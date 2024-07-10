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5 дней
Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
59 000₽ за человека
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: Г. Улан-Удэ, 8:00
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
54 800₽ за человека
скидка
10%
3 дня
Неповторимое путешествие на полуостров Святой Нос из Улан-Удэ
Откройте для себя чарующий полуостров Святой Нос в уютной атмосфере мини-группы. Забайкальский национальный парк ждет вас
Начало: Улан-Удэ, 07:00
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
3530031 770₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На выходные»
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