Путешествие по Великому Устюгу с Telegram-ботом - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древнего города без живого гида. Узнайте, почему город носит такое название, и помогите Деду Морозу вернуть волшебные
5 причин купить эту экскурсию
- 📱 Интерактивный Telegram-бот
- 🎨 Помощь Деду Морозу
- 🏛 Исторические памятники
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 📅 Гибкий график посещения
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Памятник Хабарову
- Арт-объект «Беседка»
- Михайло-Архангельский монастырь
- Дом Аленёвых-Чебаевских
- Прокопьевский собор
- Набережная
- Усадьба купца Усова
- Памятник Шильниковскому
- Арт-объект «Великий Устюг»
- Почта и резиденция Деда Мороза
Описание экскурсии
Сюжет прогулки будет таким:
Неспокойно у Деда Мороза — из сказочной книги пропали волшебные краски. Если не вернуть их на место, все забудут о зимнем волшебнике и перестанут приезжать к нему в гости. Кто поможет Деду Морозу? Конечно же, вы и Дружок! Кто такой Дружок, вы обязательно узнаете на прогулке. Вас ждут свежий воздух, активности и задания в формате коротких видео, аудио и текстов.
А маршрут таким:
- Памятник Хабарову — устюжанину-землепроходцу 17 века
- Арт-объект «Беседка» — памятник удивительным кружевам из бересты, которые создают на устюжской земле
- Михайло-Архангельский монастырь — один из древнейших монастырей Русского Севера
- Дом Аленёвых-Чебаевских — примечательный купеческий особняк 19 века
- Прокопьевский собор — храм 17 века, освящённый в честь Прокопия Праведного, спасителя Устюга от «каменной тучи»
- Набережная — пожалуй, одна из самых красивых на Русском Севере
- Усадьба купца Усова — «чудный барский усовский дом», как называли её современники купца
- Памятник Шильниковскому — главному художнику завода «Северная чернь»
- Арт-объект «Великий Устюг»
- Почта и резиденция Деда Мороза
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст детей — от 5 до 9 лет
- Вам понадобится смартфон или планшет с подключением к интернету и приложение Telegram. В холодное время года лучше взять стилус, чтобы не мёрзли пальцы
- При заказе выбирайте любые открытые дату и время, проходить экскурсию можно когда угодно
- Оплата за одного участника — это доступ на одно устройство
- Прогулка занимает в среднем 2 часа. Можно пройти экскурсию с остановками в несколько подходов
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Комсомольском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Великом Устюге
Провела экскурсии для 198 туристов
Здравствуйте! Устюжская земля — это место, где жили и трудились мои предки. Здесь «вросла корнями» и наша семья: муж, я и трое детей. Я работаю в музее-заповеднике, в свободное время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
27 окт 2025
Экскурсия понравилась)))
