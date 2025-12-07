Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая (на вашем авто)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
7 дек в 10:00
10 дек в 10:00
10 590 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Валдай окружён красивейшими лесами и реками, а памятников старины здесь не перечесть. За один день вы увидите лучшие места, пропитанные историей и спокойствием
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
«Уездный город В»: вокруг Валдая без гида
Познакомиться с главными достопримечательностями и скрытыми жемчужинами на прогулке с чат-ботом
Начало: На ул. Февральская
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
1335 ₽ за человека
