1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
«Вы познакомитесь с главными достопримечательностями, начиная от тех, что связаны с основанием Симбирска, до современных строений, отражающих дух нового города»
Сегодня в 19:00
Завтра в 06:30
6 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
«И всё это для того, чтобы вы успели за несколько часов уловить атмосферу Ульяновска и спланировать дальнейшее знакомство с ним»
Сегодня в 19:00
Завтра в 05:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 18:00
10 июня в 17:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Классический Ульяновск: историческое путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в историю Ульяновска, пройдя по местам, связанным с великими личностями и величественной Волгой
Начало: Пер-к Кузнецова, 3 - у памятника Борцам революции
«Ленинский Мемориал и Волжские просторы Продолжим прогулку знакомством с чудесным архитектурным ансамблем советского модернизма, построенным к 100-летию вождя мирового пролетариата»
Расписание: По будням с 17:00 до 20:00, по выходным с 10:00 до 17:00
Завтра в 15:00
10 июня в 17:45
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Весь Ульяновск на автомобиле
Начало: Ул. Гимова, 3, Ульяновск
«И всё это для того, чтобы вы успели за несколько часов уловить атмосферу Ульяновска и спланировать дальнейшее знакомство с ним»
Расписание: с понедельника - воскресенье с 04.00 до 23.30
Сегодня в 19:00
Завтра в 04:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная поездка по историческим местам Ульяновска
Путешествие по Ульяновску с посещением ключевых исторических мест и музеев. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: По согласованию с гидом
«Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи истории бывшего Симбирска, кроме этого вас ждёт посещение Музейного квартала — а это возможность погрузиться в атмосферу XIX столетия»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Ульяновску: исторические места и архитектурные памятники
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ульяновска, посетив его знаковые места и памятники, в сопровождении опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная экскурсия приведёт нас к памятнику Валентине Леонтьевой, зданию кукольного театра, памятнику основателю города — Богдану Хитрово»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия Четыре века Волжского Венца: историческое путешествие по Ульяновску
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому сердцу Ульяновска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ульяновск, ул. Спасская,10
«Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру города - бульвару Новый Венец»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 900₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Утраченное Подгорье: Историческая прогулка по Ульяновску
Путешествие в прошлое Ульяновска: от Ленинского Мемориала до заброшенных садов и Волжских просторов
Начало: Бульвар Новый Венец, памятник Хитрово, Ульяновск
«Что вас ожидает: Ленинский Мемориал и Волжские просторы Начнем нашу прогулку со знакомства с чудесным архитектурным ансамблем советского модернизма, построенным к 100-летию вождя мирового пролетариата»
Расписание: по будням с 18.00 до 20.00, по выходным с 08.00 до 20.00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Ульяновску: от Симбирска до современности
Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдите по Ленинским местам, открывая для себя значимые точки города
Начало: Улица Гончарова 25
«Вы познакомитесь с главными достопримечательностями, начиная от тех, что связаны с основанием Симбирска, до современных строений, отражающих дух нового города»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна12 мая 2024Прекрасный экскурсовод, всё понравилось
- ЕЕлена11 мая 2024Великолепная экскурсия. Гид очень интересный. Увлеченно рассказывал, ответил на все вопросы. Мы в восторге. Искренне рекомендую. Алексей, спасибо большое. С уважением, благодарные туристы.
- ЖЖанна11 мая 2024Посмотрели центр Ульяновска на классической экскурсии, активно спрашивали, получали подробные ответы. Несмотря на все эквилибры и капризынашего сына, Никита был невозмутим и доброжелателен. Благодарим, было интересно!
- ММария7 мая 2024Спасибо замечательному гиду Никите за увлекательную прогулку по Ульяновску! Именно такие экскурсии позволяют составить приятные впечатления о городе и дают понимание о его истории.
- ЕЕкатерина6 мая 20246 мая впервые побывали в Ульяновске. Вместе с Алексеем гуляли по городу. Интересная экскурсия, узнали много нового для себя. Особенно
- ТТатьяна4 мая 2024Экскурсия нам понравилась. Мы прогулялись по центру города. Узнали много нового и интересного. Получили ответы на все возникшие вопросы.
- ООльга1 мая 2024Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
- ЕЕлена26 апреля 2024Благодарю Максима за прекрасную экскурсию. Знания Максима о любимом городе, по-моему, безграничны, и он с удовольствием ими делится. Рассказ очень познавателен и увлекателен. Всем рекомендую!
- ННаталья31 марта 2024У нашей группы туристов есть традиция, каждый год на Масленицу мы ездим в один из городов нашей необъятной Родины. В
- РРезида20 февраля 2024Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Обзорные»
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