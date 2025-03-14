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исторического центра. Очень интересная экскурсия была в музее колоколов. Иверский монастырь стал настоящей жемчужиной нашей экскурсии. Его величественные купола и архитектура поражают с первого взгляда. Гид подробно рассказала об истории монастыря,о том, как он пережил различные исторические события. Особенно запомнились рассказы о святынях, которые хранятся в монастыре, и о паломниках, которые приезжают сюда со всей России. После экскурсии у нас была возможность прогуляться по территории монастыря и насладиться природой вокруг. Это место действительно вдохновляет и наполняет душу спокойствием. В целом, экскурсия по Валдаю и Иверскому монастырю оставила у нас только положительные эмоции. Рекомендую всем, кто интересуется историей и культурой России, посетить это удивительное место!