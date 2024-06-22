1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Симбирск: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческому Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
2 июля в 17:30
3 июля в 17:30
от 3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Увидеть главные достопримечательности, посидеть на диване Обломова и узнать три имени города
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Познакомиться с ключевыми местами города на пешеходной экскурсии
Начало: У памятника «Борцам революции»
1 июля в 18:00
2 июля в 18:00
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССания22 июня 2024Отличный дружелюбный экскурсовод, нам все понравилось. На протяжении всех двух часов экскурсии рассказ был интересным, подавался с юмором и хорошим настроением. Отмечу заботу о группе, приятно, что на загруженных улицах предусмотрены паузы, чтобы точно всем было слышно.
- ААнжела2 июня 2024Ульяновск открывается совсем с другой стороны. Никита прекрасный рассказчик, а главное любит свой город и покажет его так, что и вы полюбите. Главное, что экскурсия совершенно не скучно академичная, когда на вас вываливают кучу ненужных фактов. Очень рекомендую.
- ООльга30 мая 2024Были на экскурсии 22 мая 2024г. Всё очень понравилось от маршрута до советов что посмотреть и на что обратить внимание
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Дом Гончарова»
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