своём городе. И кроме этого очень симпатичная женщина. Я была с внуком 6 лет (приехали из вотчины Деда Мороза). Мария общалась и со мной, и с ним. Было холодно, и Мария перевозила нас на своей машине. Она зарядила меня своей любовью к Великому Устюгу, что я хочу приехать теперь летом. Спасибо.