Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборГород и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Валдай окружён красивейшими лесами и реками, а памятников старины здесь не перечесть. За один день вы увидите лучшие места, пропитанные историей и спокойствием
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
31 мар в 09:00
1 апр в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая: колокола и Иверский монастырь
Погрузитесь в атмосферу Валдая, посетив Музей колоколов и Иверский монастырь. Узнайте о традициях и ремеслах этого уникального края
Начало: По договоренности
31 мар в 10:00
2 апр в 10:00
8700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая
Индивидуальная экскурсия по Валдаю позволит вам погрузиться в историю и традиции этого живописного города. Увидите уникальные музеи и монастыри
Начало: Комсомольский пр., д. 1
Расписание: Ежедневно
31 мар в 10:00
2 апр в 10:00
8700 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана14 марта 2025Валдай прекрасен в любую погоду! Старые улочки, музей колоколов, музей уездного города, Иверский монастырь и Валдайское озеро! Рекомендую эту экскурсию и великолепного гида.
- ССветлана20 января 2025Хорошо
- ТТатьяна5 января 2025Спасибо большое за прекрасную экскурсию! В музее колоколов все было интересно. Экскурсовод Анна не только хороший рассказчик, но и прекрасный музыкальный исполнитель! Экскурсовод Ольга Владимировна- просто изумительная рассказчица. Информация, переданная ею, очень интересная и рассказана с большой теплотой. Спасибо большое!
- ЮЮлия30 декабря 2024Очень понравилась экскурсия и посещение музея Колоколов. Огромная благодарность экскурсоводу Евгению. Профессионал своего дела и прекрасный повествователь!
- ЕЕлена17 ноября 202427 октября мы с друзьями были на экскурсии по Валдаю и Иверскому монастырю. Экскурсовод рассказала об истории городка, формировании его
- ООксана14 ноября 2024Всё прекрасно, только, наверное, надо заявлять экскурсию не «на машине», а «на ВАШЕЙ машине», чтобы сразу было всё понятно.
- ООльга1 ноября 2024С нами был экскурсовод Евгений. Материала очень много, маршрут насыщенный. Но, сняла звезду за «монолог», привыкла, что в трикстере экскурсоводы
- ННаталья30 октября 2024Очень замечательно провели время! У нас была экскурсовод Ольга Николаевна- нет слов описать наш восторг, очень ёмкая и интересная подача
Ответы на вопросы от путешественников по Валдаю в категории «Популярные места»
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