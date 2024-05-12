Обзорные и познавательные экскурсии Ульяновска

Найдено 11 экскурсий в категории «Обзорные» в Ульяновске, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ульяновск от основания до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
«Вы познакомитесь с главными достопримечательностями, начиная от тех, что связаны с основанием Симбирска, до современных строений, отражающих дух нового города»
Сегодня в 19:00
Завтра в 06:30
6 850 за всё до 10 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
«И всё это для того, чтобы вы успели за несколько часов уловить атмосферу Ульяновска и спланировать дальнейшее знакомство с ним»
Сегодня в 19:00
Завтра в 05:00
12 900 за всё до 4 чел.
Ульяновск: история, современность, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 18:00
10 июня в 17:00
5 340 за всё до 10 чел.
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Классический Ульяновск: историческое путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в историю Ульяновска, пройдя по местам, связанным с великими личностями и величественной Волгой
Начало: Пер-к Кузнецова, 3 - у памятника Борцам революции
«Ленинский Мемориал и Волжские просторы Продолжим прогулку знакомством с чудесным архитектурным ансамблем советского модернизма, построенным к 100-летию вождя мирового пролетариата»
Расписание: По будням с 17:00 до 20:00, по выходным с 10:00 до 17:00
Завтра в 15:00
10 июня в 17:45
от 3 000 за всё до 5 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Весь Ульяновск на автомобиле
Начало: Ул. Гимова, 3, Ульяновск
«И всё это для того, чтобы вы успели за несколько часов уловить атмосферу Ульяновска и спланировать дальнейшее знакомство с ним»
Расписание: с понедельника - воскресенье с 04.00 до 23.30
Сегодня в 19:00
Завтра в 04:00
12 000 за всё до 4 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Увлекательная поездка по историческим местам Ульяновска
Путешествие по Ульяновску с посещением ключевых исторических мест и музеев. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: По согласованию с гидом
«Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи истории бывшего Симбирска, кроме этого вас ждёт посещение Музейного квартала — а это возможность погрузиться в атмосферу XIX столетия»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Ульяновску: исторические места и архитектурные памятники
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ульяновска, посетив его знаковые места и памятники, в сопровождении опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная экскурсия приведёт нас к памятнику Валентине Леонтьевой, зданию кукольного театра, памятнику основателю города — Богдану Хитрово»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Четыре века Волжского Венца
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Пешеходная экскурсия Четыре века Волжского Венца: историческое путешествие по Ульяновску
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому сердцу Ульяновска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ульяновск, ул. Спасская,10
«Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру города - бульвару Новый Венец»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 900 за всё до 9 чел.
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Утраченное Подгорье: Историческая прогулка по Ульяновску
Путешествие в прошлое Ульяновска: от Ленинского Мемориала до заброшенных садов и Волжских просторов
Начало: Бульвар Новый Венец, памятник Хитрово, Ульяновск
«Что вас ожидает: Ленинский Мемориал и Волжские просторы Начнем нашу прогулку со знакомства с чудесным архитектурным ансамблем советского модернизма, построенным к 100-летию вождя мирового пролетариата»
Расписание: по будням с 18.00 до 20.00, по выходным с 08.00 до 20.00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Ульяновску: от Симбирска до современности
Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдите по Ленинским местам, открывая для себя значимые точки города
Начало: Улица Гончарова 25
«Вы познакомитесь с главными достопримечательностями, начиная от тех, что связаны с основанием Симбирска, до современных строений, отражающих дух нового города»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Четыре века Волжского Венца
    Прекрасный экскурсовод, всё понравилось
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Ульяновск от основания до современности
    Великолепная экскурсия. Гид очень интересный. Увлеченно рассказывал, ответил на все вопросы. Мы в восторге. Искренне рекомендую. Алексей, спасибо большое. С уважением, благодарные туристы.
  • Ж
    Жанна
    11 мая 2024
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Посмотрели центр Ульяновска на классической экскурсии, активно спрашивали, получали подробные ответы. Несмотря на все эквилибры и капризынашего сына, Никита был невозмутим и доброжелателен. Благодарим, было интересно!
  • М
    Мария
    7 мая 2024
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Спасибо замечательному гиду Никите за увлекательную прогулку по Ульяновску! Именно такие экскурсии позволяют составить приятные впечатления о городе и дают понимание о его истории.
  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Ульяновск от основания до современности
    6 мая впервые побывали в Ульяновске. Вместе с Алексеем гуляли по городу. Интересная экскурсия, узнали много нового для себя. Особенно
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    запомнилась часть города с тихими улочками, на которых расположены старинные купеческие дома. Алексей рассказывал и об их архитектуре, и о хозяевах, прежних и нынешних. Конечно, была и Ленинская тема, для нашего сына - подростка это личность не столь известная, как для нас. Интересная подача материала, - просто, доступно. Сыну экскурсия тоже понравилась. За это отдельное спасибо Алексею! Экскурсовода рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Четыре века Волжского Венца
    Экскурсия нам понравилась. Мы прогулялись по центру города. Узнали много нового и интересного. Получили ответы на все возникшие вопросы.
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
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    погоду. И мне и сыну 9 лет было интересно. Максим прекрасно знает город и любит его историю. Было не только увлекательно и интересно, но и с душой. Пожалуй, лучший наш гид на всем маршруте! Очень рекомендую и гида и город. Неожиданно очень много интересного и кофе в Вольсов был вкусный:)

  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Благодарю Максима за прекрасную экскурсию. Знания Максима о любимом городе, по-моему, безграничны, и он с удовольствием ими делится. Рассказ очень познавателен и увлекателен. Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    31 марта 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    У нашей группы туристов есть традиция, каждый год на Масленицу мы ездим в один из городов нашей необъятной Родины. В
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    этом году выбор пал на Ульяновск. В каждом посещаемом городе мы неизменно заказываем 2-3 часовую пешую экскурсию. В Ульяновске- Симбирске нам несомненно повезло с экскурсоводом. Это был Максим. Высоко профессиональный знаток своего дела, великолепно владеющий материалом. За 2,5 часа он погрузил нас в историю города. Мы узнали массу интересных фактов о городе и его знаменитых гражданах. Максим превзошёл все наши ожидания. Он оказался не только умным и интересным гидом, но и остроумным и весёлым собеседником. Хотим пожелать Максиму и впредь дарить людям положительные эмоции. Всем гостям Ульяновска настоятельно советуем этого экскурсовода. Не забудьте! Его зовут Максим!

  • Р
    Резида
    20 февраля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Обзорные»

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  1. Ульяновск от основания до современности
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  3. Ульяновск: история, современность, легенды
  4. Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
  5. Весь Ульяновск на автомобиле
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  2. Памятник Богдану Хитрово
  3. Памятник букве "Ё"
  4. Площадь Ленина
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июне 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Обзорные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 2 900 до 12 900. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Изучение достопримечательностей города Ульяновска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Ульяновске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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