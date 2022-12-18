Самая волнующая сторона города — та, что связана с нераскрытыми секретами, необъясненными феноменами, захватывающими легендами.



И поверьте, Ульяновску есть чем заинтересовать! Что сделали с Симбирском эпидемии и где частенько встречают посланников «тонкого мира»? Что за легенды о сокровищах хранит поволжский город и где искать тайные казематы НКВД? Об этом и не только — в нашем интригующем путешествии.