и любовь, с которой Ольга Николаевна нам рассказывала об этом удивительном небольшом городке завораживают и переносят в быт и былые времена. А красота и умиротворение монастыря с интересным глубоким рассказом о нем сделали нашу экскурсию наполненной смыслом и желанием в очередной раз вернуться сюда, окунуться в чистоту этого места, с потрясающим чистейшим воздухом и тонким ароматом спокойствия и защищенности этого святого места. Огромное спасибо, Ольге Николаевне за ее знания, любовь к своему городу и очень приятному общению, лёгкому и в тоже время наполненному огромного багажа знаний.