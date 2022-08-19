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В Владимир Экскурсию проводила гид Наталья. Наталья познакомила нас с историей Симбирска, со знаменитыми людьми города. Заглянули в музей-заповедник, погуляли по Венцу, улице Гончарова. Время пролетело незаметно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Владимир Экскурсию проводила гид Наталья. Наталья познакомила нас с историей Симбирска, со знаменитыми людьми города. Заглянули в музей-заповедник, погуляли по Венцу, улице Гончарова. Время пролетело незаметно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Козырева Прекрасная экскурсия полный восторг от экскурсовода Натальи замечательный специалист замечательный рассказчик очень много узнали и увидели Большое спасибо Натальи с уважением Ирина и Евгений Козыревы Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена В Ульяновске были первый раз. Экскурсия понравилась, хотя можно было посмотреть и побольше. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывает об истории города и современных событиях. Смутило то, что экскурсия называется "Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте", а транспорта нет. Вернее, он будет, если вы сами его закажете заранее за дополнительные деньги. Это где-то прописано на сайте (мы не видели). Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

E ELENA В Ульяновске были первый раз. Экскурсия понравилась, хотя можно было посмотреть и побольше. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывает об истории города и современных событиях. Смутило то, что экскурсия называется "Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте", а транспорта нет. Вернее, он будет, если вы сами его закажете заранее за дополнительные деньги. Это где-то прописано на сайте (мы не видели). Вам был полезен этот отзыв? Да Нет