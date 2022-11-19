Чудеса и красоты Никольской горы

Прикоснуться к святым местам Симбирского края

История Симбирской губернии неразрывно связана с распространением православия на этих землях. Я предлагаю вам совместить погружение в эту тему с живописными видами.

В поездке к Никольской горе вы сможете поклониться Николая Чудотворцу, окунуться в святые источники и испить чудодейственной воды. Откроете предания Присурской земли и посетите старинные селения.
Чудеса и красоты Никольской горы
Чудеса и красоты Никольской горы
Чудеса и красоты Никольской горы
Чудеса и красоты Никольской горы
Чудеса и красоты Никольской горы
Чудеса и красоты Никольской горы
Чудеса и красоты Никольской горы
Чудеса и красоты Никольской горы
Чудеса и красоты Никольской горы
Чудеса и красоты Никольской горы
Чудеса и красоты Никольской горы
Чудеса и красоты Никольской горы
Чудеса и красоты Никольской горы
Чудеса и красоты Никольской горы
Чудеса и красоты Никольской горы
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Описание

Что вас ожидает

Интересные остановки по пути

Начнем наше путешествие, встретившись в центре города Ульяновск, до 1924 года носившего имя Симбирск, а затем отправимся по маршруту с остановками.

  • Село Арское — сюда заедем, чтобы полюбоваться замечательным храмовым ансамблем, история которого восходит к 17 веку. Заглянем в церковь Богоявления Господня, старейшую в Ульяновской области.
  • Село Прислониха. Здесь родился художник Аркадий Пластов, прославивший свою малую родину. По желанию вы посетите посвященный ему музей. Услышите историю местного Герострата, сжегшего старинный храм, вдохновитесь видами и резьбой на дореволюционных постройках.
  • Села Усть-Урень и Белый ключ. На подъезде к Никольской горе посмотрим на прекрасно сохранившуюся усадьбу симбирского суконного магната в селении Усть-Урень. А в Белом ключе увидим восстановленный памятник Александру II, установленный по воле крестьян. Там же попьем воды из родника, освященного в честь преподобного Сергия Радонежского.

Никольская гора

Цель нашего путешествия возвышается в рабочем поселке Сурское — это поселение было основано еще во времена Ивана Грозного. Проезжая по Сурскому, вы ощутите атмосферу старинного купеческого села.

Наконец, мы поднимемся на Никольскую гору — сакральный центр Ульяновского Присурья. Сотни лет назад тут случилось чудо: образ Святого Николая остановил вражеское войско, собиравшееся разграбить поселение. На вершине вы осмотрите восстановленную часовню и, если захотите, соберете белые камни с горы, по преданию, обладающие целебной силой.

Святые родники и река Сура

Спустившись с Белой горы, мы посетим Никольский источник. Вода насыщена железом, поэтому окрестные берега ручейка покрыты красноватым налетом; летом здесь растут целебные травы, из которых паломники заваривают чай. Затем мы углубимся в лиственный лес, где спрятано последнее чудесное место экскурсии — святые ключи с оборудованными раздельными закрытыми купелями, в которые можно окунуться в любое время года.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом авто Nissan X-Trail, трансфер для группы до 4 человек включен в стоимость
  • По выходным экскурсию провожу я, гид Никита, а по выходным мой коллега Григорий
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Ульяновске (кроме Заволжского района), в том числе в аэропорту Ульяновск Баратаевка. Трансфер из других мест — за дополнительную плату.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Музей художника А. А. Пластова (посещение по желанию) — 130 руб. /чел.
  • Возьмите с собой сменные вещи и полотенца для купания в святых источниках

Дополнительные опции

  • Возможен вариант экскурсии со встречей рассвета на Никольской горе — при ее выборе необходимо будет доплатить 2500 руб. По местным легендам, подъем на Никольскую горы по пути паломника сродни восхождению на гору Моисея в Египте.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 16): стоимость зависит от типа машины, которая нам понадобится.
  • Экскурсию можно провести на вашем автомобиле (стоимость программы в этом случае — 7000 руб.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе гостиницы «Волга»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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