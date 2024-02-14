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Авторский тур
4 дня
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
«Нас ждут экскурсии по Вотчине Деда Мороза, прогулки по старинному городу, посещение конной усадьбы «Барсуково» и музея новогодней и рождественской игрушки»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
«Отправимся в самое необычное и волшебное место в городе — Вотчину Деда Мороза и встретимся с самим белобородым кудесником»
29 дек в 10:00
от 22 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
«Главный Дед Мороз страны и его помощники ждут нас в своей сказочной резиденции, чтобы показать удивительную коллекцию подарков, волшебную обсерваторию и познакомить с народными промыслами»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 22 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг
Начало: Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
«Отправимся в самое необычное и волшебное место в городе — Вотчину Деда Мороза и встретимся с самим белобородым кудесником»
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 18 360₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
Начало: Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
«Отправимся в самое необычное и волшебное место в городе —Вотчину Деда Мороза и встретимся с самим белобородым кудесником»
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 15 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККирилл14 февраля 2024Тур хороший и интересный. Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке. Ребёнку и нам понравилось
- ДДиденко18 января 2024Тур очень понравился. Программа насыщенная, все мероприятия были хорошо скомпонованы. Наша внучка(7лет) осталась довольна, с удовольствием принимала участие в интерактивных мероприятиях. Всё аниматоры на высшем уровне!
- ДДиденко18 января 2024Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь.
- ННаталья17 января 2024Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить,
- ИИрина17 января 2024Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!
- ТТуйаара16 января 2024Программа хорошая, насыщенная и есть время для отдыха, но дороговато за 3 дня)
- ННаталья16 января 2024Тур был очень интересен и познавателен, узнали много нового
- ТТамара15 января 2024Время пролетело быстро, программа мероприятий интересная. Очень понравилась все. Спасибо.
- ТТатьяна11 января 2024Добрый день, нам все очень понравилось, экскурсовод Светлана-замечательная, тактичная, с ней было комфортно и интересно! Очень понравилась гостиница Двина! Единственное-сама новогодняя ночь, было очень холодно и нужно нам было выбрать сам Новый год в ресторане, дети замерзли
- ЕЕлена9 января 2024Тур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На Вотчине деда мороза, температура воздуха
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Дед Мороз»
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