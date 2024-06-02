1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Увлекательное путешествие в мир древних океанов и целебных источников. Откройте для себя историю и красоту Ульяновска
Начало: В районе гостиницы Волга
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Симбирск: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческому Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
10 июня в 17:30
от 3 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Ульяновск: путешествие по секретам и легендам
Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики, исследуя мистический Ульяновск в компании опытного гида
Начало: В районе Соборной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия Чудеса Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в мир древних легенд и святых источников Ульяновска, посетив уникальные места силы и истории
Начало: Ул. Гончарова, 3, Ульяновск
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Симбирск: путешествие в темную сторону Ульяновска
Откройте для себя тайны ночного Ульяновска в увлекательной экскурсии Мистический Симбирск. Погрузитесь в мир мистики и легенд
Начало: Ул. Спасская, д. 22
Расписание: по договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжела2 июня 2024Ульяновск открывается совсем с другой стороны. Никита прекрасный рассказчик, а главное любит свой город и покажет его так, что и вы полюбите. Главное, что экскурсия совершенно не скучно академичная, когда на вас вываливают кучу ненужных фактов. Очень рекомендую.
- ООльга30 мая 2024Были на экскурсии 22 мая 2024г. Всё очень понравилось от маршрута до советов что посмотреть и на что обратить внимание
- ИИгорь7 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Григорию за то, что он сделал нашу поездку незабываемой! Все было четко спланировано, без опозданий. Во
- ЕЕлена26 апреля 2024Спасибо Никите за замечательную прогулку! Маршрут продуман великолепно: за несколько минут перемещаешься из 21 века в конец 19 в атмосферу старинного Симбирска. Много интересной и увлекательной информации. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую!
- ККоурова8 ноября 2023Все было сделано максимально удобно для нас! За что отдельное спасибо гиду. Маршрут хорош тем, что не повторял обзорную по городу. Тема мистического Симбирска, в общем, раскрыта. Гид хороший рассказчик! Мы довольны.
- ООльга23 октября 2023Григорий оказался прекрасным рассказчиком, угостил очень вкусным чаем на берегу Волги, посещение музея с Динозаврами полный восторг, всем советую!
- AAndrey20 октября 2023👍
- ААлександр26 сентября 2023Замечательная и запоминающаяся автопешеходная экскурсия по Ульяновску с гидом Натальей Львовной. Программа совмещала базовую обзорную экскурсию с посещением основных объектов
- ТТатьяна24 августа 2023Экскурсия очень насыщенная и интересная, узнали много нового, Николина гора просто очаровала, по настоящему место силы, не смотря на дождь уходить не хотелось. Огромное спасибо Григорию по настоящему увлечённо и влюблённого в свой край человеку.
- ТТатьяна10 июля 2023Волшебная поездка по Симбирскому раздолью! Да не под бубнеж равнодушного гида, а в сопровождении человека с богатым жизненным опытом, горячо и
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Необычные»
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