Ульяновск насчитывает более трёх столетий.



С момента своего появления он сумел превратиться из небольшой крепости Симбирск в крупный культурный и промышленный центр.



Мы пройдёмся по бульвару Новый Венец, осмотрим Императорский и Президентский мосты.



Экскурсия приведёт нас на площадь 30-летия Победы, где горит вечный огонь и возвышается стела-обелиск высотой в 47 метров.