Провести 8 марта на байкальском льду

Покататься на судне с воздушной подушкой, пообедать в юрте и поучаствовать в шаманском ритуале
В этом насыщенном путешествии вы успеете всё: отведаете местной рыбки, погрузитесь в культуру буддизма в Иволгинском дацане, покатаетесь на коньках по знаменитому синему льду и искупаетесь в термальном источнике под открытым небом.

Вас ждёт настоящий калейдоскоп эмоций и восхитительных пейзажей: зимний Байкал нужно увидеть хотя бы раз в жизни!
Провести 8 марта на байкальском льду
Провести 8 марта на байкальском льду
Провести 8 марта на байкальском льду
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Прилететь нужно утренним рейсом.

Проживание. Двухместное, в гостинице «Бурятия» или «Байкал Плаза» в центре Улан-Удэ, на Байкале — в гостевом доме с удобствами в номере.

Питание. Включено всё, кроме ужина в ресторане в последний вечер.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский дацан, бескрайние степи и Улан-Удэ

Встречаем вас в аэропорту Улан-Удэ, знакомимся и едем в гостиницу. После завтрака отправляемся на экскурсию в Иволгинский дацан — монастырь, где вы послушаете об основах буддизма.

После пообедаем блюдами бурятской кухни в юрте. Затем поедем исследовать красоты степей — увидим ставку Чингисхана. Эта местность помнит топот тысячной конницы и полна историй и легенд: ветер поёт песни, а глаз радуется бескрайним просторам.

После мы вернёмся в Улан-Удэ и отправимся на экскурсию по городу. Есть возможность организовать встречу с шаманом — за доплату.

Иволгинский дацан, бескрайние степи и Улан-УдэИволгинский дацан, бескрайние степи и Улан-УдэИволгинский дацан, бескрайние степи и Улан-УдэИволгинский дацан, бескрайние степи и Улан-УдэИволгинский дацан, бескрайние степи и Улан-УдэИволгинский дацан, бескрайние степи и Улан-УдэИволгинский дацан, бескрайние степи и Улан-УдэИволгинский дацан, бескрайние степи и Улан-УдэИволгинский дацан, бескрайние степи и Улан-УдэИволгинский дацан, бескрайние степи и Улан-УдэИволгинский дацан, бескрайние степи и Улан-УдэИволгинский дацан, бескрайние степи и Улан-УдэИволгинский дацан, бескрайние степи и Улан-Удэ
2 день

На коньках по льду Байкала

Позавтракав, проведём шаманский ритуал приветствия духов местности, а сразу после поедем знакомиться с роскошным Байкалом. Сегодня вы увидите тот самый лёд с трещинами и голубыми торосами! Мы покатаемся на коньках и судне на воздушной подушке.

Зарядившись энергией и получив море впечатлений, отправимся на курорт Горячинск, где заселимся в гостевой дом.

На коньках по льду БайкалаНа коньках по льду БайкалаНа коньках по льду БайкалаНа коньках по льду БайкалаНа коньках по льду БайкалаНа коньках по льду БайкалаНа коньках по льду БайкалаНа коньках по льду БайкалаНа коньках по льду Байкала
3 день

Гроты, пещеры, термальные источники и снежная сказка Байкала

Утром мы въезжаем в живописный байкальский залив — Чивыркуйский. Будем любоваться изрезанной береговой линией, маленькими островами, гротами и пещерами.

Нагулявшись, поедем в Монахово — посёлок на берегу залива. Здесь пересядем на «ледовый» транспорт и отправимся к горячим источникам бухты Змеевая.

Обед сегодня будет рыбным — из местного улова! Вечером поделимся впечатлениями в лучшем ресторане Улан-Удэ и заселимся в отель.

Гроты, пещеры, термальные источники и снежная сказка БайкалаГроты, пещеры, термальные источники и снежная сказка БайкалаГроты, пещеры, термальные источники и снежная сказка БайкалаГроты, пещеры, термальные источники и снежная сказка БайкалаГроты, пещеры, термальные источники и снежная сказка БайкалаГроты, пещеры, термальные источники и снежная сказка БайкалаГроты, пещеры, термальные источники и снежная сказка БайкалаГроты, пещеры, термальные источники и снежная сказка БайкалаГроты, пещеры, термальные источники и снежная сказка БайкалаГроты, пещеры, термальные источники и снежная сказка Байкала
4 день

Отъезд

Позавтракав, прощаемся — вас ждёт трансфер в аэропорт.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансфер в/из аэропорта
  • Перемещение в рамках поездки на Mercedes-Benz Sprinter или Iveco Dally
  • Услуги гида
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Билеты на термальные источники
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Ужин в ресторане в последний день
  • Можно улучшить уровень проживания на Байкале - стоимость составит 7000 руб. за человека
  • Доплата за одноместное размещение составит 9000 руб
Место начала и завершения?
Улан-Уде, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеБайкалВыездныеТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры3-дневные турыВесенние4-дневные турыАктивностиС обедомИз аэропорта

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