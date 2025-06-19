Экскурсия в Ульяновске для любителей мистики: посетители оказываются в доме купца Масленникова, где погружаются в атмосферу старинного Симбирска.
Программа включает знакомство с купеческим бытом, раскрытие тайн масонов и посещение комнаты колдуна.
Программа включает знакомство с купеческим бытом, раскрытие тайн масонов и посещение комнаты колдуна.
6 причин купить эту экскурсию
- 🔮 Погружение в мистику
- 🏛 История Симбирска
- 📜 Тайны масонов
- 🧙♂️ Комната колдуна
- 📚 Старинные книги и иконы
- 🃏 Коллекция карт Таро
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Масонский запон
- Каморка Якова Ярова
- Старообрядческие книги
- Карты Таро
- Масонская комната размышлений
Описание экскурсии
Вы попадёте в дом купца Масленникова и увидите, каким был Симбирск при его жизни. Познакомитесь с соседями — купцами и литераторами, татарами и евреями, призраками и босяками. Раскроете, какие масонские ложи и секты были в Симбирске. А также узнаете всё о судьбе травника-колдуна Якова Ярова, жившего здесь в начале 18 века.
Экскурсия проходит по двум залам. В белом зале вам расскажут о жителях района Курмыши. Вас ждут ковры, чай, атмосфера купеческого быта. А в чёрном зале вы столкнётесь с мистической стороной города.
Вы увидите:
- оригинальный масонский запон, которому около 100 лет
- каморку травника-колдуна Якова Ярова
- старинные старообрядческие книги и иконы
- коллекцию карт Таро
- масонскую комнату размышлений
Организационные детали
- Вход в музей — в сменной обуви: у нас есть тапочки и одноразовые носочки
- Программа ориентирована на взрослых, но мы не запрещаем приходить с детьми. До 7 лет бесплатно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Центробанка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ульяновске
Провёл экскурсии для 106 туристов
Я историк, кандидат наук, создатель проекта «Анатомия Симбирска». Проект существует с 2018 года. Ко мне обращаются, чтобы узнать необычные факты и легенды. Я расскажу вам мистические истории, объясню, кто такиеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
19 июн 2025
Всем советую данную экскурсию и экскурсовода Дмитрия!
Два часа пролетели незаметно - получили настоящее удовольствие - и эстетическое, и интеллектуальное.
Очень атмосферно, душевно - сразу видно, что люди занимаются любимым делом и невольно проникаешься этой любовью к истории и историям)
Желаем музею процветания и много благодарных гостей!
Два часа пролетели незаметно - получили настоящее удовольствие - и эстетическое, и интеллектуальное.
Очень атмосферно, душевно - сразу видно, что люди занимаются любимым делом и невольно проникаешься этой любовью к истории и историям)
Желаем музею процветания и много благодарных гостей!
А
Алина
5 июн 2025
Очень интересная экскурсия, много экспонатов с разных уголков страны и мира, информация рассказывалась подробно и интересно!
М
Мамаев
4 мая 2025
Отличная экскурсия, очень интересно! Дмитрия можно слушать вечно!
Е
Екатерина
28 апр 2025
Очень интересная экскурсия. Все понравилось.
Синькова
10 апр 2025
Посещали музей с шестиклассниками, очень все понравилось! Дмитрий - очень интересный экскурсовод и рассказчик, удалось заинтересовать детей, ушли под впечатлением. Много старых фотографий и экспонатов. Придем к вам на другую экскурсию еще.
Н
Наталья
6 апр 2025
Ходили с мамой, всё понравилось. Хорошая подача информации, а ещё можно сделать запоминающиеся фотографии.
Е
Елена
26 мар 2025
Очень необычная, яркая и самобытная экскурсия. Лектор Дмитрий увлекательно рассказывал об истории Симбирска, его жителях и городских легендах. Спасибо огромное за чудесный вечер!
О
Ольга
25 фев 2025
Интересная, необычная экскурсия. Получили много новых сведений о своем родном городе. Было удивительно что экспозиция размещается всего в двух комнатах, а полтора часа пролетели незаметно. Спасибо Дмитрию за любовь к Ульяновску и интересную подачу, я бы сказала эксклюзивного, материала.
Н
Наталья
8 янв 2025
Экскурсия в новогодние праздники очень понравилась. Проживая в Ульяновске, узнала много нового об истории города. Было интересно, планирую пешеходные экскурсии по городу с Дмитрием. Рекомендую экскурсию однозначно. Спасибо.
Входит в следующие категории Ульяновска
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