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Описание
Что вас ожидает
Интересные остановки по пути
Начнем наше путешествие, встретившись в центре города Ульяновск, до 1924 года носившего имя Симбирск, а затем отправимся по маршруту с остановками.
Село Арское — сюда заедем, чтобы полюбоваться замечательным храмовым ансамблем, история которого восходит к 17 веку. Заглянем в церковь Богоявления Господня, старейшую в Ульяновской области.
Село Прислониха. Здесь родился художник Аркадий Пластов, прославивший свою малую родину. По желанию вы посетите посвященный ему музей. Услышите историю местного Герострата, сжегшего старинный храм, вдохновитесь видами и резьбой на дореволюционных постройках.
Села Усть-Урень и Белый ключ. На подъезде к Никольской горе посмотрим на прекрасно сохранившуюся усадьбу симбирского суконного магната в селении Усть-Урень. А в Белом ключе увидим восстановленный памятник Александру II, установленный по воле крестьян. Там же попьем воды из родника, освященного в честь преподобного Сергия Радонежского.
Никольская гора
Цель нашего путешествия возвышается в рабочем поселке Сурское — это поселение было основано еще во времена Ивана Грозного. Проезжая по Сурскому, вы ощутите атмосферу старинного купеческого села.
Наконец, мы поднимемся на Никольскую гору — сакральный центр Ульяновского Присурья. Сотни лет назад тут случилось чудо: образ Святого Николая остановил вражеское войско, собиравшееся разграбить поселение. На вершине вы осмотрите восстановленную часовню и, если захотите, соберете белые камни с горы, по преданию, обладающие целебной силой.
Святые родники и река Сура
Спустившись с Белой горы, мы посетим Никольский источник. Вода насыщена железом, поэтому окрестные берега ручейка покрыты красноватым налетом; летом здесь растут целебные травы, из которых паломники заваривают чай. Затем мы углубимся в лиственный лес, где спрятано последнее чудесное место экскурсии — святые ключи с оборудованными раздельными закрытыми купелями, в которые можно окунуться в любое время года.
Организационные детали
Экскурсия проходит на легковом авто Nissan X-Trail, трансфер для группы до 4 человек включен в стоимость
По выходным экскурсию провожу я, гид Никита, а по выходным мой коллега Григорий
Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Ульяновске (кроме Заволжского района), в том числе в аэропорту Ульяновск Баратаевка. Трансфер из других мест — за дополнительную плату.
Дополнительно оплачиваются билеты в Музей художника А. А. Пластова (посещение по желанию) — 130 руб. /чел.
Возьмите с собой сменные вещи и полотенца для купания в святых источниках
Дополнительные опции
Возможен вариант экскурсии со встречей рассвета на Никольской горе — при ее выборе необходимо будет доплатить 2500 руб. По местным легендам, подъем на Никольскую горы по пути паломника сродни восхождению на гору Моисея в Египте.
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 16): стоимость зависит от типа машины, которая нам понадобится.
Экскурсию можно провести на вашем автомобиле (стоимость программы в этом случае — 7000 руб.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе гостиницы «Волга»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Ульяновске
Провели 28 экскурсий для 31 туриста
Нас зовут Никита и Григорий, мы представляем небольшую команду гидов. С любовью и вместе с тем правдиво расскажем вам об Ульяновской области, как могут только люди, которые родились и живут в ней, каждый день видя её изменения и развитие. Про Ульяновскую область можно говорить ярко и интересно! Нам в этом помогает увлечение историей родного края. С удовольствием поделимся с вами интересными и небанальными историями Симбирско-Ульяновской земли.