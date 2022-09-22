Встреча Гостей в городе Котлас (ст. Ядриха).
Ориентировочное время прибытия поезда 10.00 час. Трансфер в город Великий Устюг.
Размещение в гостинице «На Валге».
Обед в кафе – ресторане гостиничного комплекса «На Валге».
Обзорная экскурсия по городу Великий Устюг.
Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты древнего зодчества.
Посетим сувенирные лавки, где вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для вас Великоустюгскими мастерами.
Посещение Городской резиденции Деда Мороза, Почты Деда Мороза.
Первое знакомство с Великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза.
Вы увидите где работает Дед Мороз, куда ему приходят многочисленные письма и посылки.
Поучаствуете в мастер – классе по изготовлению сувениров.
Свободное время в городе.
Ужин в кафе – ресторане гостиничного комплекса «На Валге».
Завтрак в кафе – ресторане гостиничного комплекса «На Валге».
Переезд на Вотчину Деда Мороза.
В экскурсионной программе по владениям сказочного Волшебника Вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.
Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.
В ходе экскурсии Вы можете поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.
Обед на Вотчине.
Набравшись сил, Вы с удовольствием окунетесь в мир игр и развлечений:
Свободное время на Вотчине.
Ужин в кафе – ресторане гостиничного комплекса «На Валге».
Завтрак в кафе – ресторане Гостиничного комплекса «На Валге».
Посещение музея Новогодней и рождественской игрушки.
Интерактивное занятие в старорусской школе. Взрослые и дети с нескрываемым восторгом осматривают экспозиции музея: старинные новогодние и рождественские игрушки никого не оставляют равнодушным.
Дети могут пройти обучение в старорусской школе, узнать много нового, интересного про обучение того времени и ощутить себя настоящими старорусскими учениками.
Свободное время в городе.
Обед в кафе – ресторане гостиничного комплекса «На Валге».
Переезд в конную усадьбу «Барсуково».
Вы получите огромные положительные эмоции от общения с лошадями, поучаствуете в мастер-классе по запряжке экипажа.
Программой предусмотрено катание в конном экипаже.
Есть возможность арендовать лошадь для катания верхом.
Осмотр Дымковской стороны города Великий Устюг.
Возвращение в Гостиницу.
Программа «Приключения Новогоднего пряника» (проходит на территории ГК «На Валге» с мастер-классом.
Ужин в кафе – ресторане гостиничного комплекса «На Валге».
Завтрак в кафе-ресторане Гостиничного комплекса «На Валге».
Выезд из гостиницы.
Экскурсия в Дом моды Деда Мороза.
Экскурсия в музей истории и культуры Великого Устюга.
Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге»
Экскурсия на завод «Северная чернь».
Свободное время в городе.
Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Трансфер к поезду в город Котлас.
В туре предусмотрено проживание в 3* гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт» с собственной ванной комнатой.
Группам от 10 человек — скидка 5% от стоимости тура!
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Возраст
|Стоимость
|Взрослый
|33 500
|Детский (3-16 лет)
|32 200
|Ребенок (до 3-х лет)
|26 000
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Группам от 10 человек мы дарим скидку 5% от стоимости тура.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.