Мы встретим вас в Улан-Удэ и после завтрака отправимся в Иволгинский дацан — знаменитый буддийский центр республики. Здесь вы увидите нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова, сможете загадать желание и обратиться с молитвой.

После обеда начнём наш путь к Байкалу. По дороге остановимся у священных точек: почтим Пыхту, посетим Сретенский женский монастырь и побываем в месте силы Хаим.

К вечеру приедем в село Усть-Баргузин, разместимся в тёплом гостевом доме и отдохнём после насыщенного дня.