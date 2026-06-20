Самая волнующая сторона города — та, что связана с нераскрытыми секретами, необъясненными феноменами, захватывающими легендами.
И поверьте, Ульяновску есть чем заинтересовать! Что сделали с Симбирском эпидемии и где частенько встречают посланников «тонкого мира»? Что за легенды о сокровищах хранит поволжский город и где искать тайные казематы НКВД? Об этом и не только — в нашем интригующем путешествии.
И поверьте, Ульяновску есть чем заинтересовать! Что сделали с Симбирском эпидемии и где частенько встречают посланников «тонкого мира»? Что за легенды о сокровищах хранит поволжский город и где искать тайные казематы НКВД? Об этом и не только — в нашем интригующем путешествии.
Описание экскурсии
- Вы перенесетесь во времена старого Симбирска, когда бушевали эпидемии чумы и тифа.
- Увидите места, окутанные легендами, что нашли отражение и в современном городе.
- Узнаете о привидениях, которые нет-нет, да появятся в городских зданиях.
- А святые, что жили в Симбирске… какие чудеса с ними связаны? Поговорим при встрече.
- Кроме того, вам предстоит услышать легенды о похищении симбирской красавицы; чудесной иконе и голубом свечении; золотом «костыле» и серебряной плите; кладах Стеньки Разина и духе, их охраняющем; снеге, который выпал посредине лета; бункере Сталина и тайных казематах НКВД.
- И еще множество других удивительных эпизодов рассекретит наш Ульяновск. Может быть, что-то и додумали поколения симбирян и ульяновцев… Но разве что совсем чуть-чуть 😉
План путешествия: сквер Гончарова — ул. Спасская — Соборная площадь — набережная Новый Венец — ул. Гимова — переезд к Покровскому некрополю — посещение Маришкина родника (при благоприятных погодных условиях).
Организационные детали
- Трансфер включен в стоимость экскурсии
- Обязательное позаботьтесь об удобной обуви для прогулок (без высоких каблуков)
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Ульяновске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 88 туристов
Я руководитель экскурсионного бюро. Имею филологическое и туристическое образование. Очень люблю свой город и регион. Со своей командой занимаюсь экскурсиями с 2008 года. Мы гордимся тем, что предлагаем самый широкий спектр экскурсий по Ульяновской области: образовательных, исторических, литературных, интерактивных, связанных с выдающимися деятелями, художниками. Мы самостоятельно разрабатываем маршруты и активно сотрудничаем с музейными центрами. Ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
самые яркие впечатления. неожиданные личные открытия. особенно интересно было узнать о роли Ильи Николаевича Ульянова в жизни города Симбирска, развитии образования в городе. город Ульяновск богат историей, меценатами города.
+1
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Сегодня мы с экскурсоводом Анной были на экскурсии Мистический Ульяновск,все прошло на высоком уровне. Анна очень харизматичный,знающий,любящий свой город экскурсовод,которая поделилась своей этой любовью с нами! Мы очень благодарны ей и желаем много новых возможностей ей и процветания городу!
Анна
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв! Очень приятно)
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На экскурсии был с мамой 1944 гр. Понравилось обоим. Исторический центр. Улица Ленина. Гигантские объекты, построенные в советское время. Прекрасный дом-музей семьи Ульяновых. Интересная инфраструктура города, совместившая все странички истории. Ну и конечно прекрасный гид Анна, которая все связала воедино. Рекомендую
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Мы с мужем очень довольны и благодарны экскурсоводу Наталье и водителю Виталию за знакомство с городом Ульяновск.
Очень много интересных фактов из истории города и области. Наталья очень искусно и высокопрофессионально
Очень много интересных фактов из истории города и области. Наталья очень искусно и высокопрофессионально
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Т
Большое спасибо Анне за прекрасно организованную прогулку! Очень интересно, очень с душой, очень влюбляет в город!
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Замечательная и запоминающаяся автопешеходная экскурсия по Ульяновску с гидом Натальей. Программа совмещала базовую обзорную экскурсию с посещением основных объектов и смотровых площадок (т. к. я в Ульяновске был в первый
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