🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 42 отзыва Ульяновск от основания до современности Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города Начало: Гончарова 48 6 850 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 20 отзывов Весь Ульяновск на автомобиле Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города 12 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 22 отзыва Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Увлекательное путешествие в мир древних океанов и целебных источников. Откройте для себя историю и красоту Ульяновска Начало: В районе гостиницы Волга 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен... 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Непарадный Симбирск: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческому Ульяновску Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов Начало: В сквере им. Гончарова от 3 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 4 отзыва Чудеса и красоты Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы Начало: В районе гостиницы «Волга» 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Мистический Ульяновск: путешествие по секретам и легендам Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики, исследуя мистический Ульяновск в компании опытного гида Начало: В районе Соборной площади 8 250 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 53 отзыва Классический Ульяновск: историческое путешествие по ключевым достопримечательностям Погрузитесь в историю Ульяновска, пройдя по местам, связанным с великими личностями и величественной Волгой Начало: Пер-к Кузнецова, 3 - у памятника Борцам революции Расписание: По будням с 17:00 до 20:00, по выходным с 10:00 до 17:00 от 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска: погружение в историю Откройте для себя сердце Ульяновска в увлекательной пешеходной экскурсии по Музейному кварталу, где история оживает Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Весь Ульяновск на автомобиле Начало: Ул. Гимова, 3, Ульяновск Расписание: с понедельника - воскресенье с 04.00 до 23.30 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Увлекательная поездка по историческим местам Ульяновска Путешествие по Ульяновску с посещением ключевых исторических мест и музеев. Узнайте больше о богатой истории города Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Обзорная экскурсия по Ульяновску: исторические места и архитектурные памятники Погрузитесь в уникальную атмосферу Ульяновска, посетив его знаковые места и памятники, в сопровождении опытного гида Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 10 отзывов Индивидуальная экскурсия: Ундоровский музей и целебные источники Посетите женский монастырь, Ундоровский палеонтологический музей и курортный парк с целебной водой. Завершите экскурсию на Волжском берегу Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3 Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00 от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Непарадный Симбирск: уникальная прогулка по историческому Ульяновску Приглашаем на увлекательное путешествие по скрытым уголкам Ульяновска, где каждый шаг рассказывает свою историю Начало: Ул. Ленина, 91, Ульяновск, Сквер им. Гончарова Расписание: По выходным и праздничным дням с 10:00 до 17:00 от 3 450 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Пешеходная экскурсия Четыре века Волжского Венца: историческое путешествие по Ульяновску Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому сердцу Ульяновска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Ульяновск, ул. Спасская,10 2 900 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Городские легенды старого Симбирска: мистическое путешествие по Ульяновску Погрузитесь в мистический мир старого Симбирска, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайну Начало: Ульяновск, ул. Спасская, 12А 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Утраченное Подгорье: Историческая прогулка по Ульяновску Путешествие в прошлое Ульяновска: от Ленинского Мемориала до заброшенных садов и Волжских просторов Начало: Бульвар Новый Венец, памятник Хитрово, Ульяновск Расписание: по будням с 18.00 до 20.00, по выходным с 08.00 до 20.00 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв «Влюбляю в Ульяновск»: Путешествие по историческим местам города Откройте для себя Ульяновск под новым углом: исторические достопримечательности, уникальные памятники и захватывающие рассказы Начало: Ул. Ленина, 43, Ульяновск Расписание: Будние дни - с 17:00, выходные - 10:00-18:00 5 200 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Индивидуальная экскурсия Чудеса Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска Погрузитесь в мир древних легенд и святых источников Ульяновска, посетив уникальные места силы и истории Начало: Ул. Гончарова, 3, Ульяновск Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий) от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚋 На трамвае Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Ульяновск 1000 лет назад до наших дней Погрузитесь в историю Ульяновска на индивидуальной экскурсии. Узнайте о деревянном кремле, Степане Разине и насладитесь волжскими панорамами Начало: Ульяновск, Улица Гончарова, 48 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚋 На трамвае Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Индивидуальная экскурсия по Ульяновску: от Симбирска до современности Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдите по Ленинским местам, открывая для себя значимые точки города Начало: Улица Гончарова 25 Расписание: Каждый день 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Мистический Симбирск: путешествие в темную сторону Ульяновска Откройте для себя тайны ночного Ульяновска в увлекательной экскурсии Мистический Симбирск. Погрузитесь в мир мистики и легенд Начало: Ул. Спасская, д. 22 Расписание: по договоренности 4 000 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Пешеходная экскурсия по Ульяновску: Романтические истории Симбирска Откройте для себя удивительный мир любви и романтики 19 века в Ульяновске. Погрузитесь в атмосферу старинных балов и историй сердечных страстей Начало: Сквер Ильи Николаевича Ульянова, ул. 12 Сентября Расписание: ежедневно 5 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа Ульяновск тыловой Начало: Ульяновск, ул. Минаева, 50. Дом творчества Расписание: Будний день в 10:00 25 000 ₽ за всё до 18 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток Познакомиться с ключевыми местами города на пешеходной экскурсии Начало: У памятника «Борцам революции» от 3 000 ₽ за всё до 5 чел.