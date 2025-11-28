Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Сегодня в 06:00
11 дек в 06:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В поисках пропавших красок
Станьте героями сказки в Великом Устюге! Telegram-бот проведет вас по историческим местам, где вы поможете Деду Морозу вернуть волшебные краски
Начало: В Комсомольском сквере
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория28 ноября 2025Отличное приключение получилось. Мы приехали в Великий Устюг впервые из Краснодарского края. Всё было ново, незнакомо. Решили воспользоваться экскурсией без
- ААнастасия7 ноября 2025Огромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любит свой город, гордится им! Были на экскурсии с детьми - остались очень довольны! Благодарим 🌺
- ЕЕлена31 октября 2025Великий Устюг-моя малая родина. Люблю его и с удовольствием приезжаю. Хотела познакомить с его историей свою дочку. Это удалось! И
- ЕЕкатерина27 октября 2025Экскурсия понравилась)))
- ИИрина17 августа 2025Если бы можно было поставить 10 баллов, то я поставила бы их. Видно, что человек влюблен в свой город. Узнали
- ЮЮрий19 июля 2025Отличная экскурсия, очень интересно!
- ССветлана20 июня 2025Спасибо Марии за динамичную, позитивную экскурсию. Очень чутко улавливала интересы нашей компании, перестраивала рассказ на ходу по вопросам. Доброжелательность и готовность поделиться знаниями превратили прогулку в увлекательное путешествие.
- ЕЕлена18 июня 2025Большое спасибо за рассказ о городе, не ожидали, что столько известных людей выходцы из Устюга. Мария отличный рассказчик, просто и при этом подробно и с душой. Очень рекомендую!!!
- ММуклецова9 июня 2025Экскурсия прошла отлично! Мария очень интересный рассказчик. Знаток своего города. Узнала много интересных фактов. Большое спасибо!
- ААлександр18 мая 2025Большое спасибо, нам очень понравилось. Всем рекомендую!
- ННаталья19 февраля 2025Спасибо, Мария! Было все интересно 🥰
- ММария16 февраля 2025Мария прекрасный рассказчик, человек, который бережно сохраняет историю своего города! 2 часа пролетели незаметно, не смотря на мороз!
- ЛЛюдмила21 января 2025Спасибо, Марии за прекрасную экскурсию. Организовались за час, думала не получится попасть на мероприятие, до последнего не знали во сколько
- ЕЕкатерина13 января 2025Мария интересный и прекрасный гид! Два часа по городу пролетели незаметно, мы слушали Марию с большим удовольствием! Узнали много интересных фактов о Великом Устюге и о устюжанах, которые оставили след в истории нашего государства!
- ИИрина7 января 2025Мы приезжали в Великикий Устюг накануне Нового года и помимо знакомства с Дедом Морозом хотели узнать побольше и о самом
- ввера24 декабря 2024Гид Мария профессионал своего дела, прекрасный рассказчик, который отлично разбирается в теме. Мы узнали много нового и интересного из истории
- ИИрина17 декабря 2024Очень понравилась Мария, глубокие познания в истории, рассказывает интересно, заинтересовала даже ребенка! Однозначно рекомендую
- РРемизова9 декабря 2024Ещё раз благодарю Марию за экскурсию по городу. Очень понравилось. Понравилась её доброжелательность, правильная речь и, конечно, глубокие знания о
- ММария28 октября 2024Нам очень понравилась экскурсия и Мария как организатор и экскурсовод. Всегда была на связи, поддержала нашу идею и мы смогли
- ЛЛилия3 сентября 2024Экскурсия очень понравилась,рекомендую!
Мария, большое спасибо за знакомство с городом и его историей!
