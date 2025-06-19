Экскурсия в Ульяновске для любителей мистики: посетители оказываются в доме купца Масленникова, где погружаются в атмосферу старинного Симбирска.Программа включает знакомство с купеческим бытом, раскрытие тайн масонов и посещение комнаты колдуна.

Участники узнают о судьбе травника Якова Ярова, жившего в XVIII веке. Два зала музея предлагают уникальные экспонаты: масонский запон, старообрядческие книги и коллекцию карт Таро. Экскурсия ориентирована на взрослых, но дети до 7 лет могут посещать бесплатно

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за 1–3 человек или 500 ₽ за человека, если вас больше

от 1500 ₽ за 1–3 человек или 500 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Вы попадёте в дом купца Масленникова и увидите, каким был Симбирск при его жизни. Познакомитесь с соседями — купцами и литераторами, татарами и евреями, призраками и босяками. Раскроете, какие масонские ложи и секты были в Симбирске. А также узнаете всё о судьбе травника-колдуна Якова Ярова, жившего здесь в начале 18 века.

Экскурсия проходит по двум залам. В белом зале вам расскажут о жителях района Курмыши. Вас ждут ковры, чай, атмосфера купеческого быта. А в чёрном зале вы столкнётесь с мистической стороной города.

Вы увидите:

оригинальный масонский запон, которому около 100 лет

каморку травника-колдуна Якова Ярова

старинные старообрядческие книги и иконы

коллекцию карт Таро

масонскую комнату размышлений

Организационные детали