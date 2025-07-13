Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны: экскурсия по историческим местам и святыням
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Сегодня в 06:30
11 дек в 06:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия13 июля 2025Великий Устюг: по городу с краеведомДата посещения: 12 июля 2025Спасибо огромное Михаилу за интересную, познавательную экскурсию. 2часа пролетели незаметно, дети остались под впечатлением от всего увиденного и услышанного. Я
- ННадежда24 ноября 2025Экскурсия очень понравилась. Содержательно, интересно! С Михаилом было очень комфортно. Спасибо большое!
- ИИрина24 ноября 2025Михаил очень понравился как экскурсовод! Было интересно, с юмором! Остались довольны и дети и взрослые! Ни разу не пожалела, что остановила свой выбор на Михаиле! Рекомендую!
- ННаталья22 ноября 2025Михаил, спасибо! Вы-прекрасный гид и собеседник)
Туристы из Ростова благодарят за сожержательный рассказ☺️
- ООльга12 ноября 2025Огородное спасибо Михаилу за то удовольствие, которое мы получили на прогулке по городу в его компании)!
Михаил великолепный рассказчик! Много знает про Великий Устюг, про его историю, горожан и не только!! Всем рекомендую!
- ААнастасия7 ноября 2025Огромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любит свой город, гордится им! Были на экскурсии с детьми - остались очень довольны! Благодарим 🌺
- ООльга4 ноября 2025Брали экскурсию 3.11.2025 для семьи из 4 человек, чтобы узнать побольше о городе. Отличный экскурсовод, знает очень много, рассказал ключевые
- ММихаил4 ноября 20254 ноября 2025 года Алексей Николаевич проводил нашей группе из 5 человек (3 взрослых и 2 ребенка) экскурсию по центру
- ААнастасия2 ноября 2025Очень интересная экскурсия, Михаил прекрасный экскурсовод, любящий свой город, край, прекрасное чувство юмора, мы остались в полном восторге
- ЕЕлена31 октября 2025Великий Устюг-моя малая родина. Люблю его и с удовольствием приезжаю. Хотела познакомить с его историей свою дочку. Это удалось! И
- ННаталья29 октября 2025Очень приятно, когда человек, который проводит экскурсию, искренне любит свой город, знает множество интересных фактов и увлеченно ими делится. Алексей именно такой.
- ААлександр30 августа 2025Сложно что-то специально выделить - все гармонично, замечательно, интересно
- ИИлья21 августа 2025Гид Михаил впечатлил нас своими знаниями не только об Устюге, но и об истории края и в целом России. А
- ННаталья21 августа 2025С первых слов было понятно, что Михаил живет своим делом, историей города и готов делиться этим. Время экскурсии пролетело незаметно и интересно. Великий Устюг заслуживает внимания путешественников.
- ИИрина17 августа 2025Если бы можно было поставить 10 баллов, то я поставила бы их. Видно, что человек влюблен в свой город. Узнали
- ЛЛюбовь17 августа 2025Благодаря экскурсии Михаила город для нас "ожил" и удивил своей историей.
- ВВера11 августа 2025Если бы можно было поставить 10 звёзд, то мы бы обязательно поставили! В нашей разновозрастной компании экскурсия понравилась всем! Спасибо огромное Михаилу, было очень интересно.
- ААлександра5 августа 2025Это была отличная экскурсия -прогулка, интересная как взрослым участникам, так и школьнику, которого удалось вовлечь в разговор. Очень важно, что
- ЮЮрий4 августа 2025Спасибо Михаилу за интересную экскурсию!
- ССветлана3 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Интересно, познавательно, увлекательно! Узнали об истории Великого Устюга, удивительных людях, местах, зданиях, ремеслах и производствах. Спасибо большое Алексею!
