байкал: Ольхон и Чивыркуйский залив, Улан-Удэ и сакральные места
Кристальный Байкал: Ольхон и Чивыркуйский залив, Улан-Удэ и сакральные места
Кристальный Байкал: Ольхон и Чивыркуйский залив, Улан-Удэ и сакральные места

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется иметь при себе: паспорт, билеты, медполис, наличные, тёплую одежду (термобельё, пуховик, утеплённые брюки), шапку, варежки, удобную зимнюю обувь, рюкзак, аптечку, гигиенические принадлежности, солнцезащитные очки, помаду, зарядные устройства.
Связь лучше всего ловит: Мегафон, Т2, МТС.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Бурятией и сакральными местами, прибытие к Байкалу

Мы встретим вас в Улан-Удэ и после завтрака отправимся в Иволгинский дацан — знаменитый буддийский центр республики. Здесь вы увидите нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова, сможете загадать желание и обратиться с молитвой.

После обеда начнём наш путь к Байкалу. По дороге остановимся у священных точек: почтим Пыхту, посетим Сретенский женский монастырь и побываем в месте силы Хаим.

К вечеру приедем в село Усть-Баргузин, разместимся в тёплом гостевом доме и отдохнём после насыщенного дня.

Знакомство с Бурятией и сакральными местами, прибытие к БайкалуЗнакомство с Бурятией и сакральными местами, прибытие к БайкалуЗнакомство с Бурятией и сакральными местами, прибытие к Байкалу
2 день

Чивыркуйский залив, поверхность Байкала и горячие источники

После завтрака мы направимся в один из самых живописных уголков озера — Чивыркуйский залив. Дорога пройдёт через Забайкальский национальный парк. У реки Буртуй мы проведём древний обряд — «побурханим», попросив расположения у духа-хозяина этих мест. В Монахово поднимемся на обзорную площадку и увидим Байкал с высоты — ледяные просторы, горы и бесконечные переливы света.

Далее выезжаем на лёд Байкала: вас ждут гроты, прозрачные торосы и впечатляющие зимние панорамы. Следующая остановка — горячий источник в бухте Змеиная. Купание в тёплой воде посреди зимних пейзажей подарит чувство полного обновления.

После вернёмся в гостевой дом, пообедаем, а вечером отправимся на экскурсию в Кружевной домик и музей самоцветов Baikal Gems. Здесь вам подберут камни-обереги, «заряженные» байкальской энергией. За ужином сможем обсудить насыщенный день и поделиться эмоциями.

Чивыркуйский залив, поверхность Байкала и горячие источникиЧивыркуйский залив, поверхность Байкала и горячие источникиЧивыркуйский залив, поверхность Байкала и горячие источники
3 день

Ольхон, ледовые гроты и фестиваль ледовых скульптур

Сегодня мы отправимся на Ольхон и пересечём Байкал по льду. По пути сделаем остановки, чтобы вы смогли насладиться красотой озера и сделать фотографии. На Ольхоне мы окажемся среди ледяных гротов, причудливых торосов и зеркального льда — здесь каждый найдёт десятки идеальных ракурсов для съёмки.

У мыса Бурхан, священной скалы Шаманки, будет возможность загадать самое сокровенное желание — это одно из главных шаманских мест Байкала. Затем мы посетим фестиваль ледовых скульптур Olkhon Ice Fest.

После обеда в кафе, во время которого вы отведаете бурятскую кухню, поедем обратно в Усть-Баргузин.

Ольхон, ледовые гроты и фестиваль ледовых скульптурОльхон, ледовые гроты и фестиваль ледовых скульптурОльхон, ледовые гроты и фестиваль ледовых скульптур
4 день

Хивус, смотровые площадки, маяк Байкала и Улан-Удэ

После завтрака стартуем обратно в Улан-Удэ, но день обещает быть максимально насыщенным. Сначала мы заедем в село Турка и посетим визит-центр «Черепаха». Затем вас ждёт катание на хивусе — судне на воздушной подушке, которое легко скользит по льду.

В Байкальской гавани вы увидите знаменитый маяк — один из узнаваемых символов побережья. После обеда продолжим путь в Улан-Удэ. В столице Бурятии вас ждёт обзорная экскурсия: вы узнаете любопытные исторические факты, познакомитесь с городскими легендами и увидите главные достопримечательности. Вечером мы заселимся в комфортную гостиницу.

Хивус, смотровые площадки, маяк Байкала и Улан-УдэХивус, смотровые площадки, маяк Байкала и Улан-УдэХивус, смотровые площадки, маяк Байкала и Улан-УдэХивус, смотровые площадки, маяк Байкала и Улан-Удэ
5 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака наступит момент расставания с зимним Байкалом. Вы увезёте тысячи фотографий, новые вкусы, эмоции и заряд силы. До новых встреч!

Завершение тура, отъездЗавершение тура, отъездЗавершение тура, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и гостевых домах
  • Завтраки и обеды
  • Комфортабельный трансфер, топливный сбор
  • Все экскурсии по программе
  • Катание на хивусе
  • Горячие ванны
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Улан-Удэ и обратно
  • Ужины
  • Алкоголь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, 8:00 (возможна встреча в другое время по договорённости)
Завершение: Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, 18:00 (время можно изменить по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Улан-Удэ
Я являюсь директором компании, которая с 2011 года организовала более 3000 поездок по Байкалу. Мы показываем Байкал с двух сторон — бурятской и иркутской. Так участники видят озеро разным: суровым
читать дальше

и ветреным на западе, солнечным и гостеприимным на востоке. Сам я местный житель и хорошо знаю этот край. Разработал уникальный этнопродукт. В рамках проекта показываю лучшие места Бурятии, раскрывающие историю, духовные традиции и природные чудеса региона. Зимой провожу туры по льду, летом — по берегам, островам и горячим источникам. Все маршруты продуманы до мелочей: безопасные переходы, красивые бухты, места, где нет толп. А ещё у меня есть собственная база отдыха на Байкале, где гостей встречают тепло и по-домашнему.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

Похожие туры из Улан-Удэ

Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
На машине
6 дней
1 отзыв
Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Расслабиться в природных ваннах, попробовать ледовый коктейль и побывать в буддийском дацане
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 8:30-9:00
28 фев в 08:30
3 мар в 08:30
100 600 ₽ за человека
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
На машине
3 дня
2 отзыва
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
3 дек в 08:00
7 дек в 08:00
53 700 ₽ за человека
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
На машине
6 дней
1 отзыв
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
Увидеть дикие и аутентичные места, искупаться в целебных источниках и погрузиться в культуру
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, утро, точное время по согласова...
10 июн в 08:00
12 июн в 08:00
150 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Улан-Удэ
Все туры из Улан-Удэ