2 день

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Завтрак в кафе – ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

В экскурсионной программе по владениям сказочного Волшебника Вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.

Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.

В ходе экскурсии Вы можете поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.

Обед на Вотчине.

Набравшись сил, Вы с удовольствием окунетесь в мир игр и развлечений:

Покатаетесь на русской печке;

Посетите Ледник Деда Мороза;

Поучаствуете в программе «СПА-курорт» для Снеговиков.

Свободное время на Вотчине.

Ужин в кафе – ресторане гостиничного комплекса «На Валге».