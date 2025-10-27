Путешествие по Великому Устюгу с Telegram-ботом - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древнего города без живого гида. Узнайте, почему город носит такое название, и помогите Деду Морозу вернуть волшебные

краски. Вас ждут памятники, монастыри и купеческие дома. Экскурсия подходит для детей от 5 лет, и её можно пройти в любое время, имея доступ к интернету. Воспользуйтесь шансом сделать семейное приключение незабываемым

Описание экскурсии

Сюжет прогулки будет таким:

Неспокойно у Деда Мороза — из сказочной книги пропали волшебные краски. Если не вернуть их на место, все забудут о зимнем волшебнике и перестанут приезжать к нему в гости. Кто поможет Деду Морозу? Конечно же, вы и Дружок! Кто такой Дружок, вы обязательно узнаете на прогулке. Вас ждут свежий воздух, активности и задания в формате коротких видео, аудио и текстов.

А маршрут таким:

Памятник Хабарову — устюжанину-землепроходцу 17 века

Арт-объект «Беседка» — памятник удивительным кружевам из бересты, которые создают на устюжской земле

Михайло-Архангельский монастырь — один из древнейших монастырей Русского Севера

Дом Аленёвых-Чебаевских — примечательный купеческий особняк 19 века

Прокопьевский собор — храм 17 века, освящённый в честь Прокопия Праведного, спасителя Устюга от «каменной тучи»

Набережная — пожалуй, одна из самых красивых на Русском Севере

Усадьба купца Усова — «чудный барский усовский дом», как называли её современники купца

Памятник Шильниковскому — главному художнику завода «Северная чернь»

— главному художнику завода «Северная чернь» Арт-объект «Великий Устюг»

Почта и резиденция Деда Мороза

Организационные детали