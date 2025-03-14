Главные экскурсионные места в Валдае

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Валдае, цены от 7200 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Пешая
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Валдай окружён красивейшими лесами и реками, а памятников старины здесь не перечесть. За один день вы увидите лучшие места, пропитанные историей и спокойствием
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
31 мар в 09:00
1 апр в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
История и традиции Валдая (на вашем авто)
3.5 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая: колокола и Иверский монастырь
Погрузитесь в атмосферу Валдая, посетив Музей колоколов и Иверский монастырь. Узнайте о традициях и ремеслах этого уникального края
Начало: По договоренности
31 мар в 10:00
2 апр в 10:00
8700 ₽ за всё до 5 чел.
История и традиции Валдая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая
Индивидуальная экскурсия по Валдаю позволит вам погрузиться в историю и традиции этого живописного города. Увидите уникальные музеи и монастыри
Начало: Комсомольский пр., д. 1
Расписание: Ежедневно
31 мар в 10:00
2 апр в 10:00
8700 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    14 марта 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Валдай прекрасен в любую погоду! Старые улочки, музей колоколов, музей уездного города, Иверский монастырь и Валдайское озеро! Рекомендую эту экскурсию и великолепного гида.
  • С
    Светлана
    20 января 2025
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Хорошо
  • Т
    Татьяна
    5 января 2025
    История и традиции Валдая
    Спасибо большое за прекрасную экскурсию! В музее колоколов все было интересно. Экскурсовод Анна не только хороший рассказчик, но и прекрасный музыкальный исполнитель! Экскурсовод Ольга Владимировна- просто изумительная рассказчица. Информация, переданная ею, очень интересная и рассказана с большой теплотой. Спасибо большое!
  • Ю
    Юлия
    30 декабря 2024
    История и традиции Валдая
    Очень понравилась экскурсия и посещение музея Колоколов. Огромная благодарность экскурсоводу Евгению. Профессионал своего дела и прекрасный повествователь!
  • Е
    Елена
    17 ноября 2024
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    27 октября мы с друзьями были на экскурсии по Валдаю и Иверскому монастырю. Экскурсовод рассказала об истории городка, формировании его
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    исторического центра. Очень интересная экскурсия была в музее колоколов. Иверский монастырь стал настоящей жемчужиной нашей экскурсии. Его величественные купола и архитектура поражают с первого взгляда. Гид подробно рассказала об истории монастыря,о том, как он пережил различные исторические события. Особенно запомнились рассказы о святынях, которые хранятся в монастыре, и о паломниках, которые приезжают сюда со всей России. После экскурсии у нас была возможность прогуляться по территории монастыря и насладиться природой вокруг. Это место действительно вдохновляет и наполняет душу спокойствием. В целом, экскурсия по Валдаю и Иверскому монастырю оставила у нас только положительные эмоции. Рекомендую всем, кто интересуется историей и культурой России, посетить это удивительное место!

  • О
    Оксана
    14 ноября 2024
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Всё прекрасно, только, наверное, надо заявлять экскурсию не «на машине», а «на ВАШЕЙ машине», чтобы сразу было всё понятно.
  • О
    Ольга
    1 ноября 2024
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    С нами был экскурсовод Евгений. Материала очень много, маршрут насыщенный. Но, сняла звезду за «монолог», привыкла, что в трикстере экскурсоводы
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    отличаются тем, что они больше стараются выстроить диалог, заинтересовать больше, а не только рассказывать и рассказывать. Вот это немного не понравилось у Евгения. Он все знает, много рассказывает, но диалога не выстраивает… совсем

    С нами был экскурсовод Евгений. Материала очень много, маршрут насыщенный. Но, сняла звезду за «монолог», привыклаС нами был экскурсовод Евгений. Материала очень много, маршрут насыщенный. Но, сняла звезду за «монолог», привыкла
  • Н
    Наталья
    30 октября 2024
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Очень замечательно провели время! У нас была экскурсовод Ольга Николаевна- нет слов описать наш восторг, очень ёмкая и интересная подача
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    информации, мы совершенно не заметили как пролетело три с лишним часа. Ольга Николаевна настолько увлекательно всё рассказывает, столько знает, а как она читает стихи! Огромное спасибо! Буду рекомендовать абсолютно всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Валдаю в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Валдаю в марте 2025
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