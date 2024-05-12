за всё до 10 чел.

6 850 ₽ за всё до 10 чел.

Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города

за всё до 4 чел.

12 900 ₽ за всё до 4 чел.

за всё до 10 чел.

5 340 ₽ за всё до 10 чел.

Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...

Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие

🚶 Пешая

Индивидуальная

2 часа 53 отзыва

Классический Ульяновск: историческое путешествие по ключевым достопримечательностям Погрузитесь в историю Ульяновска, пройдя по местам, связанным с великими личностями и величественной Волгой Начало: Пер-к Кузнецова, 3 - у памятника Борцам революции «Ленинский Мемориал и Волжские просторы Продолжим прогулку знакомством с чудесным архитектурным ансамблем советского модернизма, построенным к 100-летию вождя мирового пролетариата»

Расписание: По будням с 17:00 до 20:00, по выходным с 10:00 до 17:00