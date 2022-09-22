Новогоднее путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг

Приглашаем в настоящую новогоднюю сказку в городе Великий Устюг

Приглашаем в настоящую новогоднюю сказку в городе Великий Устюг! Нас ждут экскурсии по Вотчине Деда Мороза, прогулки по старинному городу, посещение конной усадьбы «Барсуково» и музея новогодней и рождественской игрушки.

Кроме того: окунёмся в мир игр и развлечений, поучаствуем в программе «СПА-курорт для Снеговиков», отправимся за сувенирами от великоустюгских мастеров и сделаем самые красивые фото на память! Тур проводится в любые даты по запросу в период с 1 октября по 25 декабря для групп от 4-х человек.
Новогоднее путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Новогоднее путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Новогоднее путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Новогоднее путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Новогоднее путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Новогоднее путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Новогоднее путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Новогоднее путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Новогоднее путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Новогоднее путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Ближайшие даты:
6
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Что вас ожидает 🤩

Вотчина Деда Мороза
Вотчина Деда Мороза
Увидим, где работает Дед Мороз и совершим путешествие по его резиденции
Экскурсия по Великому Устюгу
Экскурсия по Великому Устюгу
Посетим самые известные достопримечательности и обязательно сфотографируемся на память
Новогодние развлечения
Новогодние развлечения
Костюмированное шоу, катание на горках и русской печке — нас ждёт множество впечатлений!

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза

Встреча Гостей в городе Котлас (ст. Ядриха).

Ориентировочное время прибытия поезда 10.00 час. Трансфер в город Великий Устюг.

Размещение в гостинице «На Валге».

Обед в кафе – ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

Обзорная экскурсия по городу Великий Устюг.

Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты древнего зодчества.

Посетим сувенирные лавки, где вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для вас Великоустюгскими мастерами.

Посещение Городской резиденции Деда Мороза, Почты Деда Мороза.

Первое знакомство с Великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза.

Вы увидите где работает Дед Мороз, куда ему приходят многочисленные письма и посылки.

Поучаствуете в мастер – классе по изготовлению сувениров.

Свободное время в городе.

Ужин в кафе – ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза
2 день

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Завтрак в кафе – ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

В экскурсионной программе по владениям сказочного Волшебника Вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.

Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.

В ходе экскурсии Вы можете поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.

Обед на Вотчине.

Набравшись сил, Вы с удовольствием окунетесь в мир игр и развлечений:

  • Покатаетесь на русской печке;
  • Посетите Ледник Деда Мороза;
  • Поучаствуете в программе «СПА-курорт» для Снеговиков.

Свободное время на Вотчине.

Ужин в кафе – ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программы
3 день

Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»

Завтрак в кафе – ресторане Гостиничного комплекса «На Валге».

Посещение музея Новогодней и рождественской игрушки.

Интерактивное занятие в старорусской школе. Взрослые и дети с нескрываемым восторгом осматривают экспозиции музея: старинные новогодние и рождественские игрушки никого не оставляют равнодушным.

Дети могут пройти обучение в старорусской школе, узнать много нового, интересного про обучение того времени и ощутить себя настоящими старорусскими учениками.

Свободное время в городе.

Обед в кафе – ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

Переезд в конную усадьбу «Барсуково».

Вы получите огромные положительные эмоции от общения с лошадями, поучаствуете в мастер-классе по запряжке экипажа.

Программой предусмотрено катание в конном экипаже.

Есть возможность арендовать лошадь для катания верхом.

Осмотр Дымковской стороны города Великий Устюг.

Возвращение в Гостиницу.

Программа «Приключения Новогоднего пряника» (проходит на территории ГК «На Валге» с мастер-классом.

Ужин в кафе – ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»
4 день

Экскурсии в Дом моды Деда Мороза, музей истории и культуры Великого Устюга и на завод «Северная чернь». Отъезд

Завтрак в кафе-ресторане Гостиничного комплекса «На Валге».

Выезд из гостиницы.

Экскурсия в Дом моды Деда Мороза.

Экскурсия в музей истории и культуры Великого Устюга.

Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге»

Экскурсия на завод «Северная чернь».

Свободное время в городе.

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Трансфер к поезду в город Котлас.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в 3* гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт» с собственной ванной комнатой.

Группам от 10 человек — скидка 5% от стоимости тура!

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ВозрастСтоимость
Взрослый 33 500
Детский (3-16 лет)32 200
Ребенок (до 3-х лет)26 000

Варианты проживания

Гостиница «На Валге»

3 ночи

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиничном комплексе «На Валге» 4 дня/3 ночи
  • Питание по программе: 3 завтрака, 4 обеда, 4 ужина
  • Трансфер на экскурсии и объекты показа
  • Встреча и трансфер Котлас – Великий Устюг – Котлас
  • Услуги гида – экскурсовода
  • Стоимость входных билетов на объекты показа (указанных в программе) и на Вотчину
  • Стоимость сладкого подарка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Катание на лошадях — по желанию, стоимость уточнять на месте
  • Другие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Северная железная дорога, станция Ядриха
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли какие-то скидки?

Группам от 10 человек мы дарим скидку 5% от стоимости тура.

Программа окончательная или могут быть изменения?

Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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