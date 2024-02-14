К Кирилл Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг Тур хороший и интересный. Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке. Ребёнку и нам понравилось

Д Диденко Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза Тур очень понравился. Программа насыщенная, все мероприятия были хорошо скомпонованы. Наша внучка(7лет) осталась довольна, с удовольствием принимала участие в интерактивных мероприятиях. Всё аниматоры на высшем уровне!

Д Диденко В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг читать дальше Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки. Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь.

Н Наталья В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг читать дальше нарисовать, поиграть в старинные игры. Прикоснуться к народному творчеству. Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил. Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки! Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить,

И Ирина В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!

Т Туйаара Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза Программа хорошая, насыщенная и есть время для отдыха, но дороговато за 3 дня)

Н Наталья Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг Тур был очень интересен и познавателен, узнали много нового

Т Тамара Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза Время пролетело быстро, программа мероприятий интересная. Очень понравилась все. Спасибо.

Т Татьяна Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг Добрый день, нам все очень понравилось, экскурсовод Светлана-замечательная, тактичная, с ней было комфортно и интересно! Очень понравилась гостиница Двина! Единственное-сама новогодняя ночь, было очень холодно и нужно нам было выбрать сам Новый год в ресторане, дети замерзли