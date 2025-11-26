Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Расслабиться в природных ваннах, попробовать ледовый коктейль и побывать в буддийском дацане
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 8:30-9:00
«В феврале-марте здесь проходит фестиваль ледовой скульптуры и можно увидеть настоящие произведения искусства»
28 фев в 08:30
3 мар в 08:30
100 600 ₽ за человека
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
«Увидим нетронутую природу, места без путешественников и отправимся на водную прогулку на катере по Чивыркуйскому заливу (летом) или проедем по льду (февраль-апрель)»
53 700 ₽ за всё до 4 чел.
Провести 8 Марта на байкальском льду
Покататься на судне с воздушной подушкой, пообедать в юрте и поучаствовать в шаманском ритуале
Начало: Улан-Уде, аэропорт, утро
21 фев в 09:00
7 мар в 09:00
49 000 ₽ за человека
