6 дней
Новогодние приключения на Байкале из Улан-Удэ
Начало: Улан-Удэ
«Вас ждет невероятное, яркое и праздничное путешествие на Байкал в новогодние праздники»
31 дек в 09:00
58 100₽ за человека
5 дней
Жемчужина Сибири: путешествие по льдам Байкала
Испечь оладьи в русской печи, покататься в собачьей упряжке и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего...
«В этом туре познакомимся с культурой бурят и насладимся байкальской зимой»
30 янв в 09:00
5 фев в 09:00
95 000₽ за человека
4 дня
Зимние чудеса Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Расслабиться на оздоровительных процедурах, подружиться с маламутами и подняться на маяк
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего...
2 ноя в 08:00
5 ноя в 08:00
48 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда21 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в ИркутскВсё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
- ААлександра16 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в ИркутскВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
- ВВалентина15 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в ИркутскОрганизатор отличный. Всё предоставлено вовремя: встреча в аэропорту, трансфер, жильё, питание. Интересно подобраны экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Зимние»
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