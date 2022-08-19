Ульяновск насчитывает более трёх столетий.
С момента своего появления он сумел превратиться из небольшой крепости Симбирск в крупный культурный и промышленный центр. Мы пройдёмся по бульвару Новый Венец, осмотрим Императорский и Президентский мосты.
Экскурсия приведёт нас на площадь 30-летия Победы, где горит вечный огонь и возвышается стела-обелиск высотой в 47 метров.
С момента своего появления он сумел превратиться из небольшой крепости Симбирск в крупный культурный и промышленный центр. Мы пройдёмся по бульвару Новый Венец, осмотрим Императорский и Президентский мосты.
Экскурсия приведёт нас на площадь 30-летия Победы, где горит вечный огонь и возвышается стела-обелиск высотой в 47 метров.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Чтобы познакомиться с историей Ульяновска XIX-XX столетий, мы побываем на его центральной улице, где можно увидеть мещанские и купеческие особняки, дом-музей Гончарова, старые башенные часы — аналог лондонского Биг-бена. Осмотрим дом, где родился и жил Владимир Ульянов. Улица, на которой Ленин провёл своё детство, до сих пор сохраняет исторический облик конца XIX века. Обзорная экскурсия приведёт нас к памятнику Валентине Леонтьевой, зданию кукольного театра, памятнику основателю города — Богдану Хитрово. Далее мы посетим Спасскую улицу и увидим Ульяновский драматический театр им. Гончарова — один из старейших в России. В программу также входит много других зданий и памятников, которые позволят в полной мере погрузиться в историю города. Важная информация:
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральная улица
- Мещанские и купеческие особняки
- Дом-музей Гончарова
- Старые башенные часы
- Дом Владимира Ульянова
- Памятник Валентине Леонтьевой
- Здание кукольного театра
- Памятник Богдану Хитрово
- Ульяновский драматический театр им. Гончарова
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсию проводила гид Наталья. Наталья познакомила нас с историей Симбирска, со знаменитыми людьми города. Заглянули в музей-заповедник, погуляли по Венцу, улице Гончарова. Время пролетело незаметно.
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В
Экскурсию проводила гид Наталья. Наталья познакомила нас с историей Симбирска, со знаменитыми людьми города. Заглянули в музей-заповедник, погуляли по Венцу, улице Гончарова. Время пролетело незаметно.
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К
Прекрасная экскурсия полный восторг от экскурсовода Натальи замечательный специалист замечательный рассказчик очень много узнали и увидели Большое спасибо Натальи с уважением Ирина и Евгений Козыревы
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Е
В Ульяновске были первый раз. Экскурсия понравилась, хотя можно было посмотреть и побольше. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывает об истории города и современных событиях. Смутило то, что экскурсия называется "Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте", а транспорта нет. Вернее, он будет, если вы сами его закажете заранее за дополнительные деньги. Это где-то прописано на сайте (мы не видели).
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E
В Ульяновске были первый раз. Экскурсия понравилась, хотя можно было посмотреть и побольше. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывает об истории города и современных событиях. Смутило то, что экскурсия называется "Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте", а транспорта нет. Вернее, он будет, если вы сами его закажете заранее за дополнительные деньги. Это где-то прописано на сайте (мы не видели).
Вам был полезен этот отзыв?
Е
В Ульяновске были первый раз. Экскурсия понравилась, хотя можно было посмотреть и побольше. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывает об истории города и современных событиях. Смутило то, что экскурсия называется "Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте", а транспорта нет. Вернее, он будет, если вы сами его закажете заранее за дополнительные деньги. Это где-то прописано на сайте (мы не видели).
Вам был полезен этот отзыв?
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