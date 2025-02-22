Прилететь нужно утренним рейсом.

Проживание. Двухместное, в гостинице «Бурятия» или «Байкал Плаза» в центре Улан-Удэ, на Байкале — в гостевом доме с удобствами в номере.

Питание. Включено всё, кроме ужина в ресторане в последний вечер.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.