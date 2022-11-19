История Симбирской губернии неразрывно связана с распространением православия на этих землях. Я предлагаю вам совместить погружение в эту тему с живописными видами. В поездке к Никольской горе вы сможете поклониться Николая Чудотворцу, окунуться в святые источники и испить чудодейственной воды. Откроете предания Присурской земли и посетите старинные селения.

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Описание

Что вас ожидает

Интересные остановки по пути

Начнем наше путешествие, встретившись в центре города Ульяновск, до 1924 года носившего имя Симбирск, а затем отправимся по маршруту с остановками.

Село Арское — сюда заедем, чтобы полюбоваться замечательным храмовым ансамблем, история которого восходит к 17 веку. Заглянем в церковь Богоявления Господня, старейшую в Ульяновской области.

— сюда заедем, чтобы полюбоваться замечательным храмовым ансамблем, история которого восходит к 17 веку. Заглянем в церковь Богоявления Господня, старейшую в Ульяновской области. Село Прислониха . Здесь родился художник Аркадий Пластов, прославивший свою малую родину. По желанию вы посетите посвященный ему музей. Услышите историю местного Герострата, сжегшего старинный храм, вдохновитесь видами и резьбой на дореволюционных постройках.

. Здесь родился художник Аркадий Пластов, прославивший свою малую родину. По желанию вы посетите посвященный ему музей. Услышите историю местного Герострата, сжегшего старинный храм, вдохновитесь видами и резьбой на дореволюционных постройках. Села Усть-Урень и Белый ключ. На подъезде к Никольской горе посмотрим на прекрасно сохранившуюся усадьбу симбирского суконного магната в селении Усть-Урень. А в Белом ключе увидим восстановленный памятник Александру II, установленный по воле крестьян. Там же попьем воды из родника, освященного в честь преподобного Сергия Радонежского.

Никольская гора

Цель нашего путешествия возвышается в рабочем поселке Сурское — это поселение было основано еще во времена Ивана Грозного. Проезжая по Сурскому, вы ощутите атмосферу старинного купеческого села.

Наконец, мы поднимемся на Никольскую гору — сакральный центр Ульяновского Присурья. Сотни лет назад тут случилось чудо: образ Святого Николая остановил вражеское войско, собиравшееся разграбить поселение. На вершине вы осмотрите восстановленную часовню и, если захотите, соберете белые камни с горы, по преданию, обладающие целебной силой.

Святые родники и река Сура

Спустившись с Белой горы, мы посетим Никольский источник. Вода насыщена железом, поэтому окрестные берега ручейка покрыты красноватым налетом; летом здесь растут целебные травы, из которых паломники заваривают чай. Затем мы углубимся в лиственный лес, где спрятано последнее чудесное место экскурсии — святые ключи с оборудованными раздельными закрытыми купелями, в которые можно окунуться в любое время года.

Организационные детали

Экскурсия проходит на легковом авто Nissan X-Trail, трансфер для группы до 4 человек включен в стоимость

По выходным экскурсию провожу я, гид Никита, а по выходным мой коллега Григорий

Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Ульяновске (кроме Заволжского района), в том числе в аэропорту Ульяновск Баратаевка. Трансфер из других мест — за дополнительную плату.

Дополнительно оплачиваются билеты в Музей художника А. А. Пластова (посещение по желанию) — 130 руб. /чел.

Возьмите с собой сменные вещи и полотенца для купания в святых источниках

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