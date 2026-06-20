читать дальше уменьшить раз), так и рассказ о городских секретах, легендах и прочей мистике – в итоге вышел увлекательный симбиоз. Очень понравился как сам город, так и рассказ гида – в итоге 2,5 часа прошли совершенно незаметно. Закончили экскурсию в музейном квартале – Наталья очень подробно рассказала, в какие из музеев стоит сходить, и что там посмотреть. Всем рекомендую данную экскурсию и гида для первого знакомства с городом.

Замечательная и запоминающаяся автопешеходная экскурсия по Ульяновску с гидом Натальей. Программа совмещала базовую обзорную экскурсию с посещением основных объектов и смотровых площадок (т. к. я в Ульяновске был в первый