Необычные экскурсии по Ульяновску

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Ульяновске, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Увлекательное путешествие в мир древних океанов и целебных источников. Откройте для себя историю и красоту Ульяновска
Начало: В районе гостиницы Волга
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Непарадный Симбирск: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческому Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
10 июня в 17:30
от 3 400 за всё до 5 чел.
Мистический Ульяновск
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Мистический Ульяновск: путешествие по секретам и легендам
Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики, исследуя мистический Ульяновск в компании опытного гида
Начало: В районе Соборной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 250 за всё до 3 чел.
Чудеса Никольской горы
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия Чудеса Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в мир древних легенд и святых источников Ульяновска, посетив уникальные места силы и истории
Начало: Ул. Гончарова, 3, Ульяновск
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Мистический Симбирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мистический Симбирск: путешествие в темную сторону Ульяновска
Откройте для себя тайны ночного Ульяновска в увлекательной экскурсии Мистический Симбирск. Погрузитесь в мир мистики и легенд
Начало: Ул. Спасская, д. 22
Расписание: по договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжела
    2 июня 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Ульяновск открывается совсем с другой стороны. Никита прекрасный рассказчик, а главное любит свой город и покажет его так, что и вы полюбите. Главное, что экскурсия совершенно не скучно академичная, когда на вас вываливают кучу ненужных фактов. Очень рекомендую.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Были на экскурсии 22 мая 2024г. Всё очень понравилось от маршрута до советов что посмотреть и на что обратить внимание
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    при прогулках по городу. Маршрут действительно очень нетипичный и интересный - сами не смогли бы так пройтись. Узнали много интересных фактов и особенностей Ульяновска. Отдельно отмечу оперативность Никиты - так вышло, что у нас резко изменились планы и нужно было занять время… Никита сразу же ответил, а это было 10 часов вечера, всё объяснил, сориентировал по времени и на следующий день отлично провёл интересную экскурсию. Очень позитивный, знающий и увлеченный гид. Спасибо! Однозначно рекомендую.

  • И
    Игорь
    7 мая 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Хочу выразить огромную благодарность Григорию за то, что он сделал нашу поездку незабываемой! Все было четко спланировано, без опозданий. Во
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    время экскурсии мы посмотрели удивительные места, пейзажи, а дорогу скрасили рассказы гида об истории края. Григорий проявил себя как надёжный водитель, знаток местности и интересный собеседник.

  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Спасибо Никите за замечательную прогулку! Маршрут продуман великолепно: за несколько минут перемещаешься из 21 века в конец 19 в атмосферу старинного Симбирска. Много интересной и увлекательной информации. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую!
  • К
    Коурова
    8 ноября 2023
    Мистический Симбирск
    Все было сделано максимально удобно для нас! За что отдельное спасибо гиду. Маршрут хорош тем, что не повторял обзорную по городу. Тема мистического Симбирска, в общем, раскрыта. Гид хороший рассказчик! Мы довольны.
  • О
    Ольга
    23 октября 2023
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Григорий оказался прекрасным рассказчиком, угостил очень вкусным чаем на берегу Волги, посещение музея с Динозаврами полный восторг, всем советую!
  • A
    Andrey
    20 октября 2023
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    👍
  • А
    Александр
    26 сентября 2023
    Мистический Ульяновск
    Замечательная и запоминающаяся автопешеходная экскурсия по Ульяновску с гидом Натальей Львовной. Программа совмещала базовую обзорную экскурсию с посещением основных объектов
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    и смотровых площадок (т. к. я в Ульяновске был в первый раз), так и рассказ о городских секретах, легендах и прочей мистике – в итоге вышел увлекательный симбиоз. Очень понравился как сам город, так и рассказ гида – в итоге 2,5 часа прошли совершенно незаметно. Закончили экскурсию в музейном квартале – Наталья Львовна очень подробно рассказала, в какие из музеев стоит сходить, и что там посмотреть. Всем рекомендую данную экскурсию и гида для первого знакомства с городом.

  • Т
    Татьяна
    24 августа 2023
    Чудеса Никольской горы
    Экскурсия очень насыщенная и интересная, узнали много нового, Николина гора просто очаровала, по настоящему место силы, не смотря на дождь уходить не хотелось. Огромное спасибо Григорию по настоящему увлечённо и влюблённого в свой край человеку.
  • Т
    Татьяна
    10 июля 2023
    Чудеса Никольской горы
    Волшебная поездка по Симбирскому раздолью! Да не под бубнеж равнодушного гида, а в сопровождении человека с богатым жизненным опытом, горячо и
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    глубоко знающего родной край, щедро делящегося историями, помогающего почувствовать сказочность Никольской горы и мощь карсунского засечного вала, бодрящую свежесть купелей и целебность родников. Однодневная поездка превратилась в незабываемое приключение, одно из удивительных впечатлений этого лета. От всего сердца благодарим Никиту и Григория!

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Необычные»

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Сейчас в Ульяновске в категории "Необычные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 400 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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