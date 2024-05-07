Устюжский Успенский собор – экскурсии в Великом Устюге

Найдено 3 экскурсии в категории «Устюжский Успенский собор» в Великом Устюге, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Великий Устюг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Сегодня в 08:30
Завтра в 06:00
4 000 за всё до 10 чел.
Знакомство с Великим Устюгом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Знакомство с Великим Устюгом: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Великого Устюга: от Успенского собора до Михаило-Архангельского монастыря. Исследуйте сокровища древнего города
Завтра в 10:00
18 июня в 10:00
4 600 за всё до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Великий Устюг и его тайны
Погрузиться в историю заповедного Русского Севера и проникнуться духом древности
Начало: У церкви Вознесения
Завтра в 16:00
18 июня в 16:00
2 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    7 мая 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Мария отличный экскурсовод и обаятельный человек, влюблённый в свой город.
  • А
    Алена
    19 апреля 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Мария,прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую! Были с детьми,очень заботлива и внимательна! Благодарю за чудесный день✨☀️
  • Д
    Дмитрий
    13 марта 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Очень эрудированный экскурсовод, все продумано, отличное настроение и увлекательная подача материала
  • А
    Андрей
    19 января 2024
    Знакомство с Великим Устюгом
    Экскурсия в целом понравилась. Было интересно. Единственное - мой совет немного изменить подачу информации экскурсоводу. При встрече экскурсовод первые 10-15 мин рассказывает явно заученный текст, складно, но без души, как аудиогид:( Потом, когда пошли вопросы, ответы, контакт установился, стало живее, интересней:)
  • Н
    Наталья
    3 декабря 2023
    Знакомство с Великим Устюгом
    В вопроснике просят оценить организатора как рассказчика и его знания…. Но экскурсию проводит вовсе не организатор, а экскурсовод. Организатор в Москве. Экскурсовод в Устюге. Экскурсия как экскурсия- ничего выдающегося, длилась 1 час 20 минут вместо двух часов.
  • Е
    Елена
    14 августа 2023
    Знакомство с Великим Устюгом
    Как говорится « Театр начинается с вешалки», так и здесь. Экскурсовод Лариса нас встретила в гостинице и начала маршрут от отеля. Очень интересный рассказчик, много интересных фактов по истории города.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Устюжский Успенский собор»

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Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в июне 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Устюжский Успенский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 4 600. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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