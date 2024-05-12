Экскурсии на автобусе в Ульяновске

Найдено 6 экскурсий в категории «На автобусе» в Ульяновске, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Ульяновск на автомобиле
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Весь Ульяновск на автомобиле
Начало: Ул. Гимова, 3, Ульяновск
Расписание: с понедельника - воскресенье с 04.00 до 23.30
Сегодня в 19:00
Завтра в 04:00
12 000 за всё до 4 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Увлекательная поездка по историческим местам Ульяновска
Путешествие по Ульяновску с посещением ключевых исторических мест и музеев. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Ульяновску: исторические места и архитектурные памятники
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ульяновска, посетив его знаковые места и памятники, в сопровождении опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Ундоровский музей и целебные источники
Посетите женский монастырь, Ундоровский палеонтологический музей и курортный парк с целебной водой. Завершите экскурсию на Волжском берегу
Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Четыре века Волжского Венца
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Пешеходная экскурсия Четыре века Волжского Венца: историческое путешествие по Ульяновску
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому сердцу Ульяновска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ульяновск, ул. Спасская,10
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 900 за всё до 9 чел.
Ульяновск тыловой
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
Ульяновск тыловой
Начало: Ульяновск, ул. Минаева, 50. Дом творчества
Расписание: Будний день в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
25 000 за всё до 18 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Четыре века Волжского Венца
    Прекрасный экскурсовод, всё понравилось
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
    Прекрасно организованная экскурсия. Забрали от гостиницы, в оговоренное ранее время. Нас сопровождал гид Григорий, который провел нас по всем источникам,
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    помогал искать ископаемые, напоил вкусным чаем на берегу Волги. На протяжение всей экскурсии Григорий рассказывал интересные факты, легенды о местах в которых мы бывали. Мы отлично провели время, узнали много интересного и отлично прогулялись. В палеонтологическом музее местный гид также провела интересную экскурсию. Мы были с детьми 7 и 15 лет у всех осталось много классных впечатлений. Также нельзя не отметить безопасное и комфортное вождение Григория. Большое спасибо Григорию и Никите за прекрасную организацию нашей поездки.

  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Четыре века Волжского Венца
    Экскурсия нам понравилась. Мы прогулялись по центру города. Узнали много нового и интересного. Получили ответы на все возникшие вопросы.
  • К
    Константин
    11 февраля 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
    Экскурсовод Григорий провел очень познавательную экскурсию: мы узнали об оборонительной корсунской засечной черте, об истории города Симбирска, об истории разинского
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    и пугачевского бунтов, развивавшихся как раз в этих местах, много интересных легенд, связанных с местными жителями. Посетили замечательный палеонтологический музей в Ундорах и монастырь архангела Михаила. Не смотря на метель и огромные сугробы, спускались к многочисленным источникам, посетили купальню. Огромное спасибо Георгию за интересную экскурсию и высокий профессионализм, благодаря которому экскурсия состоялась в полном объёме, не смотря на погодные условия.

  • Т
    Татьяна
    14 октября 2023
    Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
    Экскурсия очень понравилась. Гид Григорий -выше всяких похвал: эрудированный, увлеченный своим делом, интересно и увлекательно доносит информацию. Посетили замечательные места:
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    полюбовались просторами Волги (это настоящее море с песчаным пляжем), в музее узнали много интересного о древних ископаемых и удивительных находках, попробовали воду в источниках(захотелось полечиться этой целебной водой), побывали в монастыре Михаила Архангела. Спасибо Никите (разработчику маршрута) и Григорию.

  • Е
    Елена
    20 февраля 2023
    Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
    В Ульяновске были первый раз. Экскурсия понравилась, хотя можно было посмотреть и побольше. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывает об истории
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    города и современных событиях. Смутило то, что экскурсия называется "Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте", а транспорта нет. Вернее, он будет, если вы сами его закажете заранее за дополнительные деньги. Это где-то прописано на сайте (мы не видели).

  • В
    Владимир
    19 августа 2022
    Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
    Экскурсию проводила гид Наталья. Наталья познакомила нас с историей Симбирска, со знаменитыми людьми города. Заглянули в музей-заповедник, погуляли по Венцу, улице Гончарова. Время пролетело незаметно.
  • М
    Максим
    16 октября 2021
    Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
    Отличная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «На автобусе»

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Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июне 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "На автобусе" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 900 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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