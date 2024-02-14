Встреча с Дедом Морозом

Найдено 5 туров в категории «Дед Мороз» в Великом Устюге, цены от 15 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
«Нас ждут экскурсии по Вотчине Деда Мороза, прогулки по старинному городу, посещение конной усадьбы «Барсуково» и музея новогодней и рождественской игрушки»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 34 900 за человека
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
«Отправимся в самое необычное и волшебное место в городе — Вотчину Деда Мороза и встретимся с самим белобородым кудесником»
29 дек в 10:00
от 22 600 за человека
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
«Главный Дед Мороз страны и его помощники ждут нас в своей сказочной резиденции, чтобы показать удивительную коллекцию подарков, волшебную обсерваторию и познакомить с народными промыслами»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 22 600 за человека
В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг
Начало: Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
«Отправимся в самое необычное и волшебное место в городе — Вотчину Деда Мороза и встретимся с самим белобородым кудесником»
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 18 360 за человека
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
Начало: Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
«Отправимся в самое необычное и волшебное место в городе —Вотчину Деда Мороза и встретимся с самим белобородым кудесником»
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 15 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Кирилл
    14 февраля 2024
    Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
    Тур хороший и интересный. Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке. Ребёнку и нам понравилось
  • Д
    Диденко
    18 января 2024
    Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
    Тур очень понравился. Программа насыщенная, все мероприятия были хорошо скомпонованы. Наша внучка(7лет) осталась довольна, с удовольствием принимала участие в интерактивных мероприятиях. Всё аниматоры на высшем уровне!
  • Д
    Диденко
    18 января 2024
    В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг
    Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь.
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    Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки.

  • Н
    Наталья
    17 января 2024
    В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг
    Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить,
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    нарисовать, поиграть в старинные игры. Прикоснуться к народному творчеству. Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил. Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки!

    Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая
  • И
    Ирина
    17 января 2024
    В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
    Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!
    Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в
  • Т
    Туйаара
    16 января 2024
    Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
    Программа хорошая, насыщенная и есть время для отдыха, но дороговато за 3 дня)
  • Н
    Наталья
    16 января 2024
    Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
    Тур был очень интересен и познавателен, узнали много нового
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  • Т
    Тамара
    15 января 2024
    Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
    Время пролетело быстро, программа мероприятий интересная. Очень понравилась все. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    11 января 2024
    Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
    Добрый день, нам все очень понравилось, экскурсовод Светлана-замечательная, тактичная, с ней было комфортно и интересно! Очень понравилась гостиница Двина! Единственное-сама новогодняя ночь, было очень холодно и нужно нам было выбрать сам Новый год в ресторане, дети замерзли
  • Е
    Елена
    9 января 2024
    Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
    Тур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На Вотчине деда мороза, температура воздуха
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    была - 37, немного подмерзли. Грелись в основном в кафе и в гостинице на вотчине. Торговые ряды все на улице. Хотелось бы побольше пунктов обогрева. И мое пожелание, организовать торговые точки в теплых, комфортных условиях, а не на улице.

    Тур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На Вотчине

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Дед Мороз»

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  1. Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
  2. Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
  3. Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
  4. В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг
  5. В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
Сколько стоит тур в Великом Устюге в июне 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Дед Мороз" можно забронировать 5 авторских туров от 15 600 до 34 900. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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