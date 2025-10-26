Мои заказы

Введенская церковь – экскурсии в Валдае

Найдено 3 экскурсии в категории «Введенская церковь» в Валдае, цены от 1335 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История и традиции Валдая (на вашем авто)
3.5 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая (на вашем авто)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
11 дек в 14:00
12 дек в 10:00
10 590 ₽ за всё до 5 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Пешая
3 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Валдай окружён красивейшими лесами и реками, а памятников старины здесь не перечесть. За один день вы увидите лучшие места, пропитанные историей и спокойствием
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
«Уездный город В»: вокруг Валдая без гида
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
«Уездный город В»: вокруг Валдая без гида
Познакомиться с главными достопримечательностями и скрытыми жемчужинами на прогулке с чат-ботом
Начало: На ул. Февральская
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1335 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 октября 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Хочется сказать большое спасибо гиду Марине, которая в такую дождливую и неприветливую погоду провела с нами экскурсию по Валдаю. Терпеливо
    читать дальше

    ждала пока мы все осмотрим и соберемся, с самого начала экскурсии обсудила с нами маршрут и всячески заботилась о нас. Оказалась прекрасным рассказчиком, прекрасно довела до нас всю информацию.

  • О
    Ольга
    6 октября 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Ольга Николаевна провела замечательную, интересную и познавательную экскурсию. Время пролетело не заметно, мы остались очень довольны.
  • Т
    Татьяна
    28 сентября 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Оксана, спасибо вам большое за прекрасную и атмосферную экскурсию по Валдаю! Было интересно, познавательно и весело😘😘😘
  • Г
    Галина
    11 сентября 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Доброжелательность, глубокие и обширные знания истории России и своего родного Валдая характеризуют гида Оксану. Спасибо Вам. Было очень интересно и познавательно.
  • А
    Александр
    9 сентября 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Это агентство. Для нас проводила экскурсию Ольга Николаевна, мы очень довольны. Профессиональный гид, хорошо структурирована вся программа, хорошо поставленная речь. Стройное изложение по плану без суеты.
    Спасибо!
    Это агентство. Для нас проводила экскурсию Ольга Николаевна, мы очень довольны. Профессиональный гид, хорошо структурирована всяЭто агентство. Для нас проводила экскурсию Ольга Николаевна, мы очень довольны. Профессиональный гид, хорошо структурирована всяЭто агентство. Для нас проводила экскурсию Ольга Николаевна, мы очень довольны. Профессиональный гид, хорошо структурирована вся
  • С
    Снежана
    27 августа 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Спасибо Ольге Николаевне за прекрасную экскурсию по Валдаю и окрестностям. Нам было интересно.
    Спасибо Ольге Николаевне за прекрасную экскурсию по Валдаю и окрестностям. Нам было интересноСпасибо Ольге Николаевне за прекрасную экскурсию по Валдаю и окрестностям. Нам было интересноСпасибо Ольге Николаевне за прекрасную экскурсию по Валдаю и окрестностям. Нам было интересноСпасибо Ольге Николаевне за прекрасную экскурсию по Валдаю и окрестностям. Нам было интересноСпасибо Ольге Николаевне за прекрасную экскурсию по Валдаю и окрестностям. Нам было интересноСпасибо Ольге Николаевне за прекрасную экскурсию по Валдаю и окрестностям. Нам было интересноСпасибо Ольге Николаевне за прекрасную экскурсию по Валдаю и окрестностям. Нам было интересноСпасибо Ольге Николаевне за прекрасную экскурсию по Валдаю и окрестностям. Нам было интересно
  • А
    Анна
    20 августа 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Доброго времени суток. На эту экскурсию нам направили гида Ольгу Николаевну. Что ж, ребята, это было КРУТО!!! На том пятачке
    читать дальше

    Валдая, по сути одной площадке наша Потрясающая дама умудрилась нам выдать столько интересного!!! Информация преподносилась легко, с юморком!!! Мы с подругой в диком восторге. Ольга Николаевна рассказывала, показывала, объясняла и даже читала нам стихи. Человек увлеченный, грамотный, воспитанный, образованный, с прекрасным юмором!!! Всем советуем! Иверский монастырь… какие там места… ммм… Красота неимоверная!! Обязательно надо ехать и слушать нашу историю!!!!

  • Ю
    Юрий
    19 августа 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Отличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатления.
    Иверский монастырь. Очень красивое и атмосферное место на острове. Экскурсовод интересно рассказала
    читать дальше

    историю обители, внутри собора потрясающие фрески и иконостас. Чистейший воздух и невероятное спокойствие. Очень рекомендуем монастырскую трапезную.
    Гид была внимательная, с хорошим чувством юмора, отвечала на все вопросы.
    Однозначно рекомендую эту экскурсию. Она идеально подходит для первого знакомства с Валдаем. Получился насыщенный и познавательный день, совместивший историю, духовность и любование природой.

    Отличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатленияОтличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатленияОтличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатленияОтличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатленияОтличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатленияОтличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатленияОтличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатленияОтличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатленияОтличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатленияОтличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатления
  • Н
    Наталья
    16 августа 2025
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Интересная экскурсия в основном благодаря экскурсоводу - Наталье Алексеевне! Рассказала очень много с любовью к родному городу и смогла заинтересовать темой.
    Но очень дорого - я бы сказала необоснованно дорого.
  • П
    Павел
    14 августа 2025
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Большое спасибо гиду Анне за очень творческий и душевный подход к экскурсионному сопровождению!
    Очень понравилось!
  • С
    Светлана
    10 августа 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Побывали в удивительном и глубоко мной любимом городе Валдае с еще более удивительным и потрясающем экскурсоводом Ольгой Николаевной. Те знания
    читать дальше

    и любовь, с которой Ольга Николаевна нам рассказывала об этом удивительном небольшом городке завораживают и переносят в быт и былые времена. А красота и умиротворение монастыря с интересным глубоким рассказом о нем сделали нашу экскурсию наполненной смыслом и желанием в очередной раз вернуться сюда, окунуться в чистоту этого места, с потрясающим чистейшим воздухом и тонким ароматом спокойствия и защищенности этого святого места. Огромное спасибо, Ольге Николаевне за ее знания, любовь к своему городу и очень приятному общению, лёгкому и в тоже время наполненному огромного багажа знаний.

  • А
    Алексей
    10 августа 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Было интересно и познавательно. Детям тоже понравилось. Узнали и про историю, и про современную жизнь города и Иверского монастыря. Насладились прекрасными видами. Рекомендую
  • З
    Зухра
    27 июля 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Высшая оценка, отличное знание и интересная подача
  • И
    Ирина
    25 июля 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Прекрасная экскурсия! Ольга - великолепный профессиональный гид, много интересной информации, замечательная подача материала. Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    24 июля 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Великолепная экскурсия с гидом Ольгой. Три с половиной фееричных часа пролетели, как 5 минут, а послевкусие от полученной информации, интересных
    читать дальше

    исторических фактов, поэтических вставок талантливо и очень артистично, преподнесенных Ольгой, надолго останется с нами и заставит ещё не раз вернуться в это прекрасное место под названием Валдай. 10 баллов по пяти бальной шкале. Браво, Ольга!

  • М
    Мария
    22 июля 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Прекрасно организованный маршрут и увлеченный рассказ экскурсовода Ольги позволили нам в полной мере ощутить атмосферу Валдая. Ольга с неподдельной любовью
    читать дальше

    поведала нам множество интересных фактов, создав впечатление, что мы приехали в гости к близкому человеку. Отдельно хочется отметить, что экскурсия была сбалансированной, без излишнего углубления в исторические даты или религиозные темы.
    Хочется отдельно выразить благодарность Ольге за то, что предлагала сделать фото у знаковых достопримечательностей. Этого часто не хватает работе гидов.

  • Т
    Татьяна
    17 июля 2025
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    У нас была обворожительная и неподражаемая Надежда Петровна!!!
    Огромное спасибо за ваши знания, обаяние, артистизм и желание делиться своими великолепными историями и фактами с окружающими!
    Мы почерпнули много интересного и нового из ваших рассказов!
  • В
    Вадим
    8 июля 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Экскурсовод Ольга Николаевна обладает широкими историческими знаниями и очень интересно рассказывает. Рекомендуем ее экскурсии.
  • Т
    Татьяна
    8 июля 2025
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Полный восторг и неожиданность -это впечатления об экскурсии, проведённой Надеждой Петровной. Глубочайшие знания, любовь к родному краю, прекрасный слог, личное обаяние -вот основа 4-х часового увлекательного путешествия по красивейшему уголку страны. Всем настоятельно рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    6 июля 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Поехали на экскурсию в 4 человека - пенсионер, мать и 2 ребенка 4 года и 7 лет. Главное для нас
    читать дальше

    было, что б дети хотя бы что-то услышали. Оксана была в срок, сразу уточнили, что для нас важно, что б дети слушали. Экскурсия для детей велась в виде диалога, как только Оксана убеждалась, что дети и поняли - шла новая информация - за счет этого внимание детей держалось. Как только внимание начинало уходить - Оксана рассказывала факты более интересные для взрослых, а дети перезагружались, бегая по городу. Много интересной информации и по городу и по монастырю. Конечно, если б мы гуляли сами по себе - никогда бы не обратили внимание на многие детали. Спа за потрясающую экскурсию, спасибо за хороший, грамотный русский язык, за интересный рассказ. В монастыре понравился подход - рассказ с точки зрения истории и архитектуры, а не с точки зрения религии- для нас это было идеально!

Ответы на вопросы от путешественников по Валдаю в категории «Введенская церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валдае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. История и традиции Валдая (на вашем авто)
  2. Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
  3. «Уездный город В»: вокруг Валдая без гида
Какие места ещё посмотреть в Валдае
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Троицкий собор
  2. Самое главное
  3. Колокольный центр
  4. Иверский монастырь
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Валдаю в декабре 2025
Сейчас в Валдае в категории "Введенская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 1335 до 10 590. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Валдае на 2025 год по теме «Введенская церковь», 129 ⭐ отзывов, цены от 1335₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль