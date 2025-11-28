Мои заказы

Набережная Сухоны – экскурсии в Великом Устюге

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная Сухоны» в Великом Устюге, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Великий Устюг
Пешая
2 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Сегодня в 06:00
11 дек в 06:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Пешая
2 часа
184 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Семейное приключение в Великом Устюге «В поисках пропавших красок»
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
В поисках пропавших красок
Станьте героями сказки в Великом Устюге! Telegram-бот проведет вас по историческим местам, где вы поможете Деду Морозу вернуть волшебные краски
Начало: В Комсомольском сквере
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    28 ноября 2025
    Семейное приключение в Великом Устюге «В поисках пропавших красок»
    Отличное приключение получилось. Мы приехали в Великий Устюг впервые из Краснодарского края. Всё было ново, незнакомо. Решили воспользоваться экскурсией без
    читать дальше

    гида. Мы с мужем и шестилетним ребенком с удовольствием искали пропавшие краски. Заходили в храмы, любовались закатом, познакомились с резиденцией Деда Мороза и заглянули на его почту, и т. д., время провели весело, еще и перерыв сделали, зашли перекусили в трапезную, которая была на маршруте. Спасибо Елене, ну и побольше интересных идей!

  • А
    Анастасия
    7 ноября 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Огромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любит свой город, гордится им! Были на экскурсии с детьми - остались очень довольны! Благодарим 🌺
  • Е
    Елена
    31 октября 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Великий Устюг-моя малая родина. Люблю его и с удовольствием приезжаю. Хотела познакомить с его историей свою дочку. Это удалось! И
    читать дальше

    сама я во время экскурсии с Марией поняла, насколько мало знаю о нем. Было интересно, познавательно и нескучно. Однозначно рекомендую к посещению.

  • Е
    Екатерина
    27 октября 2025
    Семейное приключение в Великом Устюге «В поисках пропавших красок»
    Экскурсия понравилась)))
  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Если бы можно было поставить 10 баллов, то я поставила бы их. Видно, что человек влюблен в свой город. Узнали
    читать дальше

    как Устюг стал Великим, как он связан с Сибирью, почему в нем столько церквей, почему горожане не любят Петра 1 и как они умудряются несколько раз за лето отдохнуть на юге))))). Настоятельно рекомендую Марию, приятный человек и грамотный экскурсовод.

  • Ю
    Юрий
    19 июля 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Отличная экскурсия, очень интересно!
  • С
    Светлана
    20 июня 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Спасибо Марии за динамичную, позитивную экскурсию. Очень чутко улавливала интересы нашей компании, перестраивала рассказ на ходу по вопросам. Доброжелательность и готовность поделиться знаниями превратили прогулку в увлекательное путешествие.
  • Е
    Елена
    18 июня 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Большое спасибо за рассказ о городе, не ожидали, что столько известных людей выходцы из Устюга. Мария отличный рассказчик, просто и при этом подробно и с душой. Очень рекомендую!!!
  • М
    Муклецова
    9 июня 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Экскурсия прошла отлично! Мария очень интересный рассказчик. Знаток своего города. Узнала много интересных фактов. Большое спасибо!
  • А
    Александр
    18 мая 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Большое спасибо, нам очень понравилось. Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    19 февраля 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Спасибо, Мария! Было все интересно 🥰
  • М
    Мария
    16 февраля 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Мария прекрасный рассказчик, человек, который бережно сохраняет историю своего города! 2 часа пролетели незаметно, не смотря на мороз!
  • Л
    Людмила
    21 января 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Спасибо, Марии за прекрасную экскурсию. Организовались за час, думала не получится попасть на мероприятие, до последнего не знали во сколько
    читать дальше

    будем свободны. Изменила под нас маршрут, встречались у гостиницы, опять же по той же причине. Но все прошло великолепно …. 👌 рекомендую.

  • Е
    Екатерина
    13 января 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Мария интересный и прекрасный гид! Два часа по городу пролетели незаметно, мы слушали Марию с большим удовольствием! Узнали много интересных фактов о Великом Устюге и о устюжанах, которые оставили след в истории нашего государства!
  • И
    Ирина
    7 января 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Мы приезжали в Великикий Устюг накануне Нового года и помимо знакомства с Дедом Морозом хотели узнать побольше и о самом
    читать дальше

    городе. Поэтому огромная благодарность Марие за очень интересную познавательную экскурсию, даже дети от 7 и старше были вовлечены в историю города. Мария не просто владеет информацией об истории города, но и любит его и умеет передать эти знания и любовь слушателям!

  • в
    вера
    24 декабря 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Гид Мария профессионал своего дела, прекрасный рассказчик, который отлично разбирается в теме. Мы узнали много нового и интересного из истории
    читать дальше

    этого сказочного города и остались в полном восторге от экскурсии. После такой прогулки просто не возможно было не влюбиться в этот чудесный город!!! Однозначно все рекомендуем. А сами мечтаем вернуться сюда летом.

  • И
    Ирина
    17 декабря 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Очень понравилась Мария, глубокие познания в истории, рассказывает интересно, заинтересовала даже ребенка! Однозначно рекомендую
  • Р
    Ремизова
    9 декабря 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Ещё раз благодарю Марию за экскурсию по городу. Очень понравилось. Понравилась её доброжелательность, правильная речь и, конечно, глубокие знания о
    читать дальше

    своём городе. И кроме этого очень симпатичная женщина. Я была с внуком 6 лет (приехали из вотчины Деда Мороза). Мария общалась и со мной, и с ним. Было холодно, и Мария перевозила нас на своей машине. Она зарядила меня своей любовью к Великому Устюгу, что я хочу приехать теперь летом. Спасибо.

  • М
    Мария
    28 октября 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Нам очень понравилась экскурсия и Мария как организатор и экскурсовод. Всегда была на связи, поддержала нашу идею и мы смогли
    читать дальше

    встроить в экскурсию посещение звонницы.
    Мария рассказывала очень интересно, насыщенно, дети и взрослые слушали с интересом, видно, что человек владеет материалом и ему нравится то, что он делает. От души рекомендую эту экскурсию и этого экскурсовода 👍🏻👍🏻👍🏻

  • Л
    Лилия
    3 сентября 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Экскурсия очень понравилась,рекомендую!
    Мария, большое спасибо за знакомство с городом и его историей!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Набережная Сухоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Устюге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Великий Устюг
  2. Великий Устюг: по городу с краеведом
  3. Семейное приключение в Великом Устюге «В поисках пропавших красок»
Какие места ещё посмотреть в Великом Устюге
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Соборное Дворище
  2. Михайло-Архангельский монастырь
  3. Прокопиевский собор
  4. Самое главное
  5. Набережная
  6. Резиденция Деда Мороза
  7. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в декабре 2025
Сейчас в Великом Устюге в категории "Набережная Сухоны" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 4800. Туристы уже оставили гидам 250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Великом Устюге на 2025 год по теме «Набережная Сухоны», 250 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль