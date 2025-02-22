Вас ждёт настоящий калейдоскоп эмоций и восхитительных пейзажей: зимний Байкал нужно увидеть хотя бы раз в жизни!
Описание тура
Организационные детали
Прилететь нужно утренним рейсом.
Проживание. Двухместное, в гостинице «Бурятия» или «Байкал Плаза» в центре Улан-Удэ, на Байкале — в гостевом доме с удобствами в номере.
Питание. Включено всё, кроме ужина в ресторане в последний вечер.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Иволгинский дацан, бескрайние степи и Улан-Удэ
Встречаем вас в аэропорту Улан-Удэ, знакомимся и едем в гостиницу. После завтрака отправляемся на экскурсию в Иволгинский дацан — монастырь, где вы послушаете об основах буддизма.
После пообедаем блюдами бурятской кухни в юрте. Затем поедем исследовать красоты степей — увидим ставку Чингисхана. Эта местность помнит топот тысячной конницы и полна историй и легенд: ветер поёт песни, а глаз радуется бескрайним просторам.
После мы вернёмся в Улан-Удэ и отправимся на экскурсию по городу. Есть возможность организовать встречу с шаманом — за доплату.
На коньках по льду Байкала
Позавтракав, проведём шаманский ритуал приветствия духов местности, а сразу после поедем знакомиться с роскошным Байкалом. Сегодня вы увидите тот самый лёд с трещинами и голубыми торосами! Мы покатаемся на коньках и судне на воздушной подушке.
Зарядившись энергией и получив море впечатлений, отправимся на курорт Горячинск, где заселимся в гостевой дом.
Гроты, пещеры, термальные источники и снежная сказка Байкала
Утром мы въезжаем в живописный байкальский залив — Чивыркуйский. Будем любоваться изрезанной береговой линией, маленькими островами, гротами и пещерами.
Нагулявшись, поедем в Монахово — посёлок на берегу залива. Здесь пересядем на «ледовый» транспорт и отправимся к горячим источникам бухты Змеевая.
Обед сегодня будет рыбным — из местного улова! Вечером поделимся впечатлениями в лучшем ресторане Улан-Удэ и заселимся в отель.
Отъезд
Позавтракав, прощаемся — вас ждёт трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансфер в/из аэропорта
- Перемещение в рамках поездки на Mercedes-Benz Sprinter или Iveco Dally
- Услуги гида
- Входные билеты на достопримечательности
- Билеты на термальные источники
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Ужин в ресторане в последний день
- Можно улучшить уровень проживания на Байкале - стоимость составит 7000 руб. за человека
- Доплата за одноместное размещение составит 9000 руб