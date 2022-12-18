Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы перенесетесь во времена старого Симбирска, когда бушевали эпидемии чумы и тифа.
Увидите места, окутанные легендами, что нашли отражение и в современном городе.
Узнаете о привидениях, которые нет-нет, да появятся в городских зданиях.
А святые, что жили в Симбирске… какие чудеса с ними связаны? Поговорим при встрече.
Кроме того, вам предстоит услышать легенды о похищении симбирской красавицы; чудесной иконе и голубом свечении; золотом «костыле» и серебряной плите; кладах Стеньки Разина и духе, их охраняющем; снеге, который выпал посредине лета; бункере Сталина и тайных казематах НКВД.
И еще множество других удивительных эпизодов рассекретит наш Ульяновск. Может быть, что-то и додумали поколения симбирян и ульяновцев… Но разве что совсем чуть-чуть 😉
План путешествия: сквер Гончарова — ул. Спасская — Соборная площадь — набережная Новый Венец — ул. Гимова — переезд на ул. К. Маркса к Воскресенскому некрополю — переезд на ул. Федерации к Маришкиному роднику.
Организационные детали
Трансфер включен в стоимость экскурсии
Обязательное позаботьтесь об удобной обуви для прогулок (без высоких каблуков)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Ульяновске
Являюсь руководителем экскурсионного бюро. Имею филологическое и туристическое образование. Очень люблю свой город и регион. Со своей командой занимаюсь экскурсиями с 2008 года. Мы гордимся тем, что предлагаем самый широкий спектр экскурсий по Ульяновской области: образовательных, исторических, литературных, интерактивных, связанных с выдающимися деятелями, художниками. Мы самостоятельно разрабатываем маршруты и активно сотрудничаем с музейными центрами. Ждем вас в гости!