Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте

Ульяновск насчитывает более трёх столетий

Ульяновск насчитывает более трёх столетий.

С момента своего появления он сумел превратиться из небольшой крепости Симбирск в крупный культурный и промышленный центр.

Мы пройдёмся по бульвару Новый Венец, осмотрим Императорский и Президентский мосты.

Экскурсия приведёт нас на площадь 30-летия Победы, где горит вечный огонь и возвышается стела-обелиск высотой в 47 метров.
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте

Что вы увидите 🤩

  • Центральная улица
  • Мещанские и купеческие особняки
  • Дом-музей Гончарова
  • Старые башенные часы
  • Дом Владимира Ульянова
  • Памятник Валентине Леонтьевой
  • Здание кукольного театра
  • Памятник Богдану Хитрово
  • Ульяновский драматический театр им. Гончарова

Что вас ожидает:

  • Чтобы познакомиться с историей Ульяновска XIX-XX столетий, мы побываем на его центральной улице, где можно увидеть мещанские и купеческие особняки, дом-музей Гончарова, старые башенные часы — аналог лондонского Биг-бена.
  • Осмотрим дом, где родился и жил Владимир Ульянов. Улица, на которой Ленин провёл своё детство, до сих пор сохраняет исторический облик конца XIX века.
  • Обзорная экскурсия приведёт нас к памятнику Валентине Леонтьевой, зданию кукольного театра, памятнику основателю города — Богдану Хитрово.
  • Далее мы посетим Спасскую улицу и увидим Ульяновский драматический театр им. Гончарова — один из старейших в России. В программу также входит много других зданий и памятников, которые позволят в полной мере погрузиться в историю города.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

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