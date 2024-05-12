1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Весь Ульяновск на автомобиле
Начало: Ул. Гимова, 3, Ульяновск
Расписание: с понедельника - воскресенье с 04.00 до 23.30
Сегодня в 19:00
Завтра в 04:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная поездка по историческим местам Ульяновска
Путешествие по Ульяновску с посещением ключевых исторических мест и музеев. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Ульяновску: исторические места и архитектурные памятники
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ульяновска, посетив его знаковые места и памятники, в сопровождении опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Ундоровский музей и целебные источники
Посетите женский монастырь, Ундоровский палеонтологический музей и курортный парк с целебной водой. Завершите экскурсию на Волжском берегу
Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия Четыре века Волжского Венца: историческое путешествие по Ульяновску
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому сердцу Ульяновска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ульяновск, ул. Спасская,10
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 900₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ульяновск тыловой
Начало: Ульяновск, ул. Минаева, 50. Дом творчества
Расписание: Будний день в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
25 000₽ за всё до 18 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна12 мая 2024Прекрасный экскурсовод, всё понравилось
- ИИрина12 мая 2024Прекрасно организованная экскурсия. Забрали от гостиницы, в оговоренное ранее время. Нас сопровождал гид Григорий, который провел нас по всем источникам,
- ТТатьяна4 мая 2024Экскурсия нам понравилась. Мы прогулялись по центру города. Узнали много нового и интересного. Получили ответы на все возникшие вопросы.
- ККонстантин11 февраля 2024Экскурсовод Григорий провел очень познавательную экскурсию: мы узнали об оборонительной корсунской засечной черте, об истории города Симбирска, об истории разинского
- ТТатьяна14 октября 2023Экскурсия очень понравилась. Гид Григорий -выше всяких похвал: эрудированный, увлеченный своим делом, интересно и увлекательно доносит информацию. Посетили замечательные места:
- ЕЕлена20 февраля 2023В Ульяновске были первый раз. Экскурсия понравилась, хотя можно было посмотреть и побольше. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывает об истории
- ВВладимир19 августа 2022Экскурсию проводила гид Наталья. Наталья познакомила нас с историей Симбирска, со знаменитыми людьми города. Заглянули в музей-заповедник, погуляли по Венцу, улице Гончарова. Время пролетело незаметно.
- ММаксим16 октября 2021Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «На автобусе»
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