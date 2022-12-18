Мистический Ульяновск

Загадочные истории города на Волге: тайны, чудеса и призраки

Самая волнующая сторона города — та, что связана с нераскрытыми секретами, необъясненными феноменами, захватывающими легендами.

И поверьте, Ульяновску есть чем заинтересовать! Что сделали с Симбирском эпидемии и где частенько встречают посланников «тонкого мира»? Что за легенды о сокровищах хранит поволжский город и где искать тайные казематы НКВД? Об этом и не только — в нашем интригующем путешествии.
Мистический Ульяновск
Мистический Ульяновск
Мистический Ульяновск
Мистический Ульяновск
Мистический Ульяновск
Мистический Ульяновск
Мистический Ульяновск
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы перенесетесь во времена старого Симбирска, когда бушевали эпидемии чумы и тифа.
  • Увидите места, окутанные легендами, что нашли отражение и в современном городе.
  • Узнаете о привидениях, которые нет-нет, да появятся в городских зданиях.
  • А святые, что жили в Симбирске… какие чудеса с ними связаны? Поговорим при встрече.
  • Кроме того, вам предстоит услышать легенды о похищении симбирской красавицы; чудесной иконе и голубом свечении; золотом «костыле» и серебряной плите; кладах Стеньки Разина и духе, их охраняющем; снеге, который выпал посредине лета; бункере Сталина и тайных казематах НКВД.
  • И еще множество других удивительных эпизодов рассекретит наш Ульяновск. Может быть, что-то и додумали поколения симбирян и ульяновцев… Но разве что совсем чуть-чуть 😉

План путешествия: сквер Гончарова — ул. Спасская — Соборная площадь — набережная Новый Венец — ул. Гимова — переезд на ул. К. Маркса к Воскресенскому некрополю — переезд на ул. Федерации к Маришкиному роднику.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость экскурсии
  • Обязательное позаботьтесь об удобной обуви для прогулок (без высоких каблуков)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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