Чтобы познакомиться с историей Ульяновска XIX-XX столетий, мы побываем на его центральной улице, где можно увидеть мещанские и купеческие особняки, дом-музей Гончарова, старые башенные часы — аналог лондонского Биг-бена.
Осмотрим дом, где родился и жил Владимир Ульянов. Улица, на которой Ленин провёл своё детство, до сих пор сохраняет исторический облик конца XIX века.
Обзорная экскурсия приведёт нас к памятнику Валентине Леонтьевой, зданию кукольного театра, памятнику основателю города — Богдану Хитрово.
Далее мы посетим Спасскую улицу и увидим Ульяновский драматический театр им. Гончарова — один из старейших в России. В программу также входит много других зданий и памятников, которые позволят в полной мере погрузиться в историю города.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
4 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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