Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется иметь при себе: паспорт, билеты, медполис, наличные, тёплую одежду (термобельё, пуховик, утеплённые брюки), шапку, варежки, удобную зимнюю обувь, рюкзак, аптечку, гигиенические принадлежности, солнцезащитные очки, помаду, зарядные устройства.
Связь лучше всего ловит: Мегафон, Т2, МТС.
Программа тура по дням
Знакомство с Бурятией и сакральными местами, прибытие к Байкалу
Мы встретим вас в Улан-Удэ и после завтрака отправимся в Иволгинский дацан — знаменитый буддийский центр республики. Здесь вы увидите нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова, сможете загадать желание и обратиться с молитвой.
После обеда начнём наш путь к Байкалу. По дороге остановимся у священных точек: почтим Пыхту, посетим Сретенский женский монастырь и побываем в месте силы Хаим.
К вечеру приедем в село Усть-Баргузин, разместимся в тёплом гостевом доме и отдохнём после насыщенного дня.
Чивыркуйский залив, поверхность Байкала и горячие источники
После завтрака мы направимся в один из самых живописных уголков озера — Чивыркуйский залив. Дорога пройдёт через Забайкальский национальный парк. У реки Буртуй мы проведём древний обряд — «побурханим», попросив расположения у духа-хозяина этих мест. В Монахово поднимемся на обзорную площадку и увидим Байкал с высоты — ледяные просторы, горы и бесконечные переливы света.
Далее выезжаем на лёд Байкала: вас ждут гроты, прозрачные торосы и впечатляющие зимние панорамы. Следующая остановка — горячий источник в бухте Змеиная. Купание в тёплой воде посреди зимних пейзажей подарит чувство полного обновления.
После вернёмся в гостевой дом, пообедаем, а вечером отправимся на экскурсию в Кружевной домик и музей самоцветов Baikal Gems. Здесь вам подберут камни-обереги, «заряженные» байкальской энергией. За ужином сможем обсудить насыщенный день и поделиться эмоциями.
Ольхон, ледовые гроты и фестиваль ледовых скульптур
Сегодня мы отправимся на Ольхон и пересечём Байкал по льду. По пути сделаем остановки, чтобы вы смогли насладиться красотой озера и сделать фотографии. На Ольхоне мы окажемся среди ледяных гротов, причудливых торосов и зеркального льда — здесь каждый найдёт десятки идеальных ракурсов для съёмки.
У мыса Бурхан, священной скалы Шаманки, будет возможность загадать самое сокровенное желание — это одно из главных шаманских мест Байкала. Затем мы посетим фестиваль ледовых скульптур Olkhon Ice Fest.
После обеда в кафе, во время которого вы отведаете бурятскую кухню, поедем обратно в Усть-Баргузин.
Хивус, смотровые площадки, маяк Байкала и Улан-Удэ
После завтрака стартуем обратно в Улан-Удэ, но день обещает быть максимально насыщенным. Сначала мы заедем в село Турка и посетим визит-центр «Черепаха». Затем вас ждёт катание на хивусе — судне на воздушной подушке, которое легко скользит по льду.
В Байкальской гавани вы увидите знаменитый маяк — один из узнаваемых символов побережья. После обеда продолжим путь в Улан-Удэ. В столице Бурятии вас ждёт обзорная экскурсия: вы узнаете любопытные исторические факты, познакомитесь с городскими легендами и увидите главные достопримечательности. Вечером мы заселимся в комфортную гостиницу.
Завершение тура, отъезд
После завтрака наступит момент расставания с зимним Байкалом. Вы увезёте тысячи фотографий, новые вкусы, эмоции и заряд силы. До новых встреч!
Что включено
- Проживание в отелях и гостевых домах
- Завтраки и обеды
- Комфортабельный трансфер, топливный сбор
- Все экскурсии по программе
- Катание на хивусе
- Горячие ванны
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Улан-Удэ и обратно
- Ужины
- Алкоголь