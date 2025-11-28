Мои заказы

Почта Деда Мороза – экскурсии в Великом Устюге

Найдено 4 экскурсии в категории «Почта Деда Мороза» в Великом Устюге
Великий Устюг и его тайны
Пешая
1 час
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны: экскурсия по историческим местам и святыням
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг
Пешая
2 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Сегодня в 06:30
11 дек в 06:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Пешая
2 часа
184 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Семейное приключение в Великом Устюге «В поисках пропавших красок»
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
В поисках пропавших красок
Станьте героями сказки в Великом Устюге! Telegram-бот проведет вас по историческим местам, где вы поможете Деду Морозу вернуть волшебные краски
Начало: В Комсомольском сквере
Сегодня в 06:30
Завтра в 05:00
800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    28 ноября 2025
    Семейное приключение в Великом Устюге «В поисках пропавших красок»
    Отличное приключение получилось. Мы приехали в Великий Устюг впервые из Краснодарского края. Всё было ново, незнакомо. Решили воспользоваться экскурсией без
    читать дальше

    гида. Мы с мужем и шестилетним ребенком с удовольствием искали пропавшие краски. Заходили в храмы, любовались закатом, познакомились с резиденцией Деда Мороза и заглянули на его почту, и т. д., время провели весело, еще и перерыв сделали, зашли перекусили в трапезную, которая была на маршруте. Спасибо Елене, ну и побольше интересных идей!

  • Е
    Екатерина
    27 октября 2025
    Семейное приключение в Великом Устюге «В поисках пропавших красок»
    Экскурсия понравилась)))

