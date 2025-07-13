Мои заказы

Ансамбль бывшего Спасо-Преображенского монастыря – экскурсии в Великом Устюге

Найдено 3 экскурсии в категории «Ансамбль бывшего Спасо-Преображенского монастыря» в Великом Устюге
Великий Устюг и его тайны
Пешая
1 час
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны: экскурсия по историческим местам и святыням
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг
Пешая
2 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Сегодня в 06:30
11 дек в 06:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Пешая
2 часа
184 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 июля 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Дата посещения: 12 июля 2025
    Спасибо огромное Михаилу за интересную, познавательную экскурсию. 2часа пролетели незаметно, дети остались под впечатлением от всего увиденного и услышанного. Я
    читать дальше

    очень хотела, чтобы они прониклись историей моего любимого города и посмотрели на него не только, как на родину Деда Мороза, но и как на культурно- архитектурный, ремесленный центр. Да и я для себя узнала много новых интересных исторических фактов. От всей души рекомендую.

  • Н
    Надежда
    24 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Экскурсия очень понравилась. Содержательно, интересно! С Михаилом было очень комфортно. Спасибо большое!
  • И
    Ирина
    24 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Михаил очень понравился как экскурсовод! Было интересно, с юмором! Остались довольны и дети и взрослые! Ни разу не пожалела, что остановила свой выбор на Михаиле! Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    22 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Михаил, спасибо! Вы-прекрасный гид и собеседник)
    Туристы из Ростова благодарят за сожержательный рассказ☺️
    Михаил, спасибо! Вы-прекрасный гид и собеседник)
  • О
    Ольга
    12 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Огородное спасибо Михаилу за то удовольствие, которое мы получили на прогулке по городу в его компании)!
    Михаил великолепный рассказчик! Много знает про Великий Устюг, про его историю, горожан и не только!! Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    7 ноября 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Огромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любит свой город, гордится им! Были на экскурсии с детьми - остались очень довольны! Благодарим 🌺
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Брали экскурсию 3.11.2025 для семьи из 4 человек, чтобы узнать побольше о городе. Отличный экскурсовод, знает очень много, рассказал ключевые
    читать дальше

    вещи про город, ответил на все вопросы. На экскурсию пришел с микрофоном, даже в более крупных городах не всегда экскурсоводы так подготовлены. Экскурсия понравилось, рекомендуем!

  • М
    Михаил
    4 ноября 2025
    Великий Устюг и его тайны
    4 ноября 2025 года Алексей Николаевич проводил нашей группе из 5 человек (3 взрослых и 2 ребенка) экскурсию по центру
    читать дальше

    города. Несмотря на дождливую погода все прошло замечательно. Сразу видно что Алексей Николаевич знает, любит гордится историей своего города.
    С уверенностью могу рекомендовать Алексея Николаевича для знакомства с городом Великий Устюг!

  • А
    Анастасия
    2 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Очень интересная экскурсия, Михаил прекрасный экскурсовод, любящий свой город, край, прекрасное чувство юмора, мы остались в полном восторге
  • Е
    Елена
    31 октября 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Великий Устюг-моя малая родина. Люблю его и с удовольствием приезжаю. Хотела познакомить с его историей свою дочку. Это удалось! И
    читать дальше

    сама я во время экскурсии с Марией поняла, насколько мало знаю о нем. Было интересно, познавательно и нескучно. Однозначно рекомендую к посещению.

  • Н
    Наталья
    29 октября 2025
    Великий Устюг и его тайны
    Очень приятно, когда человек, который проводит экскурсию, искренне любит свой город, знает множество интересных фактов и увлеченно ими делится. Алексей именно такой.
  • А
    Александр
    30 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Сложно что-то специально выделить - все гармонично, замечательно, интересно
  • И
    Илья
    21 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Гид Михаил впечатлил нас своими знаниями не только об Устюге, но и об истории края и в целом России. А
    читать дальше

    также своей любовью к городу, заинтересованностью и погруженностью в тему. С удовольствием и подробно отвечал на все вопросы, рекомендовал, что можно ещё посмотреть. Это была не только экскурсия, а, скорее, увлекательная историческая лекция, но не в аудитории, а прямо среди реальных объектов этой истории.

  • Н
    Наталья
    21 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    С первых слов было понятно, что Михаил живет своим делом, историей города и готов делиться этим. Время экскурсии пролетело незаметно и интересно. Великий Устюг заслуживает внимания путешественников.
  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Если бы можно было поставить 10 баллов, то я поставила бы их. Видно, что человек влюблен в свой город. Узнали
    читать дальше

    как Устюг стал Великим, как он связан с Сибирью, почему в нем столько церквей, почему горожане не любят Петра 1 и как они умудряются несколько раз за лето отдохнуть на юге))))). Настоятельно рекомендую Марию, приятный человек и грамотный экскурсовод.

  • Л
    Любовь
    17 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Благодаря экскурсии Михаила город для нас "ожил" и удивил своей историей.
  • В
    Вера
    11 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Если бы можно было поставить 10 звёзд, то мы бы обязательно поставили! В нашей разновозрастной компании экскурсия понравилась всем! Спасибо огромное Михаилу, было очень интересно.
  • А
    Александра
    5 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Это была отличная экскурсия -прогулка, интересная как взрослым участникам, так и школьнику, которого удалось вовлечь в разговор. Очень важно, что
    читать дальше

    Михаил акцентировал самые важные моменты, которые нужно понимать, когда знакомишься с Устюгом. Мы многое узнали о людях, создававших всю эту красоту. Очень благодарна Михаилу и очень его рекомендую!

  • Ю
    Юрий
    4 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Спасибо Михаилу за интересную экскурсию!
  • С
    Светлана
    3 августа 2025
    Великий Устюг и его тайны
    Очень понравилась экскурсия! Интересно, познавательно, увлекательно! Узнали об истории Великого Устюга, удивительных людях, местах, зданиях, ремеслах и производствах. Спасибо большое Алексею!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Ансамбль бывшего Спасо-Преображенского монастыря»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Устюге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Великий Устюг и его тайны
  2. Добро пожаловать в Великий Устюг
  3. Великий Устюг: по городу с краеведом
Какие места ещё посмотреть в Великом Устюге
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Соборное Дворище
  2. Михайло-Архангельский монастырь
  3. Прокопиевский собор
  4. Самое главное
  5. Набережная
  6. Резиденция Деда Мороза
  7. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в декабре 2025
Сейчас в Великом Устюге в категории "Ансамбль бывшего Спасо-Преображенского монастыря" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 4800. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Великом Устюге на 2025 год по теме «Ансамбль бывшего Спасо-Преображенского монастыря», 273 ⭐ отзыва, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль