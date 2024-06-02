Индивидуальные экскурсии в Ульяновске с личным гидом

Найдено 26 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Ульяновске, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ульяновск от основания до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
Сегодня в 19:00
Завтра в 06:30
6 850 за всё до 10 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 19:00
Завтра в 05:00
12 900 за всё до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Увлекательное путешествие в мир древних океанов и целебных источников. Откройте для себя историю и красоту Ульяновска
Начало: В районе гостиницы Волга
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Ульяновск: история, современность, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 18:00
10 июня в 17:00
5 340 за всё до 10 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Непарадный Симбирск: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческому Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
10 июня в 17:30
от 3 400 за всё до 5 чел.
Чудеса и красоты Никольской горы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Чудеса и красоты Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Мистический Ульяновск
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Мистический Ульяновск: путешествие по секретам и легендам
Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики, исследуя мистический Ульяновск в компании опытного гида
Начало: В районе Соборной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 250 за всё до 3 чел.
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Классический Ульяновск: историческое путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в историю Ульяновска, пройдя по местам, связанным с великими личностями и величественной Волгой
Начало: Пер-к Кузнецова, 3 - у памятника Борцам революции
Расписание: По будням с 17:00 до 20:00, по выходным с 10:00 до 17:00
Завтра в 15:00
10 июня в 17:45
от 3 000 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска: погружение в историю
Откройте для себя сердце Ульяновска в увлекательной пешеходной экскурсии по Музейному кварталу, где история оживает
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Весь Ульяновск на автомобиле
Начало: Ул. Гимова, 3, Ульяновск
Расписание: с понедельника - воскресенье с 04.00 до 23.30
Сегодня в 19:00
Завтра в 04:00
12 000 за всё до 4 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Увлекательная поездка по историческим местам Ульяновска
Путешествие по Ульяновску с посещением ключевых исторических мест и музеев. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Ульяновску: исторические места и архитектурные памятники
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ульяновска, посетив его знаковые места и памятники, в сопровождении опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Ундоровский музей и целебные источники
Посетите женский монастырь, Ундоровский палеонтологический музей и курортный парк с целебной водой. Завершите экскурсию на Волжском берегу
Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Непарадный Симбирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Непарадный Симбирск: уникальная прогулка по историческому Ульяновску
Приглашаем на увлекательное путешествие по скрытым уголкам Ульяновска, где каждый шаг рассказывает свою историю
Начало: Ул. Ленина, 91, Ульяновск, Сквер им. Гончарова
Расписание: По выходным и праздничным дням с 10:00 до 17:00
Завтра в 17:45
10 июня в 17:45
от 3 450 за всё до 5 чел.
Четыре века Волжского Венца
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Пешеходная экскурсия Четыре века Волжского Венца: историческое путешествие по Ульяновску
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому сердцу Ульяновска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ульяновск, ул. Спасская,10
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 900 за всё до 9 чел.
Городские легенды старого Симбирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Городские легенды старого Симбирска: мистическое путешествие по Ульяновску
Погрузитесь в мистический мир старого Симбирска, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайну
Начало: Ульяновск, ул. Спасская, 12А
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 10 чел.
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Утраченное Подгорье: Историческая прогулка по Ульяновску
Путешествие в прошлое Ульяновска: от Ленинского Мемориала до заброшенных садов и Волжских просторов
Начало: Бульвар Новый Венец, памятник Хитрово, Ульяновск
Расписание: по будням с 18.00 до 20.00, по выходным с 08.00 до 20.00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Влюбляю в Ульяновск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
«Влюбляю в Ульяновск»: Путешествие по историческим местам города
Откройте для себя Ульяновск под новым углом: исторические достопримечательности, уникальные памятники и захватывающие рассказы
Начало: Ул. Ленина, 43, Ульяновск
Расписание: Будние дни - с 17:00, выходные - 10:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 18:15
5 200 за всё до 10 чел.
Чудеса Никольской горы
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия Чудеса Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в мир древних легенд и святых источников Ульяновска, посетив уникальные места силы и истории
Начало: Ул. Гончарова, 3, Ульяновск
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Ульяновск 1000 лет назад до наших дней
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Ульяновск 1000 лет назад до наших дней
Погрузитесь в историю Ульяновска на индивидуальной экскурсии. Узнайте о деревянном кремле, Степане Разине и насладитесь волжскими панорамами
Начало: Ульяновск, Улица Гончарова, 48
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Ульяновску: от Симбирска до современности
Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдите по Ленинским местам, открывая для себя значимые точки города
Начало: Улица Гончарова 25
Расписание: Каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
Мистический Симбирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мистический Симбирск: путешествие в темную сторону Ульяновска
Откройте для себя тайны ночного Ульяновска в увлекательной экскурсии Мистический Симбирск. Погрузитесь в мир мистики и легенд
Начало: Ул. Спасская, д. 22
Расписание: по договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 30 чел.
Пешеходная экскурсия «Романтические истории Симбирска»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Ульяновску: Романтические истории Симбирска
Откройте для себя удивительный мир любви и романтики 19 века в Ульяновске. Погрузитесь в атмосферу старинных балов и историй сердечных страстей
Начало: Сквер Ильи Николаевича Ульянова, ул. 12 Сентября
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 900 за всё до 10 чел.
Ульяновск тыловой
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
Ульяновск тыловой
Начало: Ульяновск, ул. Минаева, 50. Дом творчества
Расписание: Будний день в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
25 000 за всё до 18 чел.
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Познакомиться с ключевыми местами города на пешеходной экскурсии
Начало: У памятника «Борцам революции»
Завтра в 13:00
10 июня в 18:00
от 3 000 за всё до 5 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжела
    2 июня 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Ульяновск открывается совсем с другой стороны. Никита прекрасный рассказчик, а главное любит свой город и покажет его так, что и вы полюбите. Главное, что экскурсия совершенно не скучно академичная, когда на вас вываливают кучу ненужных фактов. Очень рекомендую.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Были на экскурсии 22 мая 2024г. Всё очень понравилось от маршрута до советов что посмотреть и на что обратить внимание
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    при прогулках по городу. Маршрут действительно очень нетипичный и интересный - сами не смогли бы так пройтись. Узнали много интересных фактов и особенностей Ульяновска. Отдельно отмечу оперативность Никиты - так вышло, что у нас резко изменились планы и нужно было занять время… Никита сразу же ответил, а это было 10 часов вечера, всё объяснил, сориентировал по времени и на следующий день отлично провёл интересную экскурсию. Очень позитивный, знающий и увлеченный гид. Спасибо! Однозначно рекомендую.

  • М
    Михаил
    21 мая 2024
    Непарадный Симбирск
    Потрясающая экскурсия! Два часа пролетели очень быстро за увлекательными рассказами и красивейшими маршрутами👍 Спасибо городу за его историю, богатую событиями, архитектурой и
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    природой! И отдельное спасибо экскурсоводу Никите, так прекрасно знающего историю родного города и края и умеющего в очень комфортной манере рассказать обо всём этом! Наверное, одна из лучших и запоминающихся экскурсий в моей практике. Брали индивидуальный заказ с супругой для знакомства с Ульяновском. Очень рекомендую!

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Четыре века Волжского Венца
    Прекрасный экскурсовод, всё понравилось
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
    Прекрасно организованная экскурсия. Забрали от гостиницы, в оговоренное ранее время. Нас сопровождал гид Григорий, который провел нас по всем источникам,
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    помогал искать ископаемые, напоил вкусным чаем на берегу Волги. На протяжение всей экскурсии Григорий рассказывал интересные факты, легенды о местах в которых мы бывали. Мы отлично провели время, узнали много интересного и отлично прогулялись. В палеонтологическом музее местный гид также провела интересную экскурсию. Мы были с детьми 7 и 15 лет у всех осталось много классных впечатлений. Также нельзя не отметить безопасное и комфортное вождение Григория. Большое спасибо Григорию и Никите за прекрасную организацию нашей поездки.

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Ульяновск от основания до современности
    Великолепная экскурсия. Гид очень интересный. Увлеченно рассказывал, ответил на все вопросы. Мы в восторге. Искренне рекомендую. Алексей, спасибо большое. С уважением, благодарные туристы.
  • Ж
    Жанна
    11 мая 2024
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Посмотрели центр Ульяновска на классической экскурсии, активно спрашивали, получали подробные ответы. Несмотря на все эквилибры и капризынашего сына, Никита был невозмутим и доброжелателен. Благодарим, было интересно!
  • И
    Игорь
    7 мая 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Хочу выразить огромную благодарность Григорию за то, что он сделал нашу поездку незабываемой! Все было четко спланировано, без опозданий. Во
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    время экскурсии мы посмотрели удивительные места, пейзажи, а дорогу скрасили рассказы гида об истории края. Григорий проявил себя как надёжный водитель, знаток местности и интересный собеседник.

  • М
    Мария
    7 мая 2024
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Спасибо замечательному гиду Никите за увлекательную прогулку по Ульяновску! Именно такие экскурсии позволяют составить приятные впечатления о городе и дают понимание о его истории.
  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Ульяновск от основания до современности
    6 мая впервые побывали в Ульяновске. Вместе с Алексеем гуляли по городу. Интересная экскурсия, узнали много нового для себя. Особенно
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    запомнилась часть города с тихими улочками, на которых расположены старинные купеческие дома. Алексей рассказывал и об их архитектуре, и о хозяевах, прежних и нынешних. Конечно, была и Ленинская тема, для нашего сына - подростка это личность не столь известная, как для нас. Интересная подача материала, - просто, доступно. Сыну экскурсия тоже понравилась. За это отдельное спасибо Алексею! Экскурсовода рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Индивидуальные»

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  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июне 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 2 900 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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