Туры подходящие для зимних прогулок по Улан-Удэ

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Улан-Удэ, цены от 48 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Новогодние приключения на Байкале из Улан-Удэ
2 отзыва
6 дней
Новогодние приключения на Байкале из Улан-Удэ
Начало: Улан-Удэ
«Вас ждет невероятное, яркое и праздничное путешествие на Байкал в новогодние праздники»
31 дек в 09:00
58 100 за человека
Жемчужина Сибири: путешествие по льдам Байкала
5 дней
Жемчужина Сибири: путешествие по льдам Байкала
Испечь оладьи в русской печи, покататься в собачьей упряжке и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего...
«В этом туре познакомимся с культурой бурят и насладимся байкальской зимой»
30 янв в 09:00
5 фев в 09:00
95 000 за человека
Зимние чудеса Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
4 дня
Зимние чудеса Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Расслабиться на оздоровительных процедурах, подружиться с маламутами и подняться на маяк
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего...
2 ноя в 08:00
5 ноя в 08:00
48 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в Иркутск
    Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
  • А
    Александра
    16 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в Иркутск
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось
  • В
    Валентина
    15 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в Иркутск
    Организатор отличный. Всё предоставлено вовремя: встреча в аэропорту, трансфер, жильё, питание. Интересно подобраны экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Зимние»

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  3. Зимние чудеса Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в октябре 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 48 000 до 95 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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